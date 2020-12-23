5 блюд, которые можно приготовить из яблок, если варенье, оладушки и шарлотка надоели

Варенье, повидло, джем, сок, компот, кисель, фруктовый салат, пирог и пирожки – лишь малая часть того, что большинство из нас зачастую готовит из яблок. А как насчёт яблочного омлета, куриной печени и свинины с приятным яблочным послевкусием?
1. Омлет
Яблочный омлет. \ Фото: google.com.ua.
Это далеко не классический омлет, к которому мы так привыкли, а самое настоящее лакомство и устоять перед ним ой как сложно.
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Сахар - 2 чл;
• Мука - 4 ч.л;
• Молоко - 4 ст.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Яблоки среднего размера - 1 шт;
• Сливочное масло - 2 ч.л;
• Пудра сахарная - 1 ч.л.
Сладкий омлет с яблоками. \ Фото: lesoeufs.ca.
Способ приготовления:
• Желтки отделить от белков;
• Белки взбить в плотную пену;
• В миске смешать муку с желтками и сахаром;
• Добавить молоко и ванильный сахар;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Затем в получившуюся смесь добавить белки;
• Аккуратно перемешать;
• Яблоки хорошенько вымыть;
• Снять кожицу;
• Мякоть нарезать тонкими ломтиками;
• Обжарить на сливочном масле 1-2 минуты;
• Затем сверху вылить яичную массу;
• Убавить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Готовить 3-4 минуты под крышкой;
• Затем перевернуть и слегка подрумянить;
• После вновь перевернуть и подрумянить другую сторону;
• Перед подачей посыпать сахарной пудрой и при желании разрезать омлет на равномерные кусочки.
2. Куриная печень с яблоками
Куриная печень с яблоками. \ Фото: gastronom.ru.
Сочная, ароматная, с лёгкой золотистой корочкой, а главное нежная внутри, куриная печень с яблоками – блюдо, которое не стыдно приготовить и подать на праздничный стол, или же попросту порадовать себя и свою семью в любой день, независимо от времени года.
Ингредиенты:
• Печень куриная - 0,5 кг;
• Соль морская крупная - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Яблоки красные среднего размера - 2 шт;
• Уксус бальзамический (белый) - 1/4 часть стакана;
• Ядра грецкого ореха - горсть;
• Изюм - горсть;
• Розмарин - 3-4 веточки.
Сочная и ароматная куриная печень. \ Фото: sloosh.ru.
Способ приготовления:
• Печёнку тщательно вымыть под очень холодной проточной водой;
• Хорошо зачистить и просушить;
• Соль смешать с перцем и натереть кусочки печени;
• На разогретой сковороде обжарить печень с каждой стороны примерно по минуте;
• Затем переложить на тарелку;
• И на этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук и дольки яблок;
• Затем добавить уксус, изюм, мелко нарезанный розмарин и дроблённые орехи;
• Аккуратно перемешать и добавить печень;
• Готовить 6-7 минут;
• Затем накрыть крышкой и протушить 1-2 минуты;
• После дать настояться под крышкой 5-10 минут;
• При желании перед подачей посыпать свежей зеленью.
3. Яблочные чипсы
Яблочные чипсы. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Для тех, кто хочет похрустеть, мы подобрали рецепт яблочных чипсов, которые гораздо вкуснее любых магазинных. Так что, вам решать, сладкие, пряные, острые или солёные, а быть может все и сразу?
Ингредиенты:
• Яблоки среднего размера - 3 шт;
• Соль, перец молотый - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Хлопья чили - по вкусу.
Для сладких:
• Сахар - 2 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Или любые другие приправы - по вкусу.
Чипсы из яблок. \ Фото: acironline.mx.
Способ приготовления:
• Яблоки тщательно вымыть и хорошенько просушить;
• Затем удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать специи с солью и обвалять в них яблочные слайсы;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 90 градусов духовку на 2-3 часа;
• Через каждый час необходимо переворачивать яблоки для равномерного приготовления;
• За это время яблоки должны хорошенько подсохнуть;
• Готовые яблоки достать из духовки;
• Дать остыть и подавать к столу.
4. Яблочные кольца во фритюре
Яблоки в кляре. \ Фото: myproana.com.
Не картошкой фри едины. Сомневаетесь? Очень даже зря. Яблоки во фритюре – блюдо, которое будет оценено всем семейством сполна, независимо от пола и возраста. Это лакомство станет прекрасной альтернативой, как картофелю фри, так и пончикам.
Ингредиенты:
• Яблоки крупные - 3 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 0,5 стакана;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Сахар - 8 ст.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - 0,5 л.
Яблоки во фритюре. \ Фото:
Способ приготовления:
• В миске смешать яйца с мукой, молоком и разрыхлителем;
• Добавить сахар, соль и корицу;
• Всё перемешать до однородной массы;
• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Снять кожицу и удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать кольцами;
• Разогреть масло в глубокой сковородке;
• Яблочные кольца обмакнуть в кляр;
• А затем выложить в сковороду;
• Обжарить со всех сторон до румяной корочки;
• Готовые яблоки выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем;
• Дать слегка остыть;
• По желанию можно посыпать сахарной пудрой и корицей;
• Подавать к столу.
5. Гренки-роллы
Гренки-роллы с яблочной начинкой. \ Фото: google.com.
Что делать, когда блинчики, оладушки и запеканки приелись? Разумеется, готовить хрустящие гренки-роллы с яблочной начинкой, на аромат которых сбежится всё семейство и любопытные соседи.
Ингредиенты:
• Яблоки сладкие крупные - 2 шт;
• Сыр сливочный - 100-120 г;
• Масло сливочное - 1-1,5 ст.л;
• Хлеб тостерный - 10 ломтиков;
• Яйца - 2 шт;
• Сахар тростниковый (если нет, то обычный) - 3 ст.л;
• Молоко - 3 ст.л;
• Сок лимонный - 4 ч.л;
• Корица - 0,5 ч.л.
Греночки с яблоками. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Снять кожуру;
• Удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• В глубокой сковороде смешать лимонный сок с корицей;
• Затем добавить яблоки;
• Жарить на сильном огне 4-5 минут;
• С хлеба срезать корочки;
• Мякушку раскатать в форме квадрата толщиной 2-3 мл;
• Аккуратно намазать каждый ломтик сыром;
• Выложить яблочную начинку;
• И сформировать рулетики;
• В миске взбить молоко с яйцами;
• Чистую сковороду смазать маслом сливочным;
• Затем раскалить её;
• Каждый рулетик окунуть в молочно-яичную смесь;
• Обжарить с каждой стороны до румяной корочки;
• Готовые гренки переложить на тарелку и посыпать сверху сахаром;
• По желанию подавать с чаем и мёдом.
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