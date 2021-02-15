13 старых как мир примочек, которые до сих пор работают на ура

Простые бытовые хитрости, которые отменно работают и всегда выручают.
Полки современных супермаркетов и рынков пестрят всевозможными гаджетами и примочками, которые должны облегчать жизнь обывателям. Тут тебе и супертерки, и жирооталкивающие вещества. Однако, никто не отменял и старых-добрых лайфхаков, которыми пользовались еще наши бабушки. Мы собрали 13 старых как мир примочек, которые всегда работают на ура.
1. Молния под контролем
Защита собачки брюк. | Фото: interestno.ru.
Чтобы молния на брюках не расстегнулась в самый ответственный момент, зафиксируйте ее при помощи колечка от ключей. Нужно просто продеть его в отверстие на собачке. Теперь, застегивая брюки, нужно просто зацепить кольцо за пуговицу.
2. Маркеры
Цветные маркеры. | Фото: AdMe.
Если у вас дома много зарядных устройств и вы частенько путаете, где чье, или вы бываете в гостях и не хотите потерять свою гарнитуру, воспользуйтесь цветным скотчем. Наклейте полоску на блок зарядки или оберните скотчем яркого цвета провод наушников, чтобы всегда иметь возможность отличить свою вещь.
3. Фольга на плите
Защита варочной поверхности. | Фото: 24Warez.Ru.
Если вы не хотите каждый раз прикладывать массу усилий, чтобы отмыть варочную поверхность, используйте обычную фольгу для запекания. Просто застелите ею всю поверхность плиты, а когда фольга сильно загрязнится, ее легко убрать.
4. Огородные маркеры
Долговечные огородные маркеры. | Фото: MainFun.Ru.
По мнению Novate.ru, бумажные маркеры не годятся для использования на открытых территориях, где их может намочить дождем или унести ветром. А простые колышки, особенно когда их много, не всегда подскажут, где что посажено. Вместо них лучше использовать модели из кирпича, камня или глины. Если умеете, нарисуйте на них овощи, фрукты и ягоды, если нет, просто напишите названия и помечайте грядки.
5. Обращение с теркой
Безопасное обращение с теркой. | Фото: interestno.ru.
Если нужно натереть мелкий кусочек чего-либо, воспользуйтесь вилкой. Так вы сведете к минимуму риск поранить руки или стереть ногти.
6. Защита проводов
Защита основания проводов. | Фото: interestno.ru.
Провода зарядки часто переламываются в месте крепления к штекеру. Однако эту неприятность можно предотвратить, надев на шнуры небольшие пружинки из авторучек. Такая хитрость позволит проводам свободно сгибаться, не доходя до критической точки.
7. Извлечение косточек
Извлечение косточек из вишни. | Фото: Всяко.нет.
Есть несколько способов извлечения косточек из вишни, существуют даже специальные приспособления, предназначенные для этого. Однако, один из самых простых и старых методов - при помощи воронки.
8. Реставрация мебели
Царапины на дереве. | Фото: Женский журнал Ещё.
Царапины на деревянных изделиях легко замаскировать при помощи обычного крема для обуви. Наносите его тонким слоем на поврежденные участки, и царапины станут практически невидимыми.
9. Сепарация яиц
Разделение желтков и белков. | Фото: Idei.BG.
Да, сейчас есть множество специальных приспособлений для отделения желтков от белков, а также вы можете всегда воспользоваться бутылкой. Однако, самый простой способ сепарировать белки - с помощью шумовки. Просто разбейте в нее яйцо и дождитесь пока белок вытечет в тарелку.
10. Застрявшая собачка
Заевшая молния. | Фото: МирТесен.
Решить проблему с заевