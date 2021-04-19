Почему Герасим утопил Муму и другие вопросы, поднятые русской литературой

Россия для грустных, а ее литература тем более

С этим не поспоришь.

За этими страницами совершенно другой мир.

Бунт, как источник справедливости

Он просто мел двор и не знал другой жизни.

Единственное существо, которое любило его в ответ.

Привычка подчиняться была сильнее любви и привязанности.

Рок или божественное предзнаменование

Эта история еще и о бесконечном доверии и предательстве.

Прослеживается явная связь с библейским сюжетом.

Зачем детям читать «Муму»

В СССР был снят даже мультфильм.

Барыня и собачка.

Реальная история родом из дома

Молодой Тургенев.

Барин Тургенев искал прототипы среди крестьян.