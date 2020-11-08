Катакомбы Капуцинов. Не для слабонервных









Катакомбы капуцинов находятся под монастырем Convento dei Cappuccini в Палермо, Италия. В отличие от любых других катакомб, весь интерьер палермских состоит только лишь из мумифицированных, скелетированных и забальзамированных тел, потому что это самый крупный в мире некрополь мумий. Это одновременно печальное и величественное место, потому что долгое время катакомбы считались самым элитным кладбищем, на котором хоронили наиболее достойных и знаменитых людей.

Давайте посмотрим на это подробнее, ВНИМАНИЕ, МЕРТВЫЕ ЛЮДИ !

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Катакомбы капуцинов (Catacombe dei Cappuccini) – большое подземное кладбище монастыря капуцинов, которое находится в крипте Церкви Санта-Мария делла Паче в Палермо на Piazza Cappuccini.

Капуцины (Орден Братьев Меньших Капуцинов) — монашеский орден, представляющий одну из ветвей францисканцев. Он был основан в 1525 году братом Матвеем Басси в Урбино. Спустя три года получил признание Римским папой Климентом VII как самостоятельный орден.

В июне 1534 года на Сицилию прибыли первые капуцины. Они поселились недалеко от Палермо, к западу от городских стен на землях, где в настоящее время располагается один из районов города — Cuba-Calatafimi. Им была передана небольшая старая церковь норманнской эпохи Санта Мария делла Паче (Santa Maria della Pace), которая находилась рядом с поселением.

В 1565 году часовню решено было реконструировать. Ремонтные работы растянулись на несколько десятилетий из-за постоянно возникавших сложностей и предложений по различным дополнениям. По инициативе одного из покровителей в 1618 году часовня подверглась реконструкции, изменившей полностью ее структуру и размеры.

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За эти годы сообщество капуцинов основало небольшой монастырь на принадлежавших им землях, который в дальнейшем расширялся за счет пожертвований горожан. Некоторые завещали свое имущество в пользу братьев ордена. Одним из таких даров явилось здание рядом с церковью Санта Мария делла Паче, которое было передано капуцинам после смерти Дона Оттавио Д’Арагона – одного из богатых покровителей ордена, что позволило создать крупный монастырский комплекс. Тогда же было положено начало организации подземного кладбища в крипте храма, которое в настоящее время называют Катакомбы капуцинов (Catacombe dei Cappuccini), где первое захоронение прошло в конце XVI века.

В 1623 году новое здание церкви было освящено, как Chiesa Santa Maria della Pace, и стало главным храмом монастыря.

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Современный вид церковь Санта Мария делла Паче приобрела после большой реконструкции 1934 года, сохранив огромное количество произведений искусств XVII – XIX веков. Она состоит из трех нефов, один из которых заканчивается широкой ризницей и хорами. Интерьер Chiesa Santa Maria della Pace богат ценными предметами, собранными капуцинами на протяжении многих десятилетий. Это и деревянные алтари, один из которых был вырезан монахом в 1854 году, и мраморные скульптуры, и ценное средневековое Распятие, и надгробные памятники над усыпальницами умерших, созданные в XVIII веке местным скульптором Ignazio Marabitti.

В стенах церкви хоронили только богатых покровителей и защитников монастыря, останки же умерших братьев, начиная с XVI века, складывали в общую могилу, располагавшуюся рядом с южной стороной храма.

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В 1597 году решено было создать новое, более вместительное, подземное кладбище, войти в которое возможно было бы из церкви. Под главным алтарем был сделан длинный коридор, куда перенесли останки сорока пяти ранее усопших монахов. Их тела так хорошо сохранились, и создавалось впечатление, что они упокоились несколько часов тому назад. Это случайное открытие позволило создать не обычное подземное кладбище, а именно погребальные Катакомбы капуцинов, уникальные в своем роде, хоть и немного мрачноватые, которые сохранили почти нетленными останки около восьми тысяч тел, разделенных по половому признаку и принадлежности к определенному социальному слою.

