Когда можно сеять огурцы, тыкву и кабачки

Срок посадки огурцов, кабачков и тыкв зависит от множества факторов. Самые важные из них – это погода, наличие теплицы или парника, регион и способ посадки (рассадой или семенами). Если учесть все это вам пока сложно, мы подскажем, что делать.

Мало какой участок обходится без этих культур, причем, если тыкву сажать многие не спешат из-за ее обильной зеленой массы и занимаемой площади, то уж от молодых огурчиков или свежих кабачков точно не откажется ни один дачник. Однако вырастить хороший урожай непросто – поспешишь с посевом семян, и они сгниют в холодной земле, не порадовав даже всходами, опоздаешь – и будешь ждать результатов до поздней осени, облизываясь на соседские успехи. Найти золотую середину можно, однако для этого стоит подойти к выбору момента для посева со всей серьезностью.







Как правильно сажать огурцы

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт

Когда сеять огурцы в теплицу

Когда сажать огурцы в открытый грунт

Когда сажать огурцы в теплицу и парник

Как правильно сажать тыкву

Когда сеять тыкву в открытый грунт

Когда сажать тыкву в открытый грунт

Как правильно сажать кабачки

Когда сеять кабачки в открытый грунт

Когда сажать кабачки в открытый грунт

Региональные особенности посева огурцов, кабачков и тыквы

Когда сеять огурцы/кабачки/тыкву в Сибири

Когда сеять огурцы/кабачки/тыкву на Урале

В средней полосе огурцы выращивают самыми разными способами – кто-то сеет их в открытый грунт, кто-то в теплицу, а кто-то и вовсе заранее выращивает рассаду. Все эти варианты дают результат, однако в разное время.Посев огурцов зависит непосредственно от погоды и состояния почвы. Если она прогрелась до 13-15°С на глубину более штыка лопаты, то смело сажаем огурцы в открытый грунт семенами, если нет – ждем еще некоторое время.Как правило, в южных регионах России земля достигает нужной температуры во второй половине апреля, в средней полосе – ближе к концу мая, а на севере страны лучше и вовсе таким не экспериментировать.Перед посевом внимательно изучите прогноз погоды на ближайшие 2 недели и повремените с отправкой огурцов на гряду, если возможны возвратные заморозки.Посев огурцов в теплицу, особенно с системой экстренного отопления, может проводиться на 3-4 недели раньше, чем посев в открытый грунт. Таким образом, для юга России это конец марта, для средней полосы – конец апреля, а для севера страны – вторая половина мая.Если вы хотите еще приблизить сбор урожая, пролейте землю горячей водой, накройте посевы пленкой или спанбондом, а в холодные ночи заносите в теплицу обогреватель.Огуречная рассада – штука капризная, переращивать ее нельзя. Самым взрослым растениям должно быть не более 30 суток от роду, иначе приживаемость их снизится более чем наполовину. Оптимальный возраст огуречной рассады – 18-25 дней, а значит, высевать огурцы нужно за 3 недели до планируемой высадки.Жителям средней полосы к посеву огурцов на рассаду стоит приступать в середине апреля, южанам – в начале марта, а дачникам с северных окраин нет смысла делать это раньше наступления первого мая.Как и в случае с посевом семян в теплицу, высадка рассады огурцов в парники и под иные укрытия проводится на 3 недели раньше, чем в открытый грунт. Чтобы минимизировать потери среди высаженных растений, позаботьтесь о том, чтобы под руками был дополнительный слой укрывного материала, а в теплице стояли емкости с водой, которые, нагреваясь днем, отдают тепло ночью и смягчают перепады температуры.В большинстве случаев тыкву в нашей стране сажают прямо в грунт, поскольку в теплице она разрастается до невероятных размеров и занимает всю предоставленную площадь. Выращивать тыкву можно как врасстил, так и на шпалерах или опорах, а некоторые некрупные сорта можно использовать и как лианы в целях вертикального озеленения.Согласно народным приметам, время посева тыквы семенами в открытый грунт наступает, когда цветут калина и пионы. Если перевести это на календарь, то в средней полосе этот период начинается в конце мая, на севере страны в июне, а на юге в первых числах мая.Ускорить прорастание семян можно, заранее прогрев их в горячей воде на 9 часов при температуре около 40°С или замочив на сутки в зольном растворе. Помните, что тыква настолько боится холодов, что любое понижение температуры до нулевой отметки станет для нее верной гибелью, поэтому не спешите с посадкой.