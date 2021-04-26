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Простой капельный полив бутылками

Лето во многих городах стоит засушливое, и поливать каждый день из шланга — занятие не только долгое, но и не всегда рациональное, ведь почва быстро просыхает сверху, а до корней доходит мало влаги. Чтобы к растениям регулярно поступала вода, можно обратиться к такому способу, как капельный полив.
Но магазинные приспособления для этого стоят недёшево. Давайте же организуем такой полив своими рукам из обычных пластиковых бутылок!
Простой капельный полив бутылками
Вам понадобятся 5-литровые пластиковые бутылки, а также шило, сверло или небольшая отвертка. На бутылке для удобства наметьте, где вы будете делать отверстия — можно сделать сразу два, если закопать бутылку между двумя растениями.
Простой капельный полив бутылками
Отверстия делаем в бутылке с набранной заранее водой! Отступаем снизу от дна 2 см и шилом делаем отверстие. Чем оно шире, тем быстрее будет уходить вода, и наоборот. С противоположной стороны делаем ещё одно, если бутылка будет закапываться между двумя растениями.
Простой капельный полив бутылками
Теперь между томатами выкапываем землю.
Простой капельный полив бутылками
На максимальную глубину устанавливаем бутылку с водой и проделанными двумя отверстиями по бокам.
Простой капельный полив бутылками
Закапываем в землю.

Простой капельный полив бутылками
Первый раз землю нужно полностью пролить. Для этого крышку откручиваем, чтобы вода ушла очень быстро, буквально за минуту-две.


Простой капельный полив бутылками
Теперь снова наливаем воду из шланга, а затем закручиваем крышку. Теперь начинается капельный полив.
Простой капельный полив бутылками
Такой бутылки в жаркий день, с учётом 2 сделанных отверстий на 2 растения, хватит на 1-2 суток. Если сделать одно отверстие, соответственно, бутылки хватит на несколько дней. Плюсом этого способа является равномерный расход воды, прямое поступление влаги к корням и поддержание постоянного уровня влаги, необходимого растениям для нормального роста, развития и обильного плодоношения.
Простой капельный полив бутылками
Подробнее о том, как сделать капельный полив при помощи бутылок, смотрите в видео ниже:


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