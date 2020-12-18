Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природе

Прокладки и тампоны - полезные средства и для мужчин
Женские гигиенические средства все сильнее входят в мужской обиход. Слова «прокладки» и «тампоны» уже давно не ввергают в ужас представителей сильного пола. Напротив, носить с собой гигиенические средства рекомендуется всем людям, особенно если вас могут ожидать непредвиденные обстоятельства. Чем же полезны прокладки, тампоны и как их можно использовать по непрямому назначению? Расскажем в этой статье.
Лайфхаки с прокладками
Главное свойство прокладок - впитывание влаги / Фото: medinfon.ru
1. Защита одежды от пота
Прокладка поможет избежать конфуза / Фото: e-w-e.ru
Чрезмерное потоотделение доставляет массу неудобств и оставляет неприятные следы на одежде. Если дезодорант не справляется, можно использовать специальные гигиенические вкладыши для подмышек. Однако купить такие средства можно не везде, да и стоят они недешево. В качестве аналога применяйте тонкие ежедневные прокладки. Приклейте средство личной гигиены внутри одежды в подмышечной зоне. Так вы сможете избежать неловких ситуаций, поскольку пот будет впитываться в гигиеническое средство, а не в одежду.
2. Матирующая салфетка
Избавиться от жирного блеска можно при помощи прокладки / Фото: img.alicdn.com
Если в течение дня у вас жирнится лицо, а матирующей салфетки нет под рукой, воспользуйтесь прокладкой. Стерильное гигиеническое средство эффективно впитает все излишние выделения. использовать пудру не рекомендуем, поскольку косметическое не удалит жирный блеск, а лишь забьет поры.
3. Обувные стельки
В спортивной обуви ноги довольно сильно потеют / Фото: poradnuk.com
Основное назначение гигиенических средств - впитывать влагу. Именно поэтому прокладки можно использовать в качестве стелек, если у вас потеют ноги или вы собрались на рыбалку. Средство не позволит ногам промокнуть и замерзнуть. Меняйте прокладки по необходимости, чтобы в обуви всегда было сухо. Также средство личной гигиены помогает уменьшить потение ног и скольжение стоп. Такая хитрость особенно актуальна для женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке.
4. Повязка при ранении
Используйте прокладку аналогичным образом / Фото: likaplus.ru
Обычная прокладка может заменить целый ряд медицинских средств. В том числе, приостановит кровоизлияние и убережет рану от инфекции. Прокладка впитает излишки крови, пока вы ищите необходимые лекарственные
5. Костер дружбы
В состав прокладок входят горючие вещества / Фото: staroe-ognivo.ru
Мало кто знает, но среди компонентов прокладок есть горючие вещества. Если у вас отсырели щепки для розжига огня или их попросту нет, воспользуйтесь прокладками.
6. Идеальный макияж
Женщины знают, сколько проблем могут доставить осыпающиеся тени. Чтобы не испортить макияж еще до его завершения, воспользуйтесь гигиеническими средствами вместо патчей. Разрежьте тоненькую ежедневную прокладку пополам и приклейте под глаза. Теперь можно не бояться наносить тени, поскольку все излишки осыпятся на «подкладку».
7. Альтернатива ватным спонжам
Применяйте прокладки вместо спонжей / Фото: sc02.alicdn.com
Для снятия макияжа можно использовать не только ватные спонжи, но и гигиенические средства. Нанесите на прокладку мицеллярную воду и бережно очистите кожу. По такому же принципу можно стереть старый лак с ногтей или выполнить другие процедуры.
8. «Тапочки» после педикюра
Импровизированные тапочки из прокладок / Фото: ru.fishki.net
Сделали педикюр, а ждать полного высыхания не хочется? Чтобы не повредить свежее покрытие, используйте вместо тапочек прокладки. Просто наклейте их на подошвы и спокойно передвигайтесь по дому пока не высохнет лак на ногах.
Лайфхаки с тампонами
Тампоны могут заменить многие медицинские средства / Фото: static.news.ru
1. Остановка кровотечения
За 15-20 минут тампон поможет устранить кровотечение / Фото: sovdok.ru
Гигиенический тампон поможет остановить кровотечение. Зачастую его применяют при кровоизлиянии из носа, но будет полезен и при пулевых ранениях, выбитых зубах. Достаточно оставить гигиеническое средство минут на 15-20.
2. Впитывающая повязкаhttp://navote.ru/?p=21619
Внутри тампон состоит из хлопка / Фото: irecommend.ru
Еще одна медицинская хитрость, которая подойдет для обширных ран. Распотрошите тампон и используйте его в качестве перевязки вместо ваты и бинтов.
3. Минута покоя
Тампонами можно заменить беруши / Фото: mobiguru.ru
Громкий храп мужа/жены или соседа в поездке не дает уснуть? Помогут беруши! А если их нет, можно задействовать и обычные тампоны. Они довольно плотные и хорошо поглощают посторонние звуки. Будете спать, как младенцы.
4. Зубная щетка
Тампоном достаточно легко почистить зубы / Фото: medcentr.biz
Каждый из нас хоть раз не ночевал дома. Случалось это в самый неожиданный момент, так что зубной щетки точно не было с собой. Однако утром так хочется освежиться. Традиционно в ход идут наши пальцы, но им есть более эффективная замена - тампон. Просто нанесите на его продольную часть зубную пасту и проведите необходимые манипуляции.
5. Мелкие локоны
На тампоны можно даже накрутиться / Фото: fitsnews.com
Если нет никаких подходящих средств для накручивания кудрей, а сильно хочется, используйте тампоны. Одной пачки вполне достаточно, чтобы создать шикарную прическу из мелких локонов.
6. Еще один костер дружбы
Хлопок в составе тампонов быстро разгорается / Фото: niklife.com.ua
Помимо прокладок, для розжига костра можно применять и тампоны. Гигиенические средства состоят из хлопка, поэтому прекрасно заменят отсутствующие щепки. Хорошенько распотрошите тампоны и поджигайте костер. Для большей эффективности можно добавить немного вазелина.
7. Фильтр для воды
Тампон поможет отфильтровать воду / Фото: gorillas.com.ua
Неожиданный лайфхак, который пригодится всем любителям походов. При помощи тампона можно очистить воду. Возьмите бутылку, отрежьте дно, а в крышечке продырявьте небольшое отверстие. Расположите распотрошенное гигиеническое средство в горлышке и закрутите крышкой. Далее переверните бутылку дном вверх и заливайте воду. Проходя через тампон, жидкость будет отфильтровываться на предмет мелких загрязнений. Тем не менее, обязательно прокипятите воду перед употреблением.
8. Защита для спичек
В упаковке из-под тампона спички будут надежно защищены от влаги / Фото: pajero4.com
Еще одна хитрость для любителей походов. Чтобы уберечь спички от влаги, спрячьте их в тампон или вместе с гигиеническими средствами.
9. Домашняя ароматерапия
Вы можете одновременно пылесосить и наполнять дом любимым ароматом / Фото: stroy-podskazka.ru
Во время уборки можно не только очищать комнаты, но и наполнять их приятным ароматом. Возьмите тампон и пропитайте его любимым ароматом. Положите гигиеническое средство в воздуховыпускающую часть пылесоса. Таком образом, пылесося дом, одновременно вы будете наполнять его приятным запахом.
Теперь вы знаете насколько полезными могут быть прокладки и тампоны, в том числе и для мужчин. Если вы часто сталкиваетесь с вышеописанными ситуациями, старайтесь всегда носить с собой гигиенические средства. Чтобы узнать еще больше хитростей, попробуйте угадать, что общего у прокладки, клавиатуры и садового камня.
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