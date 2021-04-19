Почему Герасим утопил Муму и другие вопросы, поднятые русской литературой

Хрестоматийные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать» известны даже тем, чье знакомство с русской литературой было шапочным. Однако богатство русской классики подарило куда больше вопросов, на которые у человечества нет ответов. Пожалуй, в этом и заключается смысл художественного произведения – натолкнуть на размышления, а не дать ответы на вопросы. Однако порой, как, например, в случае с Тургеневским Герасимом, расправившимся с Муму, так до конца и не понятно (даже после школьных уроков) за что же крестьянин так поступил с любимой собакой.
Россия для грустных, а ее литература тем более
С этим не поспоришь.
Если задуматься, то полно вопросов, которые давно вышли за рамки своих произведений и стали крылатыми, причем и они из разряда риторических. Хотя если риторическими называют вопросы, не требующие ответа, то «кто виноват» и «что делать» попросту невозможно ответить. Хочется просто грустно вздыхать в ответ.
А на какие мысли может навести «Почему люди не летают как птицы?» или того хуже «Тварь ли я дрожащая или право имею?» русские авторы весьма умело подводят своих читателей к пространным рассуждениям и дают понять, что русская классика – это не развлечение. И что нужно быть готовым к тому, что после прочтения даже небольшого рассказа, душа окажется вывернутой наизнанку.
Герои таких произведений постоянно думают, ищут, размышляют, грустят, находят проблемы даже там где их нет. Вероятно, это и делает их настолько глубокими и настоящими, ведь каждый находит в них немного себя самого и собственных эмоций. Русская литература – это нечто более глубокое, чем просто чтение. Она обнажает саму природу человека в его противоречивости, сомнениях и сложностях. Да, это не всегда красиво, приятно и легко. Однако это дает возможность проникнуться героем, понять его мысли и чаяния, видеть смысл в его поступках, а потом иначе смотреть на свои собственные.
За этими страницами совершенно другой мир.
Многогранность русской литературы раскрывается еще и в том, что уровень ее восприятия отличается у разных людей, в зависимости от возраста, пола, социального статуса и многого другого. Поэтому вполне возможно, если вдруг забылись ответы на вопросы «А судьи кто?» или «Кому на Руси жить хорошо?», нужно освежить в памяти произведения русских классиков.
Другой вопрос, что преподавание литературы в школе поставлено таким образом, что слишком много внимания уделяется тому, чтобы юные читатели правильно поняли смысл произведения и слишком мало собственно произведению. Говоря проще, ученик слишком загружен сочинениями, ответами на вопросы, изучением биографии автора, что для того чтобы просто сесть и прочитать произведение и не только для ознакомления с сюжетом, но и для того чтобы насладиться красотой и богатством речи, оборотов и иносказаний (а иначе зачем это все?).
Бунт, как источник справедливости
Он просто мел двор и не знал другой жизни.
Хрестоматийная «Муму» является частью обязательной школьной программы. Причем проходят ее в достаточно нежном возрасте. Немудрено, что для многих неокрепших умов образ собачки погибшей ни за что, сохраняется на всю жизнь. За что же так Тургенев с юным читателем? Да и с собачкой за что?
Дворник-инвалид, работающий у старой женщины, живущей в Москве, завел себе собачку, и она стала утешением его черных дней. На счет породы никто достоверно не знает, кем была Муму, но есть мнение, что это был спаниель. Несмотря на беззлобный характер Муму, барыня сразу ее невзлюбила. Она приказывает дворнику избавиться от нее. Сначала собаку крадут и перепродают, но верная собака сумеет сбежать и вернуться обратно к своему молчаливому хозяину.
Во второй раз от собаки решают избавиться более радикально, ее велено убить. Герасим сам вызволяется выполнить это поручение. После того как с Муму будет покончено, Герасим уходит в свою деревню. Барыня скоро умирает, а Герасима так и не наказывают за самовольность.
Единственное существо, которое любило его в ответ.
Сюжет, наполненный милыми и трогательными описаниями собаки, не может не растрогать читателя, особенно ребенка. Так зачем же дворник решил расправиться с собакой, если все равно ушел с барского дома. Что мешало ему забрать собачку с собой и любить ее дальше?
