Зачем немецкому автоматчику нужен был деревянный рюкзак за плечами

Подобных фотографий немецких автоматчиков времен Второй мировой войны сохранилось совсем немного. В первую очередь по причине того, что и без того немногочисленные солдат со странными деревянными рюкзаками за плечами делались преимущественно ближе к концу войны. Тем не менее, ключевой вопрос так и остался без ответа: что за странные прямоугольные сумки носили бойцы и что в них находилось?
В ящике располагался прицел. |Фото: moddb.com.
К войне немцы готовились основательно. Большую ставку в предстоящих боевых действиях немецкое военное руководство делало на технику и в первую очередь танки, которые по замыслу передовиков немецкого военного дела должны были действовать в любых погодных условиях и в любое время суток. Однако, это не представлялось возможным без специального оборудования. А потому еще в 1930 году немецкая компания CG Haenel начала разработку прибора ночного виденья для танков и зенитных орудий.
В рюкзаке были батареи и генератор. |Фото: popgun.ru.
Первый ПНВ данного класса был готов уже к 1939 году. Это был активный ПНВ работающий в инфракрасном спектре. Однако, первый образец не удовлетворил руководство вермахта. К прибору было много претензий с точки зрения надежности и выносливости, а потому его отправили на доработку. Очередной этап работ завершился в 1942 году, когда дела на восточном фронте начали постепенно меняться не в пользу Германии. В итоге танковые и зенитные ПНВ были удостоены лишь ограниченной серии.
Выпуск прицелов начался в 1945 году. |Фото: vk.com.
Однако, останавливаться на достигнутом инженеры из CG Haenel не стали и уже к 1944 году разработали первый немецкий пехотный прибор ночного виденья инфракрасного спектра. Он получил название Zielgerät ZG 1229 «Vampir» и предназначался для установки на снайперские винтовки, пулеметы и автоматы STG-44. Сам по себе прицел весил 2.25 кг однако для того, чтобы установка работала, бойцу приходилось таскать за плечами деревянный рюкзак.
Весь набор весил 35 кг. |Фото: ak-su.livejournal.com.
Собственно, в этом рюкзаке было два отделения. Первое предназначалось для хранения снятого прицела при транспортировке подразделения. Второе отделение деревянного короба было отведено под аккумуляторы и ручной электрогенератор с кабелем. Общий вес всей ПНВ установки таким образом составлял 35 кг, без учета массы оружия, на которое ставился прицел. Несмотря на общее несовершенство технологии на тот момент, немецкий прицел «Вампир» обеспечивал стрелку весьма неплохую видимость в темноте на дистанции до 100 метров.
Само собой, никакие прицелы спасти вермахт и нацистскую Германию уже не могли. Первая партия в количестве 100-120 прицелов поступила в войска в феврале 1945 года. В общей сложности в Германии успели сделать около 3 сотен пехотных прицелов. Значительная их часть оказалась на восточном фронте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии