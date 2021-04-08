Почему строители профи при укладке перекрытия используют не арматуру, а рейки из дерева

Многим известно, что заводские плиты перекрытия укладываются на обычный цементный раствор, и это не противоречит существующим правилами и нормами строительства. В промышленных масштабах используется исключительно раствор. Что касается постройки домов частного типа, то мастера дополнительно укладывают плиты еще и на арматуру. Опытные строители пошли дальше – металлические пруты они заменяют на рейки из дерева.
Использование арматуры при укладке перекрытия обусловлено неравномерным проседанием цементного раствора / Фото: kapital62.ru
Цель этого приема – выровнять все задействованные плиты до единой высоты. Только с раствором такого эффекта достичь будет невозможно. Даже в случае равномерного его нанесения плитами он вытесняется не одинаково. Небольшие погрешности, например, попадание под плиту камушка или незначительное ее смещение приводит к неравномерности перекрытия по высоте. Одна плита будет выше другой. Значение имеют даже несколько миллиметров. Ведь придется больше времени уделить финишному выравниванию.
Существуют ТУ и ГОСТы, определяющие размеры минимального опирания плит перекрытия / Фото: nauka-i-religia.ru
Глубина, с которой плита опирается на стену, должна быть равна 120 миллиметрам. Данная величина проектная. Кроме нее существует еще глубина минимальная, указываемая при изготовлении плит в соответствующих ТУ и ГОСТах, она составляет 90 мм.
1. Зачем нужна арматура
Раствор на основе песка и цемента дает усадку при высыхании / Фото: dompelican.ru
Каждый раствор на основе песка и цемента обладает усадочной деформацией. Во время затвердевания он дает определенную усадку, что зависит от пропорций составляющих. Обычно усадка составляет от восьми до пятнадцати процентов или 1-2 миллиметра.
В итоге после того, как раствор затвердеет, панель будет находиться лишь на арматуре, что связано с образованием зазора между смесью и перекрытием. Следовательно, нагрузка не только от плиты, но и от стены, предметов мебели ляжет на этот арматурный прут. Появляется риск того, что стена даст откол. Причем вероятность образования откола будет выше, если прут будет находиться ближе к краю стены.
2. Почему строители используют деревянную рейку
При невозможности соблюдения минимальных показателей опирания строители используют деревянную рейку вместо арматуры / Фото: sdelaipotolok.com
Там, где соблюдение минимальных показателей опирания является невозможным, арматуру заменяют рейкой из дерева. Рейки сжимаются под нагрузкой, соответственно, на всю монтажную площадь обеспечивается максимально плотное прилегание.
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