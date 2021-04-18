Почему матросы никогда не употребляли в пищу рыбу, пойманную в море

Даже современные корабли по всех своих габаритах имеют строго ограниченные запасы провианта и питьевой воды. Несколько столетий назад ситуация с провизией на судно обстояла еще сложнее. Нередко случалось такое, что офицеры и матросы на кораблях голодали. При этом у современного человека возникнет на этот счет множество вопросов и главный: почему они просто не ловили рыбу? Ведь в морях и океанах ее плавает буквально бессчетное количество. На самом деле все не так просто, как кажется.
Голод на корабле - страшная вещь. |Фото: m.medsteg.ru.
На самом деле причин отказа от рыбы было несколько. Первая и самая главная заключалась в том, что мореходы в рейсах и рейдах просто не имели возможность ловить морских обитателей в целях пропитания в товарных масштабах. Значительная часть съедобной рыбы движется в косяках. Гоняться за ними суда, не являвшиеся рыболовными, не имели не времени, ни возможности. Тем более, что в эпоху парусного вооружения движение кораблей было сильно завязано на скорости и направлении ветра.
Жизнь на корабле очень сложна. |Фото: drinkingcup.net.
Вторая важная причина заключалась в том, что ловить рыбу в «глубоком» море на большом удалении от берега не представлялось возможным вплоть до XX века и появления специальных сетей. В дальнем море рыба есть и движется она все так же крупными косяками, однако ходит морской обитатель на слишком большой глубине для «примитивных» промысловых средств.
Не вся рыба съедобна. |Фото: aminoapps.com.
Третья причина заключалась в специфике хранения и готовки сырой рыбы. Чаще всего на старинных судах просто не было возможности долгое время хранить такую рыбу и уж тем более ее готовить. Моряки все-таки предпочитали запасаться уже готовыми к употреблению мясом и рыбой на суше. В сыром виде поедались преимущественно фрукты и овощи. Впрочем, до XIX века основу рациона матросов составляли твердый сыр, галеты, сухари, реже квашенная капуста и солонина. Все перечисленное имеет огромное достоинство – оно занимает мало места.
На старинных судах было мало места. |Фото: liveinternet.ru.
Последняя по списку, но не по значению причина – безопасность. Далеко не всю морскую рыбу можно есть. В эпоху Великих географических открытий люди только начинали осваивать «морской рацион», причем экспериментальным путем. Многие люди при этом отравились, в том числе насмерть. Не желая рисковать собственной командой, офицеры чаще всего запрещали матросам рыбачить.
Чаще всего у кораблей просто не было времени на ловлю рыбы. |Фото: kakprosto.ru.
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