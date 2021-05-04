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15 безотказных психологических приемов, которые помогут держать ситуацию под контролем

15 безотказных психологических приемов, которые помогут держать ситуацию под контролем

Всегда держать ситуацию под личным контролем и управлять ею в свою пользу мечтают, пожалуй, все. 

о далеко не все знают, что это возможно в 99,9% случаев. 

Добиться успеха в этом непростом, казалось бы, деле помогут эти советы.

15 безотказных психологических приемов, которые помогут держать ситуацию под контролем

1. Дверь в лицо

Психологический прием: дверь в лицо.

Психологический прием: дверь в лицо.

Это метод маркетинга, согласно которого нужно попросить что-то огромное, прежде чем просить то, что действительно нужно. Другими словами, если хочется щенка, то нужно сначала попросить пони.

2. Трюк 10 минут

Психологический прием: трюк 10 минут.

Психологический прием: трюк 10 минут.

Если очень не хочется делать чего-либо, нужно попробовать сделать это в течение 10 минут. Даже если не продолжать делать это дольше 10 минут, то это все же лучше, чем вообще не делать то, что нужно.

3. Уверенность

Психологический прием: уверенность.

Психологический прием: уверенность.

Если кто-либо действует, как будто полностью уверен в том, что делает, то люди верят в его правоту. Подобное происходит в любом случае, вне зависимости от законности и этичности поступка.

4. Страх потери

Психологический прием: страх потери.

Психологический прием: страх потери.

Люди боятся потерять вещи. Именно поэтому прекрасно работает трюк «осталось только 2 места» при покупке билетов. Хотя этот трюк может быть полезен для мотивации людей, он также может быть полезным, чтобы помешать людям делать что-либо.

5. Иллюзия выбора

Психологический прием: иллюзия выбора.

Психологический прием: иллюзия выбора.

Если нужно заставить кого-то (ленивого сослуживца, ребенка и т.д.) сделать что-то, нужно просто дать ему иллюзию выбора. К примеру, если ребенок должен подмести пол и сложить одежду, просто нужно спросить его: «Что ты хочешь сделать: сложить одежду или подметать» После этого любой будет чувствовать, что он имеет контроль над ситуацией и сам может выбрать, что делать.

6. Дары

Психологический прием: дары.

Психологический прием: дары.

Многочисленные исследования показали подтверждение этой теории. Если предложить кому-то даже самый маленький подарок, то это может радикально изменить расположение этого человека по отношению к дарящему.

7. Нога в двери

Психологический прием: нога в двери.

Психологический прием: нога в двери.

Этот психологический феномен - полная противоположность «двери в лицо». Теория состоит в том, что если попросить человека сделать что-то незначительное, то позже он может выполнить и более значительные просьбы.

8. Молчание

Психологический прием: молчание.

Психологический прием: молчание.

Тому, кто хочет получить больше информации от кого-то, или добиться более выгодных условий от сделки, стоит знать - молчание может сотворить настоящее волшебство. В разговоре молчание выглядит неловко, и люди будут говорить сами себе во вред, только чтобы избежать молчания.

9. Одолжение

Психологический прием: одолжение.

Психологический прием: одолжение.

Если попросить кого-то сделать что-либо для себя, то это отличный способ чтобы заставить кого-то почувствовать себя полезным, а также установить связь с ним. Конечно, не стоит переусердствовать – речь идет лишь о небольших одолжениях.

10. Согласие

Психологический прием: согласие.

Психологический прием: согласие.

Довольно практичным способом может быть соглашаться с собеседником. Нужно стараться изо всех сил найти общий язык и начать с этого. Например, неплохой фразой будет «я согласен с Вами в этом, но…» или «я прекрасно это понимаю, но...».

11. Признаваться в мелочах

Психологический прием: признаваться в мелочах.

Психологический прием: признаваться в мелочах.

Хорошим способом построить доверие будет признание своей неправоты, особенно в мелочах. Можно даже взять на себя вину за то, в чем вашей вины нет (но это не всегда рекомендуется с этической точки зрения).

12. Не оспаривать основную мысль

Психологический прием: не оспаривать основную мысль.

Психологический прием: не оспаривать основную мысль.

При проведении переговоров неважно, о чем спорить относительно основной мысли. К примеру, если кто-то хочет построить стену, не нужно спорить о том, будет ли или не будет построена стена, нужно перейти к вопросу о том, кто будет платить за стену (тогда все будут воспринимать существование стены, как свершившейся факт).

13. Детская улыбка

Психологический прием: детская улыбка.

Психологический прием: детская улыбка.

Для тех, кто не является родителем, довольно неожиданным будет тот факт, что детская улыбка или плач могут творить настоящие чудеса. При этом стоит знать, что настроение детей меняется просто мгновенно.

14. Избегать «но»

Психологический прием: избегать «но».

Психологический прием: избегать «но».

Стоит избегать фраз, в которых содержится слово «но». К примеру, люди гораздо более восприимчивы к «да и», чем к «да, но».

15. Использование имен

Психологический прием: использование имен.

Психологический прием: использование имен.

Если использовать чье-либо имя, то это может сделать намного больше, чем любые переговоры. Однако, стоит иметь в виду, что ни в коем случае нельзя злоупотреблять этим, поскольку подобное может привести к противоположному эффекту.

 

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