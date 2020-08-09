Погружение в микромир

С нами не соскучишься!

20 фотографий, которые позволят показать другую сторону реальности. Объекты, увеличенные более, чем в 100 раз. Что скрывают водоросли? Что представляет из себя вкрапления оксида титана? И как выглядит жир?







Лист растения традесканция зебрина





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