Простой капельный полив бутылками

Лето во многих городах стоит засушливое, и поливать каждый день из шланга — занятие не только долгое, но и не всегда рациональное, ведь почва быстро просыхает сверху, а до корней доходит мало влаги. Чтобы к растениям регулярно поступала вода, можно обратиться к такому способу, как капельный полив.

Но магазинные приспособления для этого стоят недёшево. Давайте же организуем такой полив своими рукам из обычных пластиковых бутылок!



Вам понадобятся 5-литровые пластиковые бутылки, а также шило, сверло или небольшая отвертка. На бутылке для удобства наметьте, где вы будете делать отверстия — можно сделать сразу два, если закопать бутылку между двумя растениями.



Отверстия делаем в бутылке с набранной заранее водой! Отступаем снизу от дна 2 см и шилом делаем отверстие. Чем оно шире, тем быстрее будет уходить вода, и наоборот. С противоположной стороны делаем ещё одно, если бутылка будет закапываться между двумя растениями.



Теперь между томатами выкапываем землю.



На максимальную глубину устанавливаем бутылку с водой и проделанными двумя отверстиями по бокам.



Закапываем в землю.





Первый раз землю нужно полностью пролить. Для этого крышку откручиваем, чтобы вода ушла очень быстро, буквально за минуту-две.

Теперь снова наливаем воду из шланга, а затем закручиваем крышку. Теперь начинается капельный полив.Такой бутылки в жаркий день, с учётом 2 сделанных отверстий на 2 растения, хватит на 1-2 суток. Если сделать одно отверстие, соответственно, бутылки хватит на несколько дней. Плюсом этого способа является равномерный расход воды, прямое поступление влаги к корням и поддержание постоянного уровня влаги, необходимого растениям для нормального роста, развития и обильного плодоношения.Подробнее о том, как сделать капельный полив при помощи бутылок, смотрите в видео ниже: