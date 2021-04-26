Зачем англичанам в Первую мировую войну понадобились «плоские» каски

После Наполеоновских войны стальная защита ушла в прошлое. |Фото: pinterest.com.

com. На начальном этапе Первой мировой войны касок не было почти ни у кого. |Фото: livejournal.com.

Первыми за разработку нового стального шлема взялись немцы. |Фото: ya.ru.

Весьма удачную каску для окопной войны придумали во Франции. |Фото: warspot.ru.

В первую очередь британская каска Броди была нужна для защиты от летящей сверху шрапнели. |Фото: Pinterest.

Для окопной войны каска оказалась достаточно хороша.

Ничего не напоминает? |Фото: otpravka.com.ua.