Первое захоронение в Катакомбах произошло 16 октября 1599 года, когда скончался один из братьев – капуцинов Сильвестро из Губбио, останки которого можно увидеть в нише слева в коридоре монахов. В числе других останков монахов и Риккардо из Палермо – последний капуцин, который был погребен в Катакомбах в 1871 году. Официано подземное кладбище было закрыто для захоронений в 1882 году, но и после этого здесь было погребено еще несколько тел. Одно из последних захоронений датируется 1920 годом. Это останки двухлетней Розалии Ломбардо, умершей от бронхиальной инфекции. Малышка покоится в небольшом гробике у подножия алтаря в часовне Святой Розалии. Забальзамированное тело девочки сохранилось почти нетленным, и кажется, что она просто спит, как «Спящая красавица».

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Почти за три века Катакомбы Капуцинов превратились в одно из престижных погребальных мест Палермо, где нашли свой последний приют не только братья – капуцины, но и представители духовенства, аристократии, буржуазии. Для размещения такого количества останков мало было одного коридора и Катакомбы Капуцинов дополнялись новыми помещениями. В настоящее время коридоры образуют прямоугольник, в углах которого расположены небольшие комнаты – кубикулы.

В 1944 году вход в подземное кладбище был перенесен из храма в соседнее здание, стоящее перпендикулярно церкви Санта Мария делла Паче, за которым с середины XIX века располагается «обычное» кладбище. Оно было организовано после запрета захоронений в церквях и катакомбах. Здесь похоронены и обычные горожане, и известные уроженцы здешних мест, и выдающиеся люди, много сделавшие для Сицилии и Палермо.

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До 1739 года монахи еще контролировали заполнение катакомб и выдавали разрешение на то или иное захоронение. Потом они, видимо, устали бороться с родственниками высокопоставленных особ и стали хоронить всех, пока к концу XIX века не поняли, что места просто больше нет.

По своей структуре катакомбы капуцинов состоят из нескольких коридоров. В Коридоре монахов хоронили, собственно говоря, самих послушников монастыря. Там и сегодня лежат тела 40 наиболее почитаемых монахов, доступ к которым не разрешен никому. Далее Коридор мужчин и Коридор женщин – место захоронения обычных мирян. В Кубикуле (комната, а не коридор в катакомбах) детей захоронены все, кому не исполнилось 14 лет.

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Кроме того, в катакомбах есть Коридор профессионалов, в котором отдельно хоронили наиболее выдающихся деятелей в той или иной области. Например, в Катакомбах капуцинов покоятся останки испанского художника Диего Веласкеса и скульптора Филиппо Пеннино. Также в катакомбах есть отдельное место, в котором хоронили девственниц.

Сегодня Катакомбы капуцинов называют самой главной достопримечательностью Палермо. Их ежегодно посещает большое количество туристов, правда, допуск осуществляется не во все помещения, да и особо жуткие мумии все же не показывают. В катакомбах нельзя фотографировать, а современные послушники монастыря все чаще задумываются над тем, чтобы запретить в катакомбы доступ зевакам и оставить мумии в покое.

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Надгробные памятники и часовни создавались местными скульпторами и архитекторами Domenico Delisi, Antonio Ugo, Luigi Filippo Labiso, Salvatore Caronia Roberti в XX веке, работы которых можно увидеть в городских музеях и на улицах Палермо и Монделло.

Кладбище остается действующим и в настоящее время, сохраняя древнюю традицию захоронения в Монастыре капуцинов, в котором размещается офис Международной коллегии по религиозным миссиям за рубежом и богатая библиотека, сохранившая редкие издания книг.

Будете в Палермо, включите в свой маршрут посещение Катакомбов Капуцинов. Вы сможете сами увидеть одну из достопримечательностей Палермо, пройдя пешком от исторического центра города.

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Основным методом приготовления тел к размещению в Катакомбах стало высушивание их в специальных камерах (Collatio) в течение восьми месяцев. После этого срока мумифицированные останки омывали уксусом, облачали в лучшие одежды (иногда, согласно завещаниям, тела переодевали несколько раз в год) и помещали непосредственно в коридорах и кубикулах Катакомб. Некоторые тела помещались вгробы, но в большинстве случаев тела вывешивали, выставляли или укладывали в открытом виде в нишахили на полках вдоль стен.

Во время эпидемий метод сохранения тел видоизменялся: останки умерших погружали в разбавленнуюизвесть или растворы, содержащие мышьяк, а после этой процедуры тела также выставлялись на обозрение.

В 1837 году размещение тел в открытом виде было запрещено, но, по желанию завещателей или их родственников, запрет обходили: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.

После официального закрытия Катакомб (1881) здесь были погребены ещё несколько человек, останки которых были забальзамированы. Самой последней здесь была погребена Розалия Ломбардо (умерла 6 декабря 1920 года). Произведший бальзамирование доктор — Альфредо Салафия, так и не открыл секрета сохранения тела; было известно лишь, что в основе его были химические инъекции. В результате остались нетленными не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы, волосы. В настоящее время секрет состава открыт итальянскими учеными по изучению бальзамирования. Найден дневник Альфредо Салафии, в котором описан состав: формалин, спирт, глицерин, соли цинка и салициловая кислота. Смесь подавалась под давлением через артерию и расходилась по кровеносным сосудам по телу. Проведённые в США исследования по бальзамированию с применением состава Салафии дали великолепные результаты.

Катакомбы капуцинов рассматривались жителями Палермо как кладбище, хоть и необычное. Поскольку вXVIII-XIX веках захоронение здесь было вопросом престижа, в Катакомбах покоятся предки многих нынешних жителей Палермо. Катакомбы регулярно посещаются потомками тех, чьи тела находятся здесь. Более того, после официального закрытия Катакомб для погребений (1882), у стен монастыря было устроено «обычное» кладбище, так что традиция захоронения «у капуцинов» сохраняется до сих пор.

В различных городах и селениях Сицилии капуцины создали в подражание палермитанским Катакомбам другие подземные склепы, в которых также выставлены мумифицированные тела. Наиболее известным из этих склепов являются Катакомбы капуцинов в городке Савока (провинция Мессина), где хранятся около пятидесяти мумий представителей местного духовенства и знати.

2 ноября 1777 года, в день поминовения усопших, палермские Катакомбы посетил поэт Ипполито Пиндемонте, написавший под впечатлением увиденного поэму «Гробницы» («итал. Sepolcri»). В его представлении Катакомбы представляют собой знаменательное торжество жизни над смертью, свидетельство веры в грядущее Воскресение:

«Большие тёмные подземные комнаты, где в нишах, подобно восставшим призракам, стоят тела, покинутые душами, одетые, как в день своей кончины. Из их мёртвых мускулов и кожи искусство прогнало и испарило всякий след жизни, так что их тела и даже лица сохраняются веками. Смерть смотрит на них и ужасается своему поражению. Когда каждый год падающие осенние листья напоминают нам о скоротечности человеческой жизни и зовут нас посетить родные могилы и пролить на них слезу, тогда благочестивая толпа наполняет подземные кельи. И при свете лампад каждый обращён к некогда любимому телу и в его бледных чертах ищет и находит знакомые черты. Сын, друг, брат находит брата, друга, отца. Свет лампад мерцает на этих лицах, забытых Судьбой, и иногда как будто трепещущих… И иногда тихий вздох или сдержанное рыдание звучат под сводами, и эти холодные тела будто отзываются на них. Два мира разделены ничтожной преградой, и Жизнь и Смерть никогда не были так близки.»

