10 возможностей пищевого крахмала, который поможет не только на кухне

Крахмал есть практически на каждой кухне. Но мало кто знает, что его удел не только участвовать в приготовлении основного блюда.

Кукурузный крахмал может пригодиться в хозяйстве и в решении многих повседневных дел.

10 простых советов помогут не упустить возможность и использовать такую доступную вещь по полной программе.

1. Спасение ковра от пятен

Если крахмал окажется под рукой, то ковер не придется менять на новый.

Случайные пятна краски или чернил могут стать серьезной проблемой, если не действовать быстро и решительно. Спасти ситуацию поможет небольшое количество кукурузного крахмала, смешанного с молоком. Полученную смесь нужно нанести на чернильное пятно. Дайте смеси высохнуть на ковре в течение нескольких часов, а затем струсите высохшие остатки и наведите идеальную чистоту с помощью пылесоса.

2. Никакой узел не устоит

Простое решение даже самой сложной проблемы.

Возможно, Александр Македонский справился бы с Гордиевым узлом и без меча, если бы знал, что тут может помочь кукурузный крахмал. Если шнурки или веревки с узлами не сдаются под напором усилий, решение простое — использовать крахмал. Им нужно немного посыпать запутанное место и тогда можно с легкостью развязать даже самые запутанные узелки.

3. Избавить одежду от следов ожога от утюга

Коварный утюг попытался все испортить, но не тут то было.

Иногда стоит немного отвлечься, и проблема не заставит себя ждать. Если гладить слишком медленно, можно не усмотреть и оставить на одежде нелицеприятный след в виде небольшой пригорелости. Думаете, любимая вещь испорчена и надо ее отправить в мусорку? А вот и нет! Предварительно смочив ткань, можно посыпать на пострадавшее место немного кукурузного крахмала, чтобы решить проблему. После того как крахмал высохнет, его нужно убрать вместе с подгоревшими частичками ткани.

4. Счастье для детей

Какой ребенок не мечтает рисовать руками?

Простой рецепт для родителей, которые хотят порадовать своих малышей увлекательным занятием. Смешайте 1/4 стакана кукурузного крахмала и два стакана холодной воды. Доведите до кипения и продолжайте варить, пока смесь не станет густой. Разлейте полученную смесь в несколько небольших контейнеров, после чего добавьте пищевой краситель в каждую емкость. Набор самодельных красок для рисования пальцами готов. Дети будут заняты не менее нескольких часов, так что взрослые смогут как следует отдохнуть.

5. Свежесть и чистота

Уборка с крахмалом перейдет на новый уровень.

Если посыпать немного кукурузного крахмала на ковровое покрытие, перед тем как его пропылесосить, можно добиться лучшего результата уборки. Вещество впитает все неприятные запахи и оставит только чистоту и свежесть. Засыпав ковер крахмалом, нужно подождать примерно полчаса, а потом убирать пылесосом как обычно.

6. Природный дезодорант

Сделай сам, сэкономь деньги и сохрани здоровье.

Самодельные косметические средства ничем не хуже покупных, а иногда даже намного лучше. Кукурузный крахмал обладает отличной способностью впитывать влагу. Если обычный дезодорант плохо справляется со своими задачами, можно попробовать сделать свой собственный. Для этого смешаем 2–3 столовые ложки кокосового масла, 1/8 стакана пищевой соды и 1/8 стакана кукурузного крахмала. Натуральный и экономичный дезодорант готов. Никакой аллергии и эффект на все 100%.

7. Справляется даже с пятнами крови

Избавиться от пятен крови не так уж и сложно, если знать секрет с крахмалом.

С любыми пятнами действовать нужно как можно быстрее. Счет идет на минуты. Удалить или уменьшить пятна крови можно на любой ткани, будь то одежда, постельное белье или скатерть. Чтобы подействовало, нужно сделать пасту из кукурузного крахмала, смешанного с холодной водой. Покрываем пятно полученной смесью и аккуратно втираем в ткань. Теперь переносим обработанный материал в солнечное место, чтобы он быстро высох. После этого просто стряхиваем высохшие частички крахмала. Если пятно не исчезло полностью, повторяем процесс еще раз.

8. Пудра для лица

Полупрозрачная и натуральная пудра для лица, которая сделает макияж еще лучше.

Полупрозрачная пудра — тот самый идеальный завершающий штрих после того, как была нанесена вся косметика. Она помогает визуально уменьшить поры, не дает лицу жирнеть, делает кожу матовой и красивой, служит хорошей основой для нанесения базовых средств. Единственный минус — это не самая дешевая цена. Чтобы не тратить лишние деньги, можно заменить покупное средство на натуральное и создать свою собственную пудру. Для этого нужно смешать 1/2 столовой ложки кукурузного крахмала и 1 чайную ложку детской присыпки, а затем поместить полученную смесь в герметичную баночку.

9. Лечебный эффект

Простое решение распространенной проблемы.

Из-за частого выделения пота на ногах нередко возникает грибок. Он плохо пахнет и долго лечится. Проблема одна из самых распространенных и неприятных, особенно у тех, кто часто бегает или занимается спортом. Чтобы предотвратить развитие грибка, лучше добавить в свою обувь немного кукурузного крахмала, чтобы он впитывал лишнюю влагу. Так можно чувствовать себя намного комфортнее.

10. Борьба с брызгами жира

Уборка на высшем уровне.

Даже самая аккуратная хозяйка не сможет избежать появления случайных брызг масла на стене. Они появляются там внезапно и безоговорочно, а потом не хотят поддаваться обычной влажной уборке. Чтобы быстро решить проблему, нужно посыпать кукурузный крахмал на мягкую ткань и аккуратно потереть ею место с жиром, пока он не исчезнет.