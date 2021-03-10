Прогулка по деревне из перевернутых лодок

На севере Франции, примерно в десяти километрах от Булонь-сюр-Мер и пятидесяти километрах от крупнейшего французского пассажирского порта Кале расположен тихий рыбацкий посёлок Экиан, население которого не превышает трёх тысяч человек.







На территории посёлка находится район, сплошь состоящий из домиков с очень необычными крышами.



В какой-то момент может даже показаться, что разбушевавшееся не на шутку море выбросило на берег стаю многострадальных китов-косаток, отличающихся контрастным чёрно-белым окрасом. Однако если вы приглядитесь внимательнее, то обнаружите перевёрнутые кверху дном рыбацкие лодки.



Оказывается, традиция использовать в качестве крыши над головой отслужившие своё деревянные лодочные корпуса существует у местных рыбаков более ста лет. В наши дни такие своеобразные жилища привлекают в Экиан взыскательных путешественников, обожающих оригинальный пляжный отдых.







В XIX веке обитатели этой маленькой рыбацкой деревушки нередко видели на пляже непригодные для использования старые деревянные лодки. Но вместо того, чтобы пустить дырявые каркасы на дрова, особенно нуждающиеся в деньгах рыбацкие семьи превратили лодки в крыши для импровизированных самодельных жилищ. Район, в котором появились такие дома, получил название «Quartier des quilles en l’air», то есть Квартал повисших в воздухе килей.







Подобранные на морском берегу лодки сначала пропитывались смолой, чтобы стать непроницаемыми для влаги. Затем строители переворачивали просмолённые лодки вверх дном и использовали в качестве крыши, при этом основания домов сооружались из дерева или камня.



















Вещей и хозяйственной утвари у бедных рыбаков было чрезвычайно мало, поэтому интерьер такого рыбацкого дома отличался крайней скромностью. Жилище, как правило, состояло из единственной комнаты, в которой ели и спали все без исключения члены семьи…











Печи в таких домах использовались как для обогрева, так и для приготовления пищи. Естественного солнечного света не хватало, поскольку крошечное окошко и узкий дверной проём практически не пропускали солнечных лучей.







В результате многочисленных бомбардировок во время Второй мировой войны Квартал повисших в воздухе килей был фактически уничтожен. В единственном уцелевшем лодочном доме долгое время размещалась мастерская художника Поля Кристоля. Сегодня этот домик принадлежит частному владельцу и закрыт для туристов.







Хотя Квартал повисших в воздухе килей на целых пятьдесят лет исчез с лица земли, традиция строить на берегу лодочные домики никогда не была забыта в рыбацкой деревне Экиан.







Оригинальные домики стали одним из важных символов истории региона, поэтому в девяностые годы XX века местные власти решили возродить необычный квартал «Quilles en l’air», построив рядом с пляжем серию современных «рыбацких» домиков улучшенной планировки, в целях привлечь в Экиан местных отдыхающих и иностранных туристов, предпочитающих самобытное жильё.

Оборудованные в соответствии с современными технологиями комфорта новые домики с повисшими в воздухе килями расположились почти на том же самом месте, где когда-то находился квартал бедных рыбаков.Сегодня аренда самого маленького домика обойдётся примерно в 323 евро за неделю проживания, в то время как более вместительное «рыбацкое» жилище будет стоить около 756 евро. Возможно, вы тоже захотите отдохнуть на французском побережье и провести несколько восхитительных дней в уникальном лодочном домике посёлка Экиан…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)