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Спустя сто лет, Катакомбы посетил Мопассан, описавший свои впечатления в «Бродячей жизни» (1890). В противоположность романтичному Пиндемонте, Мопассан ужаснулся увиденному, увидев в Катакомбах отвратительное зрелище гниющей плоти и отживающего суеверия:

«И я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа; на иных сохранились все волосы, на других — клок усов, на третьих — часть бороды.



Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом.



И они одеты, эти мертвецы, эти бедные, безобразные и смешные мертвецы, одеты своими родными, которые вытащили их из гробов, чтобы поместить в это страшное собрание. Почти все они облачены в какие-то черные одежды; у некоторых накинуты на голову капюшоны. Впрочем, есть и такие, которых захотели одеть более роскошно — и жалкий скелет с расшитой греческой феской на голове, в халате богатого рантье, лежит на спине, страшный и комичный, словно погруженный в жуткий сон…



Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова: это мыши перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышей живут в этой кладовой человеческого мяса.



Мне показывают человека, умершего в 1882 году. За несколько месяцев перед смертью, веселый и здоровый, он приходил сюда в сопровождении приятеля, чтобы выбрать себе место.



— Вот где я буду, — говорил он и смеялся.



Друг его теперь приходит сюда один и целыми часами глядит на скелет, неподвижно стоящий на указанном месте…».

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Среди знаменитостей XX века Катакомбы капуцинов посетил французский балетмейстер Морис Бежар.

Уникальное кладбище является одной из самых известных достопримечательностей Палермо, притягивающей множество туристов. Хотя фото- и видеосъёмка в Катакомбах запрещена, нескольким европейским и американским телекомпаниям, в том числе и НТВ, удалось получить разрешение на съёмки.

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Самый известный экспонат этого музея — маленькая девочка Розалия, которая умерла в 1920-м году и по просьбе любящего отца была забальзамирована известным мастером некро-мэйк-апа Альфредо Салафией. Результат превзошел все ожидания: прошло уже почти сто лет, а девочка в стеклянном гробу выглядит просто спящей. У нее в абсолютной целостности сохранились волосы, ресницы, брови, и особо слабонервные смотрители склепа даже пустили слух, что ночами девочка открывает глаза. На это не стоит обращать внимание, а вот узнать секрет волшебного бальзама Салафии очень интересно: современные ученые выяснили, что в состав его входил спирт, формалин, глицерин, цинк и салициловая кислота, а вводился раствор прямо в кровеносную систему. В честь этой девочки часовня Богородицы при монастыре была переименована в часовню Святой Розалии, и девочка находится именно там.

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Коридор монахов







Типичный фрагмент Коридора монахов

Коридор монахов представляет собой исторически самую древнюю часть Катакомб. Захоронения производились здесь с 1599 по 1871 годы. В правой от нынешнего входа части коридора (закрыта для посещения) помещены тела 40 наиболее почитаемых монахов, а также следующих примечательных лиц:

— Алессио Нарбоне — духовный писатель,

— Аяла — сын тунисского бея, обратившийся в христианство и принявший имя Филипп Австрийский (умер20 сентября 1622 года),

— дон Винченцо Агати (умер 3 апреля 1731 года).

В левой части коридора в числе других монахов помещены тела Сильвестра из Губбио (умер 16 октября1599 года), первого из погребённых в Катакомбах, и Риккардо из Палермо (умер в 1871 году), последнего из капуцинов, похороненного здесь. Все тела капуцинов облачены в одеяния своего ордена — грубую рясу скапюшоном и с верёвкой вокруг шеи.

Коридор мужчин



Фрагмент Коридора Мужчин

Коридор мужчин образует одну из двух длинных сторон прямоугольника. Здесь в течение XVIII-XIX векапомещались тела благотворителей и жертвователей монастыря из числа мужчин-мирян. В соответствии с завещаниями самих похороненных здесь или желания их родственников тела усопших облачены в разнообразные одежды — от грубого погребального савана наподобие монашеского одеяния до роскошныхкостюмов, сорочек, жабо и галстуков.

Кубикула детей

Кубикула детей расположена на пересечении Коридоров мужчин и священников. В небольшой комнатке в закрытых или открытых гробах, а также в нишах вдоль стен помещены останки нескольких десятков детей. В центральной нише помещена детское кресло-качалка, на которой сидит мальчик, держащий на руках свою младшую сестру.

Превратившиеся в скелеты останки составляют удивительный контраст с детскими костюмчиками и платьицами, любовно выбранными родителями, что отмечено Мопассаном в «Бродячей жизни».

…Мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков: это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали. И трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей!



Коридор женщин



Фрагмент Коридора женщин

Коридор женщин образует одну из меньших сторон прямоугольника. Вплоть до 1943 года вход в этот коридор был закрыт двумя деревянными решётками, а ниши с телами были защищены стеклом. В результате бомбардировки союзников в 1943 году одна из решёток и стеклянные преграды были разрушены, а останки значительно повреждены.

Большинство помещённых здесь тел женщин лежат в отдельных горизонтальных нишах, и лишь несколько наиболее сохранившихся тел поставлены в вертикальных нишах. Тела женщин облачены в лучшие одежды по моде XVIII-XIX веков — шёлковые платья с кружевами и оборками, шляпки и чепцы. Шокирующее несоответствие между рассыпавшимися от времени останками и кричащими модными нарядами, в которые они облачены, подмечены Мопассаном.

Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах.



Кубикула девственниц

Небольшая кубикула, расположенная на пересечении Коридоров женщин и профессионалов, отведена для погребения девушек и незамужних женщин. Около десятка тел лежат и стоят у деревянного креста, над которым помещена надпись «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл» (Отк.14:4). Головы девушек увенчаны металлическимивенцами в знак девственной чистоты усопших.

Новый коридор



Новый коридор

Новый коридор — самая недавняя часть Катакомб, использовавшаяся после запрета выставлять на обозрение тела усопших (1837). Вследствие этого запрета в коридоре нет стеновых ниш. Всё пространство коридора было постепенно (1837-1882) заполнено гробами. В результате бомбардировки 11 марта 1943 годаи пожара 1966 года большая часть гробов была уничтожена. В настоящее время уцелевшие гробы помещены вдоль стен в несколько рядов, так что в центральной части коридора можно увидеть пол, украшенный майоликой. Помимо этого в Новом коридоре можно увидеть несколько «фамильных групп» — тела отца и матери семейства с их несколькими детьми-подростками выставлены вместе.

Коридор профессионалов



Фрагмент Коридора профессионалов



Тела двух военных (Франческо Энеа — нижний)

Коридор профессионалов, идущий параллельно Коридору мужчин, составляет одну из двух длинных сторон прямоугольника. В этом коридоре помещены тела профессоров, юристов, художников, скульпторов, профессиональных военных. В числе захороненных здесь примечательны:

— Филиппо Пеннино — скульптор,

— Лоренцо Марабитти — скульптор, работавший, в том числе, в соборах Палермо и Монреале,

— Сальваторе Манцелла — хирург,

— Франческо Энеа (умер в 1848 году) — полковник, лежащий в великолепно сохранившейся военной форме армии Королевства Обеих Сицилий.

Согласно местной легенде, принимаемой или отвергаемой различными исследователями, в Коридоре профессионалов покоится тело испанского живописца Диего Веласкеса.

Коридор священников



Фрагмент Коридора священников

Параллельно Коридорам монахов и женщин проходит дополнительный коридор, в котором помещены многочисленные тела священников епархии Палермо. Тела облачены в разноцветные богослужебные ризы, контрастирующие с иссохшими мумиями. В отдельной нише помещено тело единственного захороненного в Катакомбах прелата — Франко д’Агостино, епископа Пьяна-дельи-Албанези (Итало-албанская католическая церковь).

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