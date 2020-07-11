13 пунктов, по которым легко вычислить провинциалку

Работала я одно время в конторе, где было много провинциалок — с Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сразу оговорюсь — ничего против людей из провинций я не имею! Многие мои друзья — из провинций. Это добрые, честные люди.



Возвращаясь к тем своим наблюдениям. Барышни были разные: с хорошим образованием и средним, симпатичные и не очень, но их объединяли две вещи: настырность и плохой вкус. Америки не открою, сказав, что девушки, родившиеся и проживающие в больших городах, ленивее и неспешнее своих «понаехавших» подруг. Причина проста: чтобы выжить, надо быть шустрой. Мамочки рядом нет. В настырности есть несомненный плюс — провинциалки, как правило, добиваются большего. Теперь о минусе.



По некоторым признакам они узнаются даже с затылка в толпе и совершенно безошибочно — после двух минут разговора. Как?











1. Каблуки в любое время дня и ночи. Неважно, что красивой и легкой походки не получается. Одна моя коллега месяц (!) находилась в подавленном настроении из-за того, что не могла себе позволить купить понравившиеся лубутены. Она показала мне картинку своей мечты… Ботильоны кричащей леопардовой расцветки на немыслимой колодке в стиле Леди Гаги. «В них невозможно ходить? Пожалуй, да. Тем более у меня нет машины… Ну и что?

Я переобувалась бы у входа в ресторан», — пояснила мне Света (назовем ее Светланой, хотя зовут ее Рита Кожина).2. Излишнее подчеркивание сексуальности. Помада — красная, волосы — блонд , ногти — хищные, декольте — глубокое, если юбка — то мини. И невероятно яркий мейкап. Тяга к розовому цвету и блесткам.3. Слишком — гонка за модными трендами, брендами и тенденциями. За отсутствием средств шанели-диоры-этро приобретаются в виде китайских копий. Тяга к пусканию пыли в глаза, и тогда — покупка помады в ЦУМе с единственной целью — получить фирменный оранжевый бумажный пакетик, сигнал о том, что она может себе позволить покупки в самом дорогом магазине страны. Затем этот пакетик носится повсюду.4. По этому поводу — ярлычки на одежде никогда не срезаются.5. Тяга к тюнингу внешности. В 21 год вынашивают планы о новом бюсте и губах.6. Свободное время проводится исключительно в модных клубах и барах, презентациях и «after party» культурных мероприятий. Селфи (обязательно с бокалом в руках) выкладываются в соцсети.7. Работать — только в модных конторах типа телевидения, глянцевых журналов и дорогих клубов. Там, где водятся богатые мужчины. Если не получается туда прорваться, заводят знакомства в тех кругах…8. Если тратятся на педагога по речи, то лишь для избавления от говора, но не для совершенствования речи в целом.9. На мужчин смотрят хищно и оценивающе. Ох эти взгляды! В них — сканеры будущего. Секунда, и она понимает о нем все: размер и честность зарплаты, уровень щедрости и вообще потенциальность. Провинциалку ни за что не убедить, что генеральшами становятся те, кто выходит замуж за лейтенантов. «Все и сразу» — вот ее девиз. Пусть глупый и пьющий, главное, обеспеченный.10. Часто отсутствие моральных норм, когда женатые и нечестные на руку — НЕ табу.11. Поразительной силы желание выйти замуж. Желательно за олигарха.12. Короткая память на собственную биографию. Редкая провинциалка с гордостью говорит новым знакомым, что приехала из города Кукуево Магаданской области. Хотя так мило (и достойно), когда о родине говорят с нежной интонацией.13. Необъяснимая уверенность в собственной неотразимости.К чему я про все это? К тому , что если провинциалка скажет нет всему вышеперечисленному, то вычислить ее будет невозможно. Большинство же именно этого хотят? Не отличаться от столичных? Грустно, что самобытность не в почете, что многие стесняются происхождения, что вместо того, чтобы развивать мозги, устраивают гонку за мужчинами, могущими обеспечить безбедное существование.Только, пожалуйста, не говорите, что и среди провинциалок есть девушки с высоким IQ, отличным вкусом и презрением к гламуру. Разумеется, есть! Но я сейчас не о них.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)