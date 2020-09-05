С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Коронавирус: Как перчатки и маски могут навредить здоровью

Коронавирус: Как перчатки и маски могут навредить здоровью

Владимир Котов: «Средства индивидуальной защиты могут принести больше вреда, чем пользы»

Коронавирус: Как перчатки и маски могут навредить здоровью

Вот уже полгода мы вынуждены в условиях пандемии пользоваться масками, а также средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Врачи и эпидемиологи уверят нас, что это необходимо. Но так ли это на самом деле? Всю правду о пользе и вреде средств гигиены и СИЗ раскрывает президент Ассоциации производителей СИЗ Владимир Котов.

«СП»: — Владимир Иванович, что можно называть средствами индивидуальной защиты?

— Сразу давайте определимся, что ватно-марлевые повязки и медицинские маски не являются средствами индивидуальной защиты — это средства гигиены и профилактики распространения коронавирусной инфекции. Они не сертифицируются для защиты от заражения вирусом, так как изначально не предназначены для этого. Маска не прилегает плотно к лицу, поэтому воздух пройдет там, где ему легче — через дырочки. Соответственно, нет фильтрации и защиты. Однако они важны и нужны, потому что, в первую очередь, защищают окружающих от крупных фракций, от «чихов» того, на кого эта маска надета. В «доковидное» время они защищали и защищают врачей, чтобы не передавать продукты жизнедеятельности пациенту.

Важно понимать, что такое средство гигиены, а что называется СИЗ.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников предприятий — это технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на них вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

По количеству больше всего распространены СИЗ для рук. Они бывают многоразовые и одноразовые — их множество видов. Они бывают условно легкие и тяжелые, в зависимости от толщины материала. Например, для тактильных работ используются нитриловые и латексные перчатки, которые, в свою очередь, классифицируются по защите от разных химических элементов: кислот, щелочей. В зависимости от того, с чем планируется работать, в состав перчаток добавляется элемент, который защищает от конкретных воздействий.

Перчатки бывают также для защиты от нефти, масел, электрического тока, термических ожогов. Различных видов перчаток около 500.

И рядовые граждане используют перчатки в быту довольно часто: для работы в саду, для мытья посуды, при выполнении ремонтно-строительных работ. Даже когда вы хотите пожарить шашлык на даче, то дотрагиваться голой рукой до раскаленного металла лучше не стоит без специальных перчаток.

Еще достаточно распространены очки, так как у очень многих людей есть проблемы со зрением. Чтобы выполнять свою работу качественно и при этом сберечь зрение, необходимо использовать специальные очки.

Еще в профессиональной среде распространены средства защиты органов дыхания (СИЗОД). Эти изделия в основном одноразовые, и работнику на смену выдается один респиратор, в отличие от одежды и обуви, которые используются в течение года.

Есть также СИЗ головы (каски, каскетки, шапки), лица (щитки), органов слуха, ног, туловища. Есть СИЗ дерматологические и комплексные, сигнальная одежда повышенной видимости. А еще существуют СИЗ от падений с высоты, механических воздействий, химических и радиационных факторов, повышенных и пониженных температур, термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества.

Ну и вот сейчас как никогда раньше востребованы респираторы, маски и перчатки. Спрос на них резко увеличился.

«СП»: — Чем же принципиально маски отличаются от респираторов?

— Говоря о масках, многие ставят их в один ряд с СИЗОД. Это объемное изделие (в просторечии — респиратор), которое должно плотно прилегать к лицу. При изготовлении респираторов используется материал в несколько раз толще и качественнее. И когда вы дышите, создаете разряженный воздух в подреспираторном пространстве, который проходит через высокоэффективное фильтровочное полотно. То есть происходит механическое очищение: задерживаются пыль, аэрозоли и, соответственно, вирус, который к ним прицепился.

Если же в воздухе есть вредные вещества, например, газы, которые меньше размера молекулы воздуха (как углекислый газ СО2), тогда, как во время пожара, ничего вам не поможет. Тут нужно использовать изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, подающие кислород и создающие воздушную смесь, которой человек дышит.

Востребованные сейчас маски подразделяются на фильтрующие (с разными степенями защиты) и изолирующие. К фильтрующим маскам относятся противоаэрозольные и специализированные, в народе их называют респираторами. Изолирующие маски — многоразовые. Это лицевые маски и полумаски. Медицинские маски проходят регистрацию и получают удостоверение как медицинское изделие по ГОСТ 58396–2019. Полнолицевые маски, полумаски или респираторы проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза — ТР/ТС 019/2011. От вируса защищают респираторы или полумаски классом защиты FFP2 или FFP3, которые обеспечивают фильтрацию мелкодисперсной пыли и аэрозолей — на них-то и перемещается вирус.

