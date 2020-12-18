Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природе

Прокладки и тампоны - полезные средства и для мужчин

Лайфхаки с прокладками

Главное свойство прокладок - впитывание влаги / Фото: medinfon.ru

Прокладка поможет избежать конфуза / Фото: e-w-e.ru

alicdn.com Избавиться от жирного блеска можно при помощи прокладки / Фото: img.alicdn.com

В спортивной обуви ноги довольно сильно потеют / Фото: poradnuk.com

Используйте прокладку аналогичным образом / Фото: likaplus.ru

В состав прокладок входят горючие вещества / Фото: staroe-ognivo.ru

Применяйте прокладки вместо спонжей / Фото: sc02.alicdn.com

Импровизированные тапочки из прокладок / Фото: ru.fishki.net

Лайфхаки с тампонами

Тампоны могут заменить многие медицинские средства / Фото: static.news.ru

За 15-20 минут тампон поможет устранить кровотечение / Фото: sovdok.ru

Внутри тампон состоит из хлопка / Фото: irecommend.ru

Тампонами можно заменить беруши / Фото: mobiguru.ru

Тампоном достаточно легко почистить зубы / Фото: medcentr.biz

На тампоны можно даже накрутиться / Фото: fitsnews.com

Хлопок в составе тампонов быстро разгорается / Фото: niklife.com.ua

Тампон поможет отфильтровать воду / Фото: gorillas.com.ua

В упаковке из-под тампона спички будут надежно защищены от влаги / Фото: pajero4.com

Вы можете одновременно пылесосить и наполнять дом любимым ароматом / Фото: stroy-podskazka.ru