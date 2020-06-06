«Беспредел»: какие события легли с основу самого реалистичного советского кино про тюрьму

Бунт в колонии как основа

Очерк Леонида Никитинского в этом августовском номере «Огонька» 1988 года назывался, как и будущий фильм, «Беспредел». Подобного термина в советской публицистике (да и вообще в официальной терминологии того времени) не существовало, да и не могло быть: беспредел, по воровским понятиям – отход от соблюдения воровского кодекса, «косяк», карающийся наказанием вплоть до убийства.

Есть мнение, что автор данного заголовка в «Огоньке» – Валентин Юмашев, тогдашний главред журнала, это он отредактировал название авторского материала. В номере «Огонька» очерк «Беспредел» занимает 3 страницы из 44-х. Смысл описанного в тексте публикации бунта был в том, что администрация латвийской колонии No 7 жестко отплатила за «.

.. извечный спор между сторонниками равенства и элитарности, если хотите, то за урок демократии» (так в тексте Леонида Никитинского).

В процессе подавления бунта в колонии убили (застрелили) трех сидельцев в возрасте от 18 до 21 года (судя по фамилиям (они в очерке названы), все они латыши), еще пятерых ранили, троих «тяжко избили», «да одному майору попало по голове лопатой».