Респираторы проверяются по степени фильтрации и подсосу. Иногда говорят, что маска изготовлена из того же материала, что и респиратор, например, из мельтблауна. Такое может быть, и используется он как фильтрующий материал, но для того, чтобы фильтрация производилась, необходима и сама конструкция респиратора, которая может это обеспечить. То есть респиратор должен плотно прилегать к лицу и обеспечивать минимальный подсос воздуха между лицом и изделием.

Разные вирусы бывают разных размеров, разной природы работы, взаимодействия. В любом случае необходимо защищать слизистые: рот, нос и глаза. При взаимодействии с активными и агрессивными вирусами используются полнолицевые маски.

«СП»: — На фоне развития пандемии коронавируса средства индивидуальной защиты стали объектами повышенного спроса. Многие россияне в первые недели распространения COVID-19 не могли приобрести СИЗ в аптеках или по адекватным ценам в интернете. Чем был вызван такой дефицит?

— Во-первых, СИЗ никогда не продавались в аптеках. Чтобы продукция попала на эти полки, она должна иметь регистрационное удостоверение, которое выдает Росздравнадзор. Для того, чтобы это удостоверение получить, нужно выполнить определенные требования.

В доковидное время никому в голову не приходило покупать респираторы, тем более в аптеках. Респираторы были исключительно для предприятий и в ограниченном количестве поставлялись в медицинские учреждения. Поэтому производители и не получали эти регистрационные удостоверения.

Все наши производители работают для крупнейших промышленных предприятий. Контракты заключаются на год и более. Поэтому в интернет продукция шла в ограниченном количестве. При таком ажиотажном спросе, продукция была распродана в момент.

«СП»: — А откуда взялись высокие цены (при стоимости респираторов в 30 рублей его продавали по 2500 рублей)

— Это вопрос к компетентным органам, которые должны разобраться. Наши производители до сих пор продают легкую респираторику по фиксированным отпускным ценам. Никаких сотен и тем более тысяч рублей у них нет.

Во-вторых, многократно выросший спрос на одноразовые маски и СИЗ решить одномоментно сложно.

«СП»: — Есть мнение, что средства индивидуальной защиты, хоть и необходимы для снижения риска распространения коронавируса, могут вызывать раздражение и болезни кожи. Что можете сказать по этому поводу?

— Все СИЗы нужно применять в определенных случаях от конкретных опасностей. Просто так, на всякий случай, применять СИЗ не надо, они могут принести больше вреда, чем пользы. Это по аналогии с антибиотиком, который, если ты выпил просто так, будучи здоровым, чтоб не болеть 30 лет, — не поможет. Скорее всего, ты просто нанесешь себе вред. Так что с применением СИЗ есть риск навредить себе.

Возьмем маску или респиратор. Когда мы дышим, то выдыхаем продукты нашей жизнедеятельности. Если мы начинаем купировать их выход при помощи той же маски или респиратора, то они, естественно, задерживаются. А это целые колонии всевозможных бактерий, которые в теплоте и влажном воздухе находятся рядом со слизистой, и мы всю эту колонию взращиваем. Понятно, что ничего хорошего для организма это не дает, а лишь ведет к дополнительной нагрузке на наш иммунитет.

И если долго находиться в такой ситуации, дополнительно нагружая иммунитет, то тут уже все индивидуально: если вы сильны и иммунитет у вас — «огонь», то да, вы как-нибудь выдержите. А если есть какие-то нюансы (весна, авитаминоз, какие-то дополнительные факторы риска, заболевания), это может грозить осложнениями.

Вот, кстати, о перчатках, которые нам советуют надевать. Зачем? Я не понимаю: ведь лучшая защита рук — это кожа человека, и сквозь нее вирус не попадает в организм. Если мы носим сейчас перчатки, то ограничиваем дыхание такого важного органа, как кожа, — она должна дышать. Происходит выделение пота, появление опрелостей, и может возникнуть дерматоксикоз.

И еще. Зачем навязывать всем антибактериальные средства — они же не антивирусные? Если вы их используете, то убиваете бактерии, создающих на коже человека соответствующий защитный фон. Раз они в нас живут, значит, без них никак. Природа не терпит пустоты: убиваете свои бактерии — и на этом месте начинают расти другие, более агрессивные и живучие, как сорняки на грядке, с которыми намучаешься. Таким подходом мы провоцируем возникновение этих «сорняков». И возникают всевозможные кожные заболевания. Тем самым, мы создаем дополнительную нагрузку на иммунитет. И сами же себе прогнозируем вероятность того, что получим что-то негативное.

