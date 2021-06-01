СССР против пиратов: захват траулера «Кафф»

Сомалийское национальное движение

Как пишет историк Илья Полонский в своей книге «Красные вожди «черного континента»», оппозиционные настроения в Сомали стали возрастать еще в конце 70-х годов. А наибольшего расцвета они достигли в 1980-х годах. Уже весной 1981 года группа эмигрантов, проживавшая в Британской столице, организовала так называемое Сомалийское национальное движение (СНД). Позже штаб организации был перенесен в Эфиопию. Позже представители СНД и вовсе ворвались в одну из сомалийских тюрем и выпустили на свободу всех заключенных.

Вскоре после этого в Сомали началась гражданская война, направленная против режима. СНД в этой борьбе приняли самое непосредственное участие. В итоге Сомалийское национальное движение являлось прежде всего политическим и военным движением.

И захват рыболовецкого траулера «Кафф» должен был стать в первую очередь политическим актом.

По крайней мере именно такой вывод напрашивается со слов Лидии Моджорян, автора издания «Терроризм на море: борьба государства за безопасность морского судоходства».