В холодных регионах тыкву идеально высаживать на компостной куче – с таким обогревом и питанием она вырастет крупной и сочной.Если вы выбрали капризный или позднеспелый сорт тыквы, заранее вырастите рассаду на окне в доме. Семена высевают в легкий плодородный грунт в конце апреля, их опрыскивают, регулярно поливают и доращивают до настоящих листьев за 30 дней. После этого, в конце мая рассаду тыквы сажают на постоянное место в открытом грунте, всегда держа под рукой пленку или нетканый укрывной материал, чтобы при ночных заморозках быстро накинуть его на посадки.Мускатная тыква в средней полосе успевает вызреть только при выращивании через рассаду.Кабачки, как и тыквы, неприхотливы, и это неудивительно – эти культуры являются близкими родственниками. Точно так же они любят посадки на компостных кучах или на ямах с растительными остатками, а также будут благодарны за посадку в теплице. Правда, есть один секрет, который позволяет не тратить драгоценное место в теплице на этого крупного жильца.Посейте в пленочной теплице рядом со стеной плетистые сорта и, когда сеянцы взойдут, выпустите зелень на улицу. Корни кабачка будут в тепле, и он легче перенесет перепады температуры и неблагоприятные погодные условия.Посев кабачков в открытый грунт можно начинать только после того, как почва прогреется до 12-14°С, а ночью температура перестанет опускаться ниже 8°С. За неделю до посева грунт желательно накрыть черной пленкой или агроволокном, чтобы земля максимально нагрелась. После посева пленку убирать не стоит, оставьте ее до тех пор, пока не появятся всходы, и сделайте для них прорези.В средней полосе начинать высевать кабачки можно в первых числах мая, но только при условии отсутствия угрозы возвратных заморозков, на севере страны лучше отложить это занятие до начала июня, а на юге, наоборот, смело перенести на первую декаду апреля.Вырастить кабачки можно и через рассаду, однако мало кто этим занимается. Это довольно неприхотливая культура, которая к тому же очень активно плодоносит, поэтому средней семье достаточно 3-4 кустиков для того, чтобы хватило на еду и консервации.Впрочем, если в вашем регионе холодные и поздние весны, посейте семена кабачков на рассаду в середине мая, а когда всходам исполнится 3-4 недели, закалите их и отправляйте в грунт. В первые дни не забудьте накрывать посадки агроволокном и оставьте пару саженцев на замену тем, которые могут погибнуть.Информацию о сроках посева семян и высадке рассады в средней полосе и Подмосковье, как правило, указывают прямо на пакетиках с посевным материалом. Большинство инструкций в интернете также ориентированы на дачников этого региона. А вот что делать тем, кто живет в других климатических зонах и сметает с подоконника снег, когда другие уже срывают первую зелень с гряд?Коварная сибирская весна может поманить теплом в начале мая, а затем обернуться затяжными холодами или ночными заморозками. Поэтому для выращивания нужно не только ориентироваться на сроки, но и выбирать районированные сорта огурцов, кабачков и тыкв.Безопаснее всего соблюдать следующие сроки:огурцы сеять на рассаду для открытого грунта нужно в первой декаде мая, а в грунт высаживать после 25 мая, а в поликарбонатные и отапливаемые теплицы можно сеять и сажать на 2 недели раньше;кабачки высевать в грунт не раньше середины мая, а высаживать рассадой в конце мая – начале июня;тыквы сеять можно параллельно с кабачками.В условиях уральского климата огурцы можно вырастить только в теплице или под пленочным укрытием. Семена на рассаду для них высаживают уже в первые дни мая, а после 25 мая отправляют рассаду в теплицы и парники. Поскольку до середины июня и в конце августа возможны заморозки, сорта выбирают максимально скороспелые, адаптированные для местного климата.Кабачки и тыкву на Урале высаживают в открытый грунт не раньше 10-15 июня, а рассаду для них готовить начинают за месяц до этого. После высадки молодые растения накрывают пленкой, агроволокном или обрезанными пластиковыми бутылками еще на пару недель и лишь потом оставляют на ночь без укрытия. При этом запас укрывного материала всегда должен быть под рукой, потому что холода способны погубить даже взрослые и хорошо укоренившиеся кустики.Надеемся, эта информация будет для вас полезна, и вы сможете безошибочно выбрать дни для посадки, а уже через несколько месяцев порадоваться отменным урожаям.