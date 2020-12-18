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Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природе


Прокладки и тампоны - полезные средства и для мужчин

Прокладки и тампоны - полезные средства и для мужчин

Женские гигиенические средства все сильнее входят в мужской обиход. Слова «прокладки» и «тампоны» уже давно не ввергают в ужас представителей сильного пола. Напротив, носить с собой гигиенические средства рекомендуется всем людям, особенно если вас могут ожидать непредвиденные обстоятельства. Чем же полезны прокладки, тампоны и как их можно использовать по непрямому назначению? Расскажем в этой статье.

Лайфхаки с прокладками


Главное свойство прокладок - впитывание влаги / Фото: medinfon.ru

Главное свойство прокладок - впитывание влаги / Фото: medinfon.ru

1. Защита одежды от пота
Прокладка поможет избежать конфуза / Фото: e-w-e.ru

Прокладка поможет избежать конфуза / Фото: e-w-e.ru



Чрезмерное потоотделение доставляет массу неудобств и оставляет неприятные следы на одежде. Если дезодорант не справляется, можно использовать специальные гигиенические вкладыши для подмышек. Однако купить такие средства можно не везде, да и стоят они недешево. В качестве аналога применяйте тонкие ежедневные прокладки. Приклейте средство личной гигиены внутри одежды в подмышечной зоне. Так вы сможете избежать неловких ситуаций, поскольку пот будет впитываться в гигиеническое средство, а не в одежду.

2. Матирующая салфетка
Избавиться от жирного блеска можно при помощи прокладки / Фото: img.alicdn.com

Избавиться от жирного блеска можно при помощи прокладки / Фото: img.
alicdn.com



Если в течение дня у вас жирнится лицо, а матирующей салфетки нет под рукой, воспользуйтесь прокладкой. Стерильное гигиеническое средство эффективно впитает все излишние выделения. использовать пудру не рекомендуем, поскольку косметическое не удалит жирный блеск, а лишь забьет поры.

3. Обувные стельки
В спортивной обуви ноги довольно сильно потеют / Фото: poradnuk.com

В спортивной обуви ноги довольно сильно потеют / Фото: poradnuk.com



Основное назначение гигиенических средств - впитывать влагу. Именно поэтому прокладки можно использовать в качестве стелек, если у вас потеют ноги или вы собрались на рыбалку. Средство не позволит ногам промокнуть и замерзнуть. Меняйте прокладки по необходимости, чтобы в обуви всегда было сухо. Также средство личной гигиены помогает уменьшить потение ног и скольжение стоп. Такая хитрость особенно актуальна для женщин, которые любят носить обувь на высоком каблуке.

4. Повязка при ранении
Используйте прокладку аналогичным образом / Фото: likaplus.ru

Используйте прокладку аналогичным образом / Фото: likaplus.ru



Обычная прокладка может заменить целый ряд медицинских средств. В том числе, приостановит кровоизлияние и убережет рану от инфекции. Прокладка впитает излишки крови, пока вы ищите необходимые лекарственные

5. Костер дружбы
В состав прокладок входят горючие вещества / Фото: staroe-ognivo.ru

В состав прокладок входят горючие вещества / Фото: staroe-ognivo.ru



Мало кто знает, но среди компонентов прокладок есть горючие вещества. Если у вас отсырели щепки для розжига огня или их попросту нет, воспользуйтесь прокладками.

6. Идеальный макияж
Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природе

Женщины знают, сколько проблем могут доставить осыпающиеся тени. Чтобы не испортить макияж еще до его завершения, воспользуйтесь гигиеническими средствами вместо патчей. Разрежьте тоненькую ежедневную прокладку пополам и приклейте под глаза. Теперь можно не бояться наносить тени, поскольку все излишки осыпятся на «подкладку».

7. Альтернатива ватным спонжам
Применяйте прокладки вместо спонжей / Фото: sc02.alicdn.com

Применяйте прокладки вместо спонжей / Фото: sc02.alicdn.com



Для снятия макияжа можно использовать не только ватные спонжи, но и гигиенические средства. Нанесите на прокладку мицеллярную воду и бережно очистите кожу. По такому же принципу можно стереть старый лак с ногтей или выполнить другие процедуры.

8. «Тапочки» после педикюра
Импровизированные тапочки из прокладок / Фото: ru.fishki.net

Импровизированные тапочки из прокладок / Фото: ru.fishki.net



Сделали педикюр, а ждать полного высыхания не хочется? Чтобы не повредить свежее покрытие, используйте вместо тапочек прокладки. Просто наклейте их на подошвы и спокойно передвигайтесь по дому пока не высохнет лак на ногах.

Лайфхаки с тампонами


Тампоны могут заменить многие медицинские средства / Фото: static.news.ru

Тампоны могут заменить многие медицинские средства / Фото: static.news.ru

1. Остановка кровотечения
За 15-20 минут тампон поможет устранить кровотечение / Фото: sovdok.ru

За 15-20 минут тампон поможет устранить кровотечение / Фото: sovdok.ru



Гигиенический тампон поможет остановить кровотечение. Зачастую его применяют при кровоизлиянии из носа, но будет полезен и при пулевых ранениях, выбитых зубах. Достаточно оставить гигиеническое средство минут на 15-20.

2. Впитывающая повязкаhttp://navote.ru/?p=21619
Внутри тампон состоит из хлопка / Фото: irecommend.ru

Внутри тампон состоит из хлопка / Фото: irecommend.ru



Еще одна медицинская хитрость, которая подойдет для обширных ран. Распотрошите тампон и используйте его в качестве перевязки вместо ваты и бинтов.

3. Минута покоя
Тампонами можно заменить беруши / Фото: mobiguru.ru

Тампонами можно заменить беруши / Фото: mobiguru.ru



Громкий храп мужа/жены или соседа в поездке не дает уснуть? Помогут беруши! А если их нет, можно задействовать и обычные тампоны. Они довольно плотные и хорошо поглощают посторонние звуки. Будете спать, как младенцы.

4. Зубная щетка
Тампоном достаточно легко почистить зубы / Фото: medcentr.biz

Тампоном достаточно легко почистить зубы / Фото: medcentr.biz



Каждый из нас хоть раз не ночевал дома. Случалось это в самый неожиданный момент, так что зубной щетки точно не было с собой. Однако утром так хочется освежиться. Традиционно в ход идут наши пальцы, но им есть более эффективная замена - тампон. Просто нанесите на его продольную часть зубную пасту и проведите необходимые манипуляции.

5. Мелкие локоны
На тампоны можно даже накрутиться / Фото: fitsnews.com

На тампоны можно даже накрутиться / Фото: fitsnews.com



Если нет никаких подходящих средств для накручивания кудрей, а сильно хочется, используйте тампоны. Одной пачки вполне достаточно, чтобы создать шикарную прическу из мелких локонов.

6. Еще один костер дружбы
Хлопок в составе тампонов быстро разгорается / Фото: niklife.com.ua

Хлопок в составе тампонов быстро разгорается / Фото: niklife.com.ua



Помимо прокладок, для розжига костра можно применять и тампоны. Гигиенические средства состоят из хлопка, поэтому прекрасно заменят отсутствующие щепки. Хорошенько распотрошите тампоны и поджигайте костер. Для большей эффективности можно добавить немного вазелина.

7. Фильтр для воды
Тампон поможет отфильтровать воду / Фото: gorillas.com.ua

Тампон поможет отфильтровать воду / Фото: gorillas.com.ua



Неожиданный лайфхак, который пригодится всем любителям походов. При помощи тампона можно очистить воду. Возьмите бутылку, отрежьте дно, а в крышечке продырявьте небольшое отверстие. Расположите распотрошенное гигиеническое средство в горлышке и закрутите крышкой. Далее переверните бутылку дном вверх и заливайте воду. Проходя через тампон, жидкость будет отфильтровываться на предмет мелких загрязнений. Тем не менее, обязательно прокипятите воду перед употреблением.

8. Защита для спичек
В упаковке из-под тампона спички будут надежно защищены от влаги / Фото: pajero4.com

В упаковке из-под тампона спички будут надежно защищены от влаги / Фото: pajero4.com



Еще одна хитрость для любителей походов. Чтобы уберечь спички от влаги, спрячьте их в тампон или вместе с гигиеническими средствами.

9. Домашняя ароматерапия
Вы можете одновременно пылесосить и наполнять дом любимым ароматом / Фото: stroy-podskazka.ru

Вы можете одновременно пылесосить и наполнять дом любимым ароматом / Фото: stroy-podskazka.ru



Во время уборки можно не только очищать комнаты, но и наполнять их приятным ароматом. Возьмите тампон и пропитайте его любимым ароматом. Положите гигиеническое средство в воздуховыпускающую часть пылесоса. Таком образом, пылесося дом, одновременно вы будете наполнять его приятным запахом.

Теперь вы знаете насколько полезными могут быть прокладки и тампоны, в том числе и для мужчин. Если вы часто сталкиваетесь с вышеописанными ситуациями, старайтесь всегда носить с собой гигиенические средства. Чтобы узнать еще больше хитростей, попробуйте угадать, что общего у прокладки, клавиатуры и садового камня.

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Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природе

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Скрытые возможности прокладок и тампонов, которые выручат в разных ситуациях дома и на природеПодписаться на мой Instagram

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