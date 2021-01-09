Применение крахмала в быту

Крахмал давно зарекомендовал себя как универсальное средство. Он не только отлично справляется с жирными пятнами, но и устраняет неприятные запахи, борется с ожогами и раздражениями кожи и многим другим. Вот почему у наших мам и бабушек всегда стоит пара пачек крахмала в шкафу!





Крахмал прекрасно справляется с очисткой серебряных изделий. Просто добавьте пару чайных ложек в воду, замочите в ней серебро, а затем вымойте обыкновенным моющим средством. Серебро снова засияет!





Помимо серебра, крахмал также отлично отмоет окна. Просто добавьте немного крахмала в воду и помойте окна, как обычно. Крахмал выступает как мягкий абразив. После мытья окон не будет никаких разводов!



Жир из паласов отлично впитывается в крахмал. Просто насыпьте немного крахмала (можно также добавить соду) поверх ковра, оставьте на некоторое время, затем пропылесосьте. Также крахмал можно насыпать в кроссовки, оставить на ночь, затем вытряхнуть и постирать в машинке — запах полностью уйдет!



Восстановить кожу после ожога можно с помощью крахмала. Смешайте его с водой, чтобы получилась кашица, и нанесите на поврежденную кожу.



Чтобы легко и без усилий погладить вещи, используйте обыкновенный крахмал. На 1 стакан воды возьмите 1 ст.

л. крахмала и используйте жидкость во время глажки, чтобы одежда была идеально выглаженная.Крахмал отлично очищает кожаную одежду и мебель. Особенно хорошо работает с жирными пятнами! Также крахмал с водой в пропорции 1:1 отлично полирует деревянную мебель.Смешайте крахмал с любимым эфирным маслом, чтобы получить домашний ароматизатор и освежитель воздуха. Кстати, крахмал можно также использовать как сухой шампунь для домашних животных, которые не любят купаться: просто добавьте крахмал на шерсть животного и расчешите, затем тщательно стряхните крахмал.Этот секрет особенно понравится тем семьям, у кого дома есть маленькие дети: соберите все игрушки в пакет, посыпьте крахмалом и оставьте на время, пока занимаетесь уборкой дома. Затем вытряхните крахмал (можно даже пропылесосить каждую вещь) и пользуйтесь игрушками снова. Крахмал впитает в себя всю грязь и жир.Ещё одно применение для детей — краски для творчества. Сделайте собственные краски на основе крахмала, воды и натуральных пищевых красителей. Смешайте 1 ст. л. воды + 2 ст. л. крахмала, доведите смесь до кипения, остудите и добавьте краситель.Чтобы перестать пользоваться дезодорантом, можно сделать отвар из коры дуба, промыть им подмышечные впадины и на сухую кожу нанести крахмал, а позже — эфирное масло, смешанное с базовым. Крахмал сохранит кожу сухой.Если деревянный пол скрипит, попробуйте посыпать его крахмалом. Он заполнит мельчайшие трещинки, и проблема будет решена.Конечно же, одно из популярных применений крахмала — натуральный загуститель. Его нужно совсем немного, чтобы сделать густую и вкусную подливку.Подробнее о том, как использовать крахмал в быту, смотрите в видео ниже: