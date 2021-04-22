Нелегальный взгляд на грандиозные постройки мира

Поиск незаезженных ракурсов городских улиц привел Виталия Раскалова и Вадима Махорова на крышу. Несколькими сериями снимков крышелазание не ограничилось, и очень скоро увлечение фотосъемкой с высоты переросло в нечто большее, чем в просто хобби. С тех пор парни отыскивают самые крутые места в разных странах мира, чтобы сделать головокружительное, во всех смыслах этого слова, фото или снять видео.



Без разрешения, всякой страховки и памперсов они взбираются на любые крыши, получая дозу адреналина, а вместе с ней снимки в придачу. Этих руферов не пугают ни трудности, ни встречи с полицией, и ради зрелищных кадров они готовы покорить любую крышу. Вот лишь несколько примеров наиболее красивых и захватывающих дух фотографий из их коллекции.







На вершине одного из семи чудес света — пирамиды в Гизе.







После закрытия комплекса, руферы еще около 5 часов прятались от охранников, ожидая подходящего момента, чтобы забраться на вершину. Согласно законам Египта, проникновение на пирамиды грозит тюремным сроком от 1 до 3х лет.







Главной целью посещения Кельна был снимок с крыши 3-го по высоте собора в мире — Кельнского собора.







Дождавшись наступления ночи, парни пролезли на крышу, воспользовавшись для восхождения весьма кстати размещенными у стен храма строительными лесами.

Покорение Шанхайской башни происходило на рассвете. На момент съемки башня находилась еще на стадии строительства.Высота башни составляла примерно 650 метров вместе со стрелой крана — на нее руферы и залезли. С башни удалось снять соседние комплекс Цзинь и Шанхайский всемирный финансовый центр . Вид на город и набережную, ради которого пришлось залезть на билборд.Знаменитый собор Антонио Гауди в Барселоне парни, как обычно, рассматривали сверху. Помимо шпилей собора с вершины открываются лучшие виды на город.На главный долгострой мира руферы забирались не один, а два раза: сначала на одну из башен, а ночью по строительным лесам — на стрелу крана высотой более 170 метров.Вид на Эйфелевую башню со смотровой площадки на крыше башни Монпарнас.Париж с вершины Эйфелевой башни Ночью по фасаду и трубам парни забрались на крышу Собора Парижской Богоматери.В базилике Сакре-Кёр на Монмартре руферы пробрались туда, куда обычно не ступает нога туристов: вместо смотровой площадки они устроили экскурсию с осмотром достопримечательностей по крыше собора.Восхождение на Собор Святого Вита в Праге обернулось встречей с полицией. Но за те 30 минут, что парни были крыше , им удалось сделать несколько снимков.Мост Акаси-Кайкё в Осаке считается самым высоким и длинным подвесным мостом в мире. Под покровом ночи руферы забрались по тросам до верхушки пилона, чтобы традиционно сделать парочку фантастических снимков.Ночной Стокгольм с крыши одного из зданий. Но, как утверждают сами руферы, город выглядит оттуда практически так же, как если бы они снимали с набережной.Большинство высоток Стокгольма имеют смотровые площадки, на которые может попасть любой желающий. Так как покорять было особого нечего, парни решили разнообразить программу и пробрались в тоннель метро.Для съемки центральной части Варшавы, парням пришлось залезть на строящийся рядом небоскреб высотой около 150 метров.На Китайский Новый год любители экстремальной съемки забрались на башню крана строящегося финансового центра в китайском Шэньчжэне, высота которой достигает почти 660 метров.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)