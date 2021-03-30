Необычные способы применения специй и трав

Специи позволяют придать любому блюду особый вкус. Но не многие знают, что специи можно использовать и по другому назначению. В статье мы расскажем, какие специи и для чего могут вам пригодиться в хозяйстве.



1. Краска из куркумы для пасхальных яиц

2. Горчичный порошок вместо мыла для рук

3. Ароматизатор для одежды из лаванды

4. Защита от моли с помощью перца и гвоздики

5. Кайенский перец против жуков

6. Лавровый лист для отпугивания тараканов

7. Обезопаситься от мышей мятой

8. Корица от грибка на растениях

9. Чеснок в качестве клея

10. Розмарин для отпугивания комаров

Куркума может пригодиться для окрашивания яиц. Чтобы сделать краску, необходимо в кипяток добавить куркуму и уксус. Чем дольше варить яйца, тем желтее будет скорлупа.При помощи горчичного порошка можно избавиться от многих неприятных запахов на руках. Для этого смешайте горчичный порошок с водой и натрите смесью руки, после этого тщательно смойте.Лаванда имеет не только очень вкусный, но и сильный запах. Чтобы ваши вещи в шкафу всегда вкусно пахли, возьмите засушенную лаванду и поместите ее в мешочек, который будет пропускать воздух.Перец и гвоздика имеют аромат, который сможет отпугнуть многих вредителей. Особенно хорошо справляются специи с молью. Нужно взять немного ингредиентов и также поместить их в мешок. Положить нужно мешочек в шкаф, где может обитать моль.Кайенский перец благодаря своему природному запаху сможет помочь в борьбе с живностью в цветах.Чтобы создать действенное средство против жуков, необходимо в пульверизатор добавить воды, моющее средство и немного кайенского перца. Теперь вам осталось только распылить средство на свои домашние растения.Лавровый лист – это очень эффективное средство против тараканов. Чтобы избавить свой дом от этих насекомых, необходимо по одному листику положить во все темные углы и шкафы. Также лавровый лист помогает избавиться от живности в крупах.Мята – это не только способ создать или украсить вкусное блюдо. Также мята используется для отпугивания мышей. Грызуны не переносят мяту, поэтому всячески стараются ее обходить стороной. Просто разложите несколько веточек в местах, где могут находиться мыши, все остальное за вас сделает мята.Пряная корица поможет не только сделать булочки вкусными, но и защитить ваши растения от грибка. Корицу добавляют в пульверизатор и распыляют на все домашние растения.Если в доме разбилась любая чашка или стеклянный бокал, а клея нет, то можно использовать обычный чеснок. Благодаря свойству, сок чеснока очень хорошо склеивает хрупкие частицы. Единственное, чеснок вряд ли подойдет для более тяжелых предметов.Летом надоедливые комары мешают спать и наслаждаться отдыхом на природе. Чтобы не покупать опасные средства против насекомых, можно применить вкусный розмарин. Для создания спрея возьмите засушенный розмарин и разбавьте его в кипятке. Подождите пока он остынет и потом перелейте в пульверизатор. Распыляйте средство на себя, животных и по комнате – комары больше вас не побеспокоят.Специи – это не только средства для придания сладости или остроты блюдам. Некоторые специи отлично отпугивают вредителей, также у них есть много других полезных свойств.А вы используете специи не по назначению?