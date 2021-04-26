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Зачем англичанам в Первую мировую войну понадобились «плоские» каски


Зачем англичанам в Первую мировую войну понадобились «плоские» каски

Война в глобальном смысле никогда не меняется. Чего нельзя сказать об оружии и снаряжении. Со времен первых цивилизаций человеческий инженерный гений ведет непрекращающуюся гонку между средствами защиты и поражения. На каждый новый вызов создается свой ответ. История возвращения стальных шлемов на поля сражений в XX веке после почти 150-летнего перерыва – лучшая тому иллюстрация.

После Наполеоновских войны стальная защита ушла в прошлое. |Фото: pinterest.com.

После Наполеоновских войны стальная защита ушла в прошлое. |Фото: pinterest.com.

 

Голова – самая важная и вместе с тем самая уязвимая часть человеческого тела. В эпоху Наполеоновских войн от стальных шлемов уже отказались окончательно, хотя каски и кирасы все еще производились, а их ношение «предписывалось» для конных формирований кирасиров. Тем не менее сложившаяся воинская традиция в купе с развитием средств поражения сделали стальные шлема фактически бесполезными. Ко времени Крымской войны ни о каких стальных средствах защиты речи и вовсе не шло. Развитие химической промышленности и металлургии позволили создавать невиданные ранее по уровню убийственной эффективности образцы огнестрельного оружия, как ручного, так и артиллерии.
На начальном этапе Первой мировой войны касок не было почти ни у кого. |Фото: livejournal.com.

На начальном этапе Первой мировой войны касок не было почти ни у кого. |Фото: livejournal.
com.

 

Стремительно меняться воинская традиция «наполеоновской» эпохи начала во второй половине XIX века, когда вспыхнула Франко-прусская война. В первых актах конфликта немцы, воевавшие «по старинке», понесли просто чудовищные людские потери от новой французской артиллерии. В истории стройных шеренг пехоты была поставлена жирная точка. К началу Первой мировой войны средства поражения живой силы вышли на такой уровень развития, о котором ранее человеческая цивилизация не могла и мечтать.
Первыми за разработку нового стального шлема взялись немцы. |Фото: ya.ru.

Первыми за разработку нового стального шлема взялись немцы. |Фото: ya.ru.

 

Новая война – новые вызовы. Новые вызовы – новые решения. На рубеж Первой мировой войны все страны-участницы вышли с крайне отстающими в развитии средствами защиты живой силы. Англичане и французы вовсе не использовали стальных шлемов для пехоты. В Германии применялся пикельхельм с чехлом, который уже в первый же год окопной войны показал свою крайнюю неэффективность. Немцы начали работу над каской нового образца уже в 1914 году, создав в результате штальхельм, который стоял на вооружении Германии с 1916 по 1945 год. Вторыми по расторопности оказались Французы, которые начали обеспечение своих солдат новой каской Адриана М1915 в сентябре 1915 года.
Весьма удачную каску для окопной войны придумали во Франции. |Фото: warspot.ru.

Весьма удачную каску для окопной войны придумали во Франции. |Фото: warspot.ru.

 

В первую очередь каска Адриана создавалась не как средство защиты от пуль, а как средство защиты головы от шрапнели и осколков. Об этом, в частности, свидетельствует наличие широкого козырька и ярко выдающихся полей, который должны были прикрывать шею, затылок и плечи от летящей сверху шрапнели. Дело в том, что в Первую мировую войну активнейшим образом применялись артиллерийские снаряды с механизмом подрыва в воздухе. Они позволяли засыпать картечью прячущихся в траншеях пехотинцев.
В первую очередь британская каска Броди была нужна для защиты от летящей сверху шрапнели. |Фото: Pinterest.

В первую очередь британская каска Броди была нужна для защиты от летящей сверху шрапнели. |Фото: Pinterest.

 

Англичане оказались наименее расторопными. Тем не менее, в конце 1915 года лондонский инженер Джон Леопольд Броди запатентовал свою знаменитую «плоскую» каску с широкими полями. Создавался данный стальной шлем под сильнейшим влияем отлично показавшейся себя в условиях окопной войны каски Адриана. Собственно, создавалась каска Броди в первую очередь для защиты головы не от пуль, а от осколков и шрапнели. Именно для этого ей и требовались такие странные широкие поля и плоский профиль. Конечно, у английского шлема был страшный недостаток – он фактически никак не защищал со стороны профиля. Однако в Первую мировую это и не требовалось, так как значительная часть потерь личного состава до появления касок Броди приходилась на осколочные и шрапнельные ранения в шею и голову.
Для окопной войны каска оказалась достаточно хороша.

Для окопной войны каска оказалась достаточно хороша.

 

Изготавливались каски Броди из стали Гадфильда с высокой степенью устойчивости к износу. За время Первой мировой этих шлемов было выпущено более 7.5 млн. Весила одна каска Броди 0.5 кг. Толщина стали составляла 0.9 мм. Производились каски методом штамповки, таким образом они оказались крайне дешевыми и простыми в изготовлении. В начале XX века эти же шлема поставлялись англичанами в США, где получили индекс М1917.
Ничего не напоминает? |Фото: otpravka.com.ua.

Ничего не напоминает? |Фото: otpravka.com.ua.

 

Интересно, что конструкция каски Броди скорее всего была вдохновлена средневековыми пехотными шлемами под названием «капеллина». Первые капеллины – шлема с полями, появились где-то в XI веке и использовались вплоть до Нового времени. Специфическая форма этих средств защиты была в первую очередь продиктована необходимостью защиты головы, шеи, плеч и лица от падающих снарядов метательного оружия (стрел, болтов, дротиков), а также от «случайных» ударов древковым рубящим оружием.

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Зачем англичанам в Первую мировую войну понадобились «плоские» каски

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