Использовать СИЗ надо, они важны, нужны, но применять их нужно, как говорится, с умом, понимая — где, когда и зачем. Иначе будет как в народной мудрости: «Научи дурака Богу молиться — он себе лоб расшибет».

Кроме того, в настоящем респираторе, конечно, тяжело дышать. С выдохом, естественно, проще, потому что, как правило, здесь ставят клапан выдоха. А когда ты вдыхаешь, то создаешь разрежение в подмасочном пространстве, фактически погружая свой организм в состояние гипоксии. Если вы — здоровый человек, то для вас легкая гипоксия не страшна. А если у вас трудности, то это дополнительная нагрузка на организм и на иммунитет. Поэтому, если в этом нет никакой необходимости, то и не надо носить респираторы там, где это не требуется.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Уникальная находка: египетская мумия оказалась беременной
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Уникальная находка: египетская мумия оказалась беременной

Успенская подала встречный иск к супругу о разделе имущества
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Успенская подала встречный иск к супругу о разделе имущества

Подписчики обвинили Ксению Собчак в алкоголизме
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Подписчики обвинили Ксению Собчак в алкоголизме

Главные загадки европейской истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенСонники, гороскопы, гадания

Главные загадки европейской истории

Akmal Saitqulov "Sho'rtan" murabbiyi
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Akmal Saitqulov "Sho'rtan" murabbiyi

"Холостяк" Михайлюк пришел в роддом, поразив сюрпризом для жены и дочери: "Теперь у меня..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

"Холостяк" Михайлюк пришел в роддом, поразив сюрпризом для жены и дочери: "Теперь у меня..."

8 исторических фото жизни астронавтов на орбитальной станции NASA в 70-х
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

8 исторических фото жизни астронавтов на орбитальной станции NASA в 70-х

Was Debris the Fringe-iest? Did Oscars Botch Songs? Who's In Nevers Cellar? Are Mayans Dates Doomed? More Qs!
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

Was Debris the Fringe-iest? Did Oscars Botch Songs? Who's In Nevers Cellar? Are Mayans Dates Doomed? More Qs!

FC Barcelona Top Blocks vs. Zenit St Petersburg
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

FC Barcelona Top Blocks vs. Zenit St Petersburg

Изымать животных за долги официально запретили в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Изымать животных за долги официально запретили в России

На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП

Зарубежные офшоры олигархов под угрозой. В попытке защитить их лоббисты пошли против Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Зарубежные офшоры олигархов под угрозой. В попытке защитить их лоббисты пошли против Путина

В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека погибли
Материал, выбранный редакторами МиртесенDaily Storm

В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека погибли

В Армянске открыли Доску почёта. Кем гордится город?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Армянске открыли Доску почёта. Кем гордится город?

Гражданская авиация: Сочи опередило Лондон
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Гражданская авиация: Сочи опередило Лондон

В Тамбовской области готовятся к загородному отдыху детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В Тамбовской области готовятся к загородному отдыху детей

Супруги прожили вместе 71 год и скончались в один день, с разницей 4 минуты
Материал, выбранный редакторами МиртесенАктуальные новости Германии на русском языке.

Супруги прожили вместе 71 год и скончались в один день, с разницей 4 минуты

Зумба-фитнес: ТОП-10 упражнений для похудения под зажигательные ритмы
Материал, выбранный редакторами Миртесенprostoprosport

Зумба-фитнес: ТОП-10 упражнений для похудения под зажигательные ритмы

Обязательное тестирование на коронавирус отменено при возвращении из двух стран
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Обязательное тестирование на коронавирус отменено при возвращении из двух стран

Epic Games купила платформу для художников ArtStation
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Epic Games купила платформу для художников ArtStation

Из-за ДТП на трассе в сторону Ялты встала многокилометровая пробка
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Из-за ДТП на трассе в сторону Ялты встала многокилометровая пробка

Экономическая рецессия в Европе
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Экономическая рецессия в Европе

Итоги дня: разлив нефтепродуктов, открытие Гилевской рощи, тело на Бориса Житкова
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Итоги дня: разлив нефтепродуктов, открытие Гилевской рощи, тело на Бориса Житкова

Zenit St Petersburg vs. FC Barcelona - Game Highlights
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Zenit St Petersburg vs. FC Barcelona - Game Highlights

Патриотическую акцию «Герои живы» запускают в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Патриотическую акцию «Герои живы» запускают в Крыму

Востоковед Матузов: Россия должна быть готова к противодействию со стороны Запада в Африке
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Востоковед Матузов: Россия должна быть готова к противодействию со стороны Запада в Африке

Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь

Картина дня

наверх