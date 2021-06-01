Как запрет на инцест породил европейскую цивилизацию с её индивидуализмом

Международная группа учёных решила посмотреть, как подействовало табу на инцест после укрепления христианской церкви в Европе на общество. Их вывод таков: похоже, современная цивилизация развилась во многом благодаря запрету на браки между родственниками. Хотя, конечно, это не было единственным фактором, но эффект на процессы в обществе произошёл сильный.
Инцест был популярнее, чем принято представлять
Во многих культурах практиковалась та или иная форма близкородственных отношений, и самым частым её мотивом был имущественный. Бывало, конечно, что группа людей оказалась слишком изолирована, чтобы искать союзов с другими группами, но, как оказалась, табу на инцест вторую причину часто помогало преодолевать, так что первичны именно соображения, касающиеся имущества.
В правящих династиях Древнего Египта и инков практиковалась женитьба правителей на собственных сёстрах. Хотя она объяснялась тем, что никто, кроме детей предыдущего царя, не может быть достаточно равными друг другу, есть гипотеза, что это — отголосок матрилинейности, то есть наследования по женской линии, которое было характерно для многих древних народов. Такой тип наследования характерен для жизни родом с приходящими мужьями — когда вместо отцов детей воспитывают дяди по матери.
Право на инцест трактовалось и как показатель близости к богам, которым, как известно, кровосмесительство было дозволено.
В обозримом (письменном) прошлом и у кечуа, и у египтян имущество передавалось внутри семьи, созданной мужчиной и женщиной, но сама практика женитьбы на сёстрах может уходить корнями в прошлое, никак и никем не описанное — когда земля всё ещё наследовалась дочерьми рода. В Европе отголоски этого обычая слышны в детских сказках, когда король обещает отдать половину королевства жениху своей дочери. Мужчины же из правящих династий инков и египтян могли решить передавать всё своим сыновьям — а не нарушив традицию, это можно было сделать только через брак юноши с наследницей-сестрой.
Хотя для многих других семей вопрос наследования царства не стоял, мотивы были всё те же. Во многих средневековых мусульманских странах поощрялась свадьба «с дочерью моего дяди», то есть с двоюродной сестрой, а в некоторых тюркских племенах и более близкий союз — с сестрой по отцу (но не по матери — кстати, табу на родство по матери также может восходить к обычаю матрилинейности). В случае такого союза не приходилось думать о том, что калым и приданое нанесут ущерб благосостоянию рода. Всё продолжало принадлежать одной большой семье.
Так вот, в Европе из тех же соображений были популярны браки между двоюродными и троюродными братьями и сёстрами — в общем, внутри одного рода — в раннем Средневековье, да и позже тоже. Предполагалось, что это делает род более сплочённым и позволяет не разбрасываться своим имуществом, не делить земли и так далее.
Раннее Средневековье было сурово.
Почему запрет на браки внутри семьи повлиял не только на вопросы имущества
В самом начале шестого века на юге Франции собрались «отцы-основателя» католической церкви для того, чтобы установить ряд запретов и векторов развития для своей паствы и духовенства. В том числе было решено запретить близкородственные браки — до седьмого колена (схожий запрет существует и в православной церкви, но исследователи рассматривали только Западную и Центральную Европу).
На практике это означало, что часто миряне спокойно получали разрешение и на браки в менее строгих границах, не ближе, чем до четвёртого колена; но местами сохранялся и обычай женитьбы с более близкими родственниками — когда священство ему попустительствовало. Тем не менее, благодаря неустанной пропаганде «неблагости» браков внутри одной большой семьи и распространению влияния католической церкви, во всё большем количестве стран отказывались от инцестуозных союзов. Церковные записи о браке вплоть до 1500 года позволили исследователям проследить этот процесс.
На деле это означало не только то, что территории стали перекраиваться благодаря тому, что земли в виду приданного переходили то к одной семье, то к другой. Необходимость искать брачного партнёра вне своей обычной группы привела к большей мобильности, а значит, и самостоятельности молодых людей. Бытовые и культурные обычаи разных семей постоянно смешивались, потому что женщины стали переходить в чужие семьи и растить там детей. Для детей мир расширился, потому что они с малых лет узнавали много о родных краях своей матери — и всё, что было за пределами родной деревни, уже не казалось таким бесконечно чужим.
После запрета на инцест семьи стали изначально разнородны.
Но больше всего, полагают исследователи, табу на инцест повлияло на сплочённость семей. Большие семьи стали намного разнороднее, а малые (из отца, матери и детей) с самого начала составлялись из представителей двух довольно далёких друг от друга по опыту и, вероятно, мировоззрению личностей. Всё это способствовало развитию индивидуализма, вероятно, больше, чем необходимость для молодых людей уходить в поисках возможности жениться прочь из родных краёв — и там, вдали от дома, реализовываться профессионально. Хотя последнее, то есть ставший нормой наёмный труд, возможно, сильно повлиял на изменения в экономике. Этого, правда, ещё не исследовали — но такие гипотезы уже высказаны.
Текст: Лилит Мазикина.
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