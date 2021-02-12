Что делали русские в Афганистане до того, как в 1979 году СССР ввёл свои войска

Непростые военно-политические процессы между Россией и Афганистаном берут свое начало вовсе не со штурма дворца Хафизуллы Амина или спецоперации «Шторм-333». Задолго до этих событий советскими войсками проводились крупные операции против азиатских басмачей. СССР еще при Сталине пытался влиять на политическую ситуацию в стране джихада и межплеменные афганские конфликты.
Волнения в Средней Азии при Российской империи и афганский след
Лидер повстанцев Бачаи Сако (Хабибулла). /Фото: avatars.mds.yandex.net
В Средней Азии (Туркестан) в период Российской Империи то и дело вспыхивали бунты. Вдохновителями этих выступлений часто выступали представители духовенства, а следы мятежников тянулись к землям Афганистана. Именно эта территория исторически превратилась в плацдарм басмачей – туркестанских партизан. Одним из таких восстаний стал Андижанский мятеж в Ферганской долине в 1898-м, направленный против русских захватчиков Туркестана.
Следующие волнения пришлись на революционный период 1905–1907-х. По аналогии с младотурками, рожденными Младотурецкой революцией 1908 года, появились "младохивинцы","младобухарцы" и "младоафганцы" по обратную сторону российско-афганских границ. Летом 1916-го случилось крупнейшее туркестанское восстание (около 50 тысяч участников) против русских поселенцев и власти, объявившей всеобщую трудовую мобилизацию в Азии. Тогда русские войска смогли подавить этот бунт лишь в январе следующего года, а многие предводители и активисты восстаний укрылись в Афганистане.
Сотрудничество с СССР и союзный король
Афганистан 20-х годов. /Фото: fb.ru
В 1919-м афганский престол занял Аманулла-хан. Он со старта заявил о тотальной независимости своей страны от британцев, что последние признали по результатам уже третьей англо-афганской войны. Советская Россия поприветствовала этот шаг, а Афганистан являлся первой страной, признавшей РСФСР и установившей с ней дипломатические отношения.
Аманулла-хан взял курс на дружбу со Страной Советов. СССР в свою очередь помогал королю модернизировать вооружённые силы и способствовал созданию афганских ВВС, безвозмездно поставляя боевые самолёты и направляя туда обученных военных пилотов. Советским лётчикам неоднократно приходилось совершать боевые вылеты в ходе подавления вспышек против Амануллы-хана.
Властям СССР сотрудничество с афганским королём было необходимо. Как уже говорилось, Афганистан использовался басмачами в советской Азии как убежище. И бороться с ними было куда легче, имея дружественных управленцев в Кабуле. Великобритания, заинтересованная в выгодном стратегическом положении Афганистана в центре Евразии, от такого положения дел удовольствия не получала и даже выразила протест в адрес Амануллы-хана. Однако афганский монарх эту дипломатическую ноту проигнорировал. Во избежание укрепления в Афганистане советских позиций англичане профинансировали новые бунты против пророссийского правителя.
Советская военная помощь в 1924-м и летчики в Кабуле
В сентябре 1924-го Аманулла-хан (слева) пригласил в Афганистан советских летчиков для помощи в борьбе с повстанческим движением в центре страны. /Фото: avatars.mds.yandex.net
В начале 20-х СССР активно занялся внешней политикой на собственных юго-восточных рубежах, не всегда ограничиваясь лишь дипломатическими методами. Что касается укрепления в Афганистане, то там реализовалась не только агентурная сеть, но и спецоперации полноценных войсковых групп. В 1924-м Советская Россия по приглашению Амануллы-хана отправила в Кабул советских авиаторов. Эмир принял решение заручиться военной поддержкой в борьбе с повстанцами, выступавшими в самом сердце страны под знаменем поборников ислама. Русские летчики продолжали оставаться в Кабуле на протяжении неизвестного срока, а весной 1925-го управлением ВВС Туркестанского фронта отдавался приказ, запрещающий переписку фронтовых летчиков с кабульскими коллегами о вероятной замене.
Масштабная сталинская операция и маскировка под местных
Визит Амануллы-хана в СССР. 1928 год. /Фото: sputnik.kg
В Афганистан регулярно прибывали беженцы из среднеазиатских республик, противостоящие укладу советских реалий. Они воодушевленно пополняли отряды моджахедов. Положение Амануллы-хана, при этом, казалось крепким настолько, что он позволил себе путешествие в Европу. Его отсутствием и воспользовались противники, собрав увесистую армию и вскоре положив конец режиму эмира.
Афганский поход красноармейцев в 1929-м стал спецоперацией, направленной на поддержку свергнутого Амануллы-хана, против которого выступили сторонники нового эмира Хабибуллы с обвинениями в нарушении догм шариата и в развращении исламского общества. Наступая с севера, повстанцы под предводительством экс-взводного командира Бачаи-Сакао (впоследствии Хабибулла) расправились с правительственными войсками и 17 января 1929-го взяли Кабул. Аманулла-хан бежал, а СССР начал формирование особого отряда в 2 тысячи солдат для отправки в Афганистан. Группировка была хорошо вооружена и оснащена мощной радиостанцией. Однако во избежание кривотолков было решено маскироваться под афганцев, поэтому советским командирам присвоили азиатские позывные-имена.
15 апреля 1929-го советские аэропланы открыли огонь по афганским пограничным отрядам, в то время как основные силы форсировали Амударью, высадившись на условленных позициях. 17 апреля советские войска взяли Ханабад и штурмовали Мазари-Шариф, одолев солидную армию мятежных афганцев. Но по свидетельствам очевидцев, пехота в ударном порыве пренебрегла конспирацией, привычно идя в атаку с русским «ура». Моджахеды, не сумев отбить город, отступили и перешли к осадной тактике, перекрыв все ведущие к русским арыки.
Командир советского отряда отправлял в Ташкент череду донесений с запросом подкреплений. В мае ему на помощь пришел 2-й советский отряд в 400 переодетых в афганскую форму солдат. Это позволило русским продвинуться дальше, заняв Балх и Таш-Курган. Афганские старейшины распространяли циркуляры о нападении русских с призывом к местным жителям объединиться против оккупантов. В это же время потерпели поражение войска Амануллы-хана, после чего он скоропостижно свернул свое сопротивление моджахедам, бежав в Индию с госказной.
В такой ситуации поддерживающие беглеца советские военные оказались в невыгодном положении, ведь теперь их пребывание на территории чужого государства действительно выглядело прямой агрессией. Кроме того, о пребывании в Афганистане Красной армии стало известно Европе, Турции, Персии, поэтому оставалось лишь вернуться восвояси. В военных документах СССР эта операция зафиксирована как «Ликвидация бандитизма на юге Туркестана», а о деталях пребывания красноармейцев в Афганистане долгие годы не принято было говорить.
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