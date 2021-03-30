Необычные способы применения специй и трав

Специи позволяют придать любому блюду особый вкус. Но не многие знают, что специи можно использовать и по другому назначению. В статье мы расскажем, какие специи и для чего могут вам пригодиться в хозяйстве.
1. Краска из куркумы для пасхальных яиц
Куркума может пригодиться для окрашивания яиц. Чтобы сделать краску, необходимо в кипяток добавить куркуму и уксус. Чем дольше варить яйца, тем желтее будет скорлупа.
2. Горчичный порошок вместо мыла для рук
При помощи горчичного порошка можно избавиться от многих неприятных запахов на руках. Для этого смешайте горчичный порошок с водой и натрите смесью руки, после этого тщательно смойте.
3. Ароматизатор для одежды из лаванды
Лаванда имеет не только очень вкусный, но и сильный запах. Чтобы ваши вещи в шкафу всегда вкусно пахли, возьмите засушенную лаванду и поместите ее в мешочек, который будет пропускать воздух.
4. Защита от моли с помощью перца и гвоздики
Перец и гвоздика имеют аромат, который сможет отпугнуть многих вредителей. Особенно хорошо справляются специи с молью. Нужно взять немного ингредиентов и также поместить их в мешок. Положить нужно мешочек в шкаф, где может обитать моль.
5. Кайенский перец против жуков
Кайенский перец благодаря своему природному запаху сможет помочь в борьбе с живностью в цветах. Чтобы создать действенное средство против жуков, необходимо в пульверизатор добавить воды, моющее средство и немного кайенского перца. Теперь вам осталось только распылить средство на свои домашние растения.
6. Лавровый лист для отпугивания тараканов
Лавровый лист – это очень эффективное средство против тараканов. Чтобы избавить свой дом от этих насекомых, необходимо по одному листику положить во все темные углы и шкафы. Также лавровый лист помогает избавиться от живности в крупах.
7. Обезопаситься от мышей мятой
Мята – это не только способ создать или украсить вкусное блюдо. Также мята используется для отпугивания мышей. Грызуны не переносят мяту, поэтому всячески стараются ее обходить стороной. Просто разложите несколько веточек в местах, где могут находиться мыши, все остальное за вас сделает мята.
8. Корица от грибка на растениях
Пряная корица поможет не только сделать булочки вкусными, но и защитить ваши растения от грибка. Корицу добавляют в пульверизатор и распыляют на все домашние растения.
9. Чеснок в качестве клея
Если в доме разбилась любая чашка или стеклянный бокал, а клея нет, то можно использовать обычный чеснок. Благодаря свойству, сок чеснока очень хорошо склеивает хрупкие частицы. Единственное, чеснок вряд ли подойдет для более тяжелых предметов.
10. Розмарин для отпугивания комаров
Летом надоедливые комары мешают спать и наслаждаться отдыхом на природе. Чтобы не покупать опасные средства против насекомых, можно применить вкусный розмарин. Для создания спрея возьмите засушенный розмарин и разбавьте его в кипятке. Подождите пока он остынет и потом перелейте в пульверизатор. Распыляйте средство на себя, животных и по комнате – комары больше вас не побеспокоят.
Специи – это не только средства для придания сладости или остроты блюдам. Некоторые специи отлично отпугивают вредителей, также у них есть много других полезных свойств.
А вы используете специи не по назначению?
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