В контексте советского мировоззрения данный поступок Герасима весьма неоднозначен. Ведь чему большевики учили советских детей? Тому, что нужно не бояться сбросить иго эксплуататоров, не бояться бороться за свою свободу. Только в таком случае можно избавиться от всех невзгод и сделать шаг навстречу личному счастью. А вот Тургенев в своем произведении дает понять, что мало сбросить внешние оковы, нужно избавиться еще и от внутренних рамок. Ведь программа поведения уже заложена и даже бунт не позволяет отказаться от выполнения боярских приказов.
Привычка подчиняться была сильнее любви и привязанности.
Странный бунт, который делает хуже самому бунтарю. Но стоит заметить, что Герасим был не одинок в этой свой странности. Кому делает хуже «бунтарка» Катерина из «Грозы» лишив жизни саму себя? Она ведь тоже бунтарка, революционерка, не зря ее называют лучом света в темном царстве. Однако снова эта странная интерпретация бунта, который загоняет бунтаря еще глубже и никого не освобождает.
Если провести параллель, то окажется, что подобного рода бунт весьма близок к советской действительности. Итак, пролетарии взбунтовались против собственной эксплуатации, свергнули иго капиталистов и зажили свободно. Только практически сразу же стали работать на заводах по 12 часов в день, получать за работу пайки. Забастовки и другие формы выражения несогласия были полностью запрещены, заработная плата постоянно уменьшалась, а наказания за любые проступки увеличивались. Некоторые даже не имели права уволиться, поскольку работа на определенном заводе считалась государственно важной задачей. Одно иго сменилось другим, а в некотором роде, «гайки закрутили» еще сильнее.
Рок или божественное предзнаменование
Эта история еще и о бесконечном доверии и предательстве.
С другой точки зрения этот поступок дворника подчеркивает неправильность всего происходящего в мире. Роковое стечение обстоятельств достигает своего пика именно в момент смерти собачки. Герасим уничтожил единственное живое существо, которое он любил и которое безумно любило его в ответ.
Эта некая ошибочность всегда присутствует в природе и человеческом обществе. Это для нас барыня старая, злобная и бестолковая старуха. Возможно, что для Герасима, рожденного инвалидом, она была воплощением его рока. Потому он не стал противиться ее приказу, считая, что это его рок. Справедливо? Нет. Но разве справедливом было то, что сам Герасим рожден глухим для того чтобы жить в постоянном угнетении на потеху какой-то старушке?
Самое интересное, что современные литераторы видят в произведении, которое изучал каждый советский школьник, отсылку к Ветхому завету. Тургенев отлично знал Библию и вполне мог провести параллели, причем сделать это столь тонко, что советское правительство и система просвещения не заметила никакого подвоха.
Прослеживается явная связь с библейским сюжетом.
Бог велит Аврааму принести на жертвенный алтарь своего единственного и, конечно же, любимого сына Исаака. Это единственный ребенок пожилого Авраама. Но вера его сильна и он берет своего сына и идет приносить его в жертву. Если Герасим это Авраам, а Исаак – Муму, то в роли Бога выступает барыня, ведь именно ей принадлежит идея принесения в жертву любимого существа. Эмоциональный накал страстей в хрестоматийном произведении ничуть не уступает библейскому сюжету.
В поисках ответа, почему Авраам пошел на эту жертву, исследователи провели параллель с «Илиадой», когда ахейцы попадают в шторм по пути в Трою и под угрозой оказывается не только сам поход, но и вся армия. Жрецы сообщают, что Посейдон в гневе и для того чтобы его успокоить, нужно принести в жертву дочь Агамемнона. Да, жертва слишком высока – любимое дитя, это огромная потеря, на которую греки все же идут. Однако здесь у поступка есть логические обоснования. Море успокаивается, армия спасена. То есть жертва совершена во имя общего спасения – есть результат. А Авраам и Герасим? Зачем свои жертвы приносят они. Для чего? Их жертвы во имя повиновения, то есть ни для чего, просто так.
Однако Тургенев идет дальше, продолжая библейский сюжет и отвечая на вопрос, который волновал многих: а если бы бог не отрекся от жертвы, а принял бы ее не предложив подменить на барана? Ответ очевиден, Исаак бы был принесен в жертву и рука отца бы не дрогнула. Но самое интересное, что случилось бы потом, ведь Герасим ушел от своей барыни – то есть отрекся от Бога, потерял свою веру.
Зачем детям читать «Муму»
В СССР был снят даже мультфильм.
Произведения Тургенева дети читают на протяжении всей школьной жизни, но почему то «Муму» читают в пятом классе, то есть составители школьной программы отнесли это произведение к детской литературе? Обычно детские произведения должны быть поучительными и более жизнеутверждающими, но никак не оканчиваться смертью милого и беззащитного существа.
Пожалуй, если и можно выделить в нем что-то детское, так это поучительную часть о предательстве того кто поверил. Некогда добрый защитник предает того, кто доверял ему слепо. Ведь даже в момент, когда Герасим обвязывал собачку веревкой с кирпичами, она дружелюбно махала хвостом, не ожидая никакого подвоха.
При этом Герасим не боится наказания, ведь потом он уходит от барыни самовольно, то есть ему не страшны ни удары плетью, ни другого рода наказания, которые могли последовать за этим проступком. Здесь не идет речь о наказании, здесь говорится о послушании, о власти. Герасиму приказали – он убил, просто в его сознании не было другого сценария, настолько безграничной была барская власть в его голове.
Барыня и собачка.
Для современников, читающих это произведение, а особенно не имеющих особое представление о русской истории (а пятиклассники именно к таким персонам и относятся) будет не заметная главная трагедия произведения. Дело происходит в большом городе, ну работает человек дворником, ну на барыню. Вполне стандартная ситуация, разве что работодатель именуется несколько иначе. И тут барыня велит расправиться с собакой. Что думает современник? Ну как минимум недоумевает. Реакция нормального современного человека поискать другого работодателя без странных загонов, прихватив с собой любимую собаку.
Однако современнику не понять, что отношения между барыней и Герасимом не договорные. Он принадлежит ей как вещь и любой барский каприз и есть закон. Велела она собаку утопить, значит, так тому и быть и в ее действиях нет ничего противозаконного, потому что отношения барыни и раба никакими законами не регулируются.
Реальная история родом из дома
Молодой Тургенев.
Сестра писателя написала о том, что рассказ Ивана Сергеевича «не есть вымысел» и что произошла она у нее на глазах. Как оказалось, эта печальная история, над которой пролито немало слез пятиклассников – реальна. Точнее будет сказать, что у героев были прототипы, которые жили с писателем в одном доме. Образ суровой помещицы списан писателем с собственной матери Варвары Петровны. Она была весьма жесткой, у нее даже был дневник, в который она заботливо записывала проступки своих крепостных. Видимо, чтобы не забыть и случайно не подобреть.
Именно этот дневник, который сохранился и стал объектом пристального изучения, пролил свет на многие прототипы героев Ивана Сергеевича и на его детство в том числе. К примеру, в дневнике есть упоминания о неком молчаливом дворнике Андрее. Его Варвара Петровна увидела когда ездила по губернии. Он приглянулся ей, поскольку был огромного роста, хорошо сложен, у него были широкие плечи и огромные руки, несмотря на то, что он был угрюм и молчалив, она сочла его прекрасным работником. Так Андрей появился в их имении. К тому же оказалось, что он очень трудолюбив, равнодушен к спиртному и совершенно не разговаривает.
Андрея забрали с тяжелого труда, он стал дворником при барском доме, в знак особого расположения барыни. Она хвасталась им перед соседями, еще бы, эдакий великан у нее в прислужении. Ей нравилось, как он ездит за водой на белом коне, с легкостью прихватив огромную бочку. У дворника тоже была собака, веселая и громкая шавка. Доподлинно узнать велела ли мать Тургенева утопить собаку Андрея – невозможно. Ведь после смерти питомца Андрей никуда не ушел с барского двора, а продолжил и дальше жить спокойной и размеренной жизнью.
Барин Тургенев искал прототипы среди крестьян.
Однако классическое произведение и не могло бы быть простым пересказом реальных событий, в нем присутствует художественный вымысел, именно он делает произведение тем, чем оно является на самом деле. Здесь важно еще и другое, что Иван Сергеевич интересовался жизнью простых крепостных, много времени проводил, общаясь с ними, наблюдая за их образом жизни и взаимоотношениями между собой. Пожалуй, именно это обстоятельство раскрывает личность Тургенева как нельзя лучше и глубже.
Так зачем же Тургенев позволил Герасиму расправиться с несчастной животинкой? Если бы была возможность задать этот вопрос самому автору, то, вполне вероятно, что он ответил бы что литература, как и сама жизнь, чаще задает вопросы, а не дает на них ответы. Видимо и каждый россиянин, однажды в пятом классе, пролив слезы над бедной собачкой, должен учиться жить с этим и вполне вероятно, найти свой собственный ответ на вопрос: почему же Герасим это сделал?
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