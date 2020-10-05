Самое нелепое оружие в истории

Человек во все времена пытался защитить свою территорию, или же отнять чужую землю. Кулаки, палки, камни, каменные топоры: гонка вооружений началась еще на заре нашего существования. И далеко не всегда она была удачной — конструкторы, в погоне за идеальным оружием, создавали совершенно не приспособленных к боевым действиям «франкенштейнов». Мы собрали несколько примеров подобного оружия, каждому из которых отлично подходит эпитет «идиотское».



Телескопическая дубинка

Наполеоновский брикет

Пистолет-меч Финтлока

Сюрикен

Нунчаки