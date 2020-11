5 звезд против подиума

Всегда любопытно посмотреть, как платье, выбранное той или иной звездой, выглядело на подиуме. Иногда актрисы комплектуют выбранные наряды лучше любого стилиста, а иногда проваливаются еще на стадии выбора покроя. Рассматриваем самые яркие примеры и определяем, какие образы лучше - на подиуме или в жизни. И не забываем проголосовать!









Марго Робби vs. Chanel

Звезда фильма "Тоня против всех", наша любимая Марго Робби пришла на премьеру анимационного фильма про Кролика Питера в сером костюме Chanel. На подиуме он был обыгран прозрачной пластиковой шляпой и такими же сапогами, но Робби выбрала более понятные босоножки с ремешками и сумку на цепочке - классика от все тех же Chanel, ведь актриса - посол марки. Нам, кстати, очень нравится аккуратная гладкая укладка с "волосами за ушами" в контексте этого образа.











Какой образ лучше?



Гвинет Пэлтроу vs. Adam Lippes

Гвинет Пэлтроу явно увлеклась восьмидесятыми и явилась на кинофестиваль в Сан Вэлли в топе с объемными плечами. Вместе с облегченной версией шальваров и остроносыми ботильонами принадлежность к эпохе считывается издалека.











Какой образ лучше?



Пэрис Джексон vs. Bottega Veneta



В оригинале платье от Bottega Veneta дополнено остроносыми туфлями на плоском ходу и крупным кулоном-бабочкой. И хоть итальянцы выбрали саму Джиджи Хадид, чтобы продемонстрировать этот наряд, комплект с ботильонами и браслетами в стиле бохо на дочери Майкла Джексона Пэрис нам нравится куда больше.

Американская актриса Кери Рассел, известная по набирающему обороты сериалу "Американцы", - большая поклонница марки Johanna Ortiz. И для премьеры сериала выбрала платье в горох с оборками - в духе 40-х (сочетание этих двух элементов у дизайнера явно любимое ). И дополнила его круглым черным клатчем.Какой образ лучше?Еще один образ с платьем в горошек, на этот раз от Кендалл Дженнер. Короткое платье от Magda Butrym с приспущенным асимметричным рукавом модель дополнила прозрачными туфлями. В оригинале платье в стиле неоромантизм поддерживается крупным черным бантом в волосах и жемчужными серьгами, что дает легкую отсылку к нежным 80-м. Дженнер же выбрала тканевый ободок и прямое каре.Какой образ лучше?Канкан-стилистика не отпускает звезд. Пенелопа Крус выбрала платье из весенней коллекции Chanel - той же, что Марго Робби, но эффект получила прямо противоположный: вместо того, чтобы выгляд е ть свежей и юной в классике, Крус получила типичный наряд тетушки на юбилее родственников. Нарядный блеск, накидка и обувь в тон... Не хватает только громоздкой укладки.Какой образ лучше?Индийская актриса Приянка Чопра обыграла платье из осенней пре-коллекции Nina Ricci 2018 по своему усмотрению. Вместо строгого дневного платья с застегнутым наглухо воротничком - облегание (девушка явно любит свои изгибы) и глубокое декольте, вместо актуальных красных сапог со скошенным каблуком - банальные лодочки. Да еще и крупные очки тут как тут.Какой образ лучше?