Королева морей, или В честь кого был назван коктейль «Кровавая Мэри»

Версий о том, как появился коктейль «Кровавая Мэри» и почему он был так назван, существует около десятка, и за давностью событий выбрать одну из них как единственно верную вряд ли возможно. Но одной из самых интересных является версия о том, что коктейль был назван в честь беспощадной и отчаянной женщины-пирата – Мэри Рид. Ее жизнь была полна приключений и легла в основу остросюжетного фильма.











Лиза Гастони в роли Мэри Рид, 1961



Мэри Рид родилась в Англии около 1685 г. Ее мать вышла замуж за моряка, который ушел от нее, бросив ее беременной. Он погиб в кораблекрушении, женщина через несколько месяцев родила мальчика, но он погиб, не дожив до года. Легкомысленная красавица вскоре снова забеременела и родила девочку. С младенческих лет ее наряжали мальчиком, чтобы убедить богатую свекровь в том, что это ее внук, и получать от нее финансовую помощь.







Энн Бонни и Мэри Рид. Старинные гравюры



В 15 лет Мэри уехала во Фландрию, где под именем Марк и в мужской одежде была зачислена в пехотный полк кадетом. Позже она перешла служить в кавалерию и несколько лет участвовала в боях, проявляя отчаянную смелость и жестокость. Мэри решила раскрыть свою тайну, когда влюбилась в товарища по оружию. Они сыграли свадьбу и вышли в отставку.

Молодые супруги сняли дом в Голландии и оборудовали там таверну «Три подковы».Почтовая марка, на которой изображены женщины-пираты Энн Бонни и Мэри РидНо зажить размеренной и спокойной семейной жизнью им было не суждено. Муж Мэри скоропостижно скончался, таверна не приносила больших доходов, и женщина приняла решение снова поступить в пехотный полк. Однажды корабль , на котором Мэри направлялась в Вест-Индию, был захвачен пиратами. Очутившись на пиратской шхуне, женщина вдруг поняла, что это именно то, что она искала – приключения, адреналин, сражения и неплохая прибыль. Так в 25 лет Мэри Рид стала пиратом, под именем Джона Рида.Кадр из фильма *Приключения Мэри Рид*, 1961Во время морских набегов пираты захватили большое количество торговых кораблей и лишили жизни множество моряков. Особой жестокостью в боях отличались две женщины, находившиеся среди пиратов, – Мэри Рид и Энн Бонни , жена капитана Джона Рекхэма. За свою свирепость в бою они получили прозвище «жестокие кошки ада».Лиза Гастони в роли Мэри Рид, 1961Осенью 1720 г. пиратское судно «Дракон» было атаковано английским королевским фрегатом. Пиратов схватили и по прибытии на Ямайку предали суду. Все они были приговорены к повешению, но двух женщин пощадили, так как обе они были беременны. Но Мэри Рид скончалась, предположительно от лихорадки. Есть также версия о том, что она была тайно убита. Поскольку больше всего на свете Мэри любила кровавый бой и крепкую выпивку, есть мнение, что коктейль «Кровавая Мэри» был назван в ее честь.Энн Бонни и Мэри Рид. Гравюра 1724 г . Впрочем, выдвигаются и другие версии. В британской истории была еще одна «Кровавая Мэри» – так называли беспощадную Марию І Тюдор, которая расправлялась с неугодными с особой жестокостью. Во времена ее правления около 300 протестантов сожгли на кострах. Правда, связан ли с ее именем алкогольный коктейль , сказать сложно.Кадр из фильма *Приключения Мэри Рид*, 1961Своим рождением томатно-водочный коктейль обязан бармену Фернанду Петио , который работал в парижском баре «Нью-Йорк» в начале ХХ века. Но французы тогда не оценили напиток, широкую популярность он приобрел в Америке в 1930-х гг. Если верить этой версии, свое название коктейль получил в честь обычной девушки Мэри, часто посещавшей бар.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)