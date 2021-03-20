6 дельных советов, как не уснуть после плотного приема пищи

После плотного обеда на работе так и клонит в сон

1. Подбирайте правильные продукты

В первой половине дня и в обед лучше всего есть медленные углеводы, а не быстрые / Фото: relife.blog

2. Ешьте маленькими порциями

Чем больше забит желудок, тем меньше у организма остается сил на другие процессы / Фото: boltai.com

3. Не забывайте о перекусах

Орехи - вкусный и полезный перекус между основными приемами пищи / Фото: hyser.com.ua

4. Употребляйте поменьше магния

Магний очень важен для организма, но не стоит перебарщивать с продуктами, в которых он содержится / Фото: proctologi.com

5. Не переборщите с кофе

Кофеин начинает действовать только спустя минут 20-30 / Фото: img.fonwall.ru

6. Замените сон умеренной активностью

Если чувствуете, что переели, походите по офису, прогуляйтесь на улице или пообщайтесь с коллегами / Фото: businessman.ru