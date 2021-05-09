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Самый романтичный дуб в мире

Клубы по интересам, интернет-знакомства, чаты – чего только не придумано в мире, чтобы дать возможность одиноким сердцам найти друг друга. Оказывается, есть и еще один оригинальный способ познакомиться со своей второй половинкой: написать письмо по почте и отправить его в Германию на почтовый адрес Дерева Любви. Вот уже несколько десятилетий почтальоны регулярно опускают в дупло дуба послания, и любой желающий может ответить, выбрав собеседника.

Самый романтичный дуб в мире


Самый романтичный дуб в мире

Немецкий дуб – настоящий долгожитель. Ему уже более 500 лет и его история – сплошь легенды и романтические приключения. Более века назад это дерево спасло любовь мисс Орт, дочери местного лесника, и господина Шутте-Фальше. Молодым запретили встречаться, по мнению отца девушки, союз был неблагополучным. Правда, возлюбленные решили идти наперекор родительскому запрету, тайно обменивались письмами, соорудив тайник в дупле этого дерева. Когда стало ясно, что любовь этой пары сильнее предрассудков, им разрешили пожениться. Свадебную церемонию устроили возле дуба-спасителя 2 июня 1891 года.

Самый романтичный дуб в мире

Свадебная церемония возле Дерева Любви

Эта история быстро облетела близлежащие поселения, и молодежь стала приезжать к дубу, чтобы тоже опустить записочку в надежде найти свою судьбу.

К 1927 году стало очевидно: пора присвоить дубу почтовый адрес, поток писем стал слишком большим, и география желающих написать существенно расширилась.

Самый романтичный дуб в мире

Дупло находится на уровне трех метров от земли, к нему ведет деревянная лестница. Дупло используется как открытый почтовый ящик, каждый, кто приезжает сюда, может достать любое письмо и ответить на него. В неделю до сих пор на адрес дуба приходит не менее 40 писем. Интересно, что за годы таким оригинальным способом сложилось около 100 пар, а также завязалось множество дружеских переписок. Один из почтальонов, проработавших на участке более 20 лет, рассказывает, что тоже нашел свою жену благодаря письму.

Самый романтичный дуб в мире

Оставляем адрес для всех желающих испытать судьбу:

Bräutigamseiche,
Dodauer Forst,
23701 Eutin, Germany

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