Неунывающие люди с ограниченными возможностями
Эти люди по-настоящему сильные духом. Вместо того чтобы сетовать на свои увечья и вызывать жалость, они смирились со своим положением и даже нашли повод посмеяться над сложившейся ситуацией. Почему бы и нам не улыбнуться, просматривая эти фото? Ведь очевидно, что у этих людей есть чувство юмора.
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