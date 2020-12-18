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17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

Чиндогу – японское искусство изобретения глупых и бесполезных гаджетов, которые должны помочь в решении бытовых проблем. Буквально «Чиндогу» переводится как «полезный или бесценный инструмент». Хотя эти изобретения и по-своему гениальны, лучше не пользоваться ими на публике – если не хотите оказаться посмешищем, конечно.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

1. Терка для масла


Устали, что твердое масло портит тост? Терка спешит на помощь!

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

2. Галстук-зонт


Когда не уверен, будет сегодня дождь или нет.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

3. Воронки для глазных капель


Может использоваться как орудие пыток.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

4. Бесшумное караоке


Когда хочешь поголосить от души, но стесняешься соседей.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

5. Подушка ловец звука


Для тех, кто привык смотреть телевизор, лежа на боку – специальные дырки в подушке пропускают звук, не заглушая его.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

6. Доширачный человечек


Чтобы не проверять каждые десять секунд, готова ли лапша.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

7. Квадратные арбузы


Только в Японии.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

8. Усилитель слуха


Если вы стесняетесь носить слуховые аппараты, попробуйте вот такое скромное изобретение.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

9. Вентилятор на палочках


Когда нет времени ждать, чтобы еда остыла.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

10. Водонепроницаемый зонт


Когда обычного зонта недостаточно.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

11. Простой ушной зонд


Ватная палочка на стероидах.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

12. Брелок с пузырчатой упаковкой


Избавление от стресса за считанные секунды.


17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

13. 360-градусная камера


Сталкер 80 lvl.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

14. Подушка в форме книги


Для тяжелого дня усердной зубрежки.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

15. Зонтики для туфель


Уберечь Лубутены любой ценой!

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

16. Футляр для банана


Да, всеми любимый футляр для банана тоже придумали в Японии.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

17. Футболка с полем для морского боя


Чтобы точно сказать другу, в каком месте вам нужно почесать спинку. Гениально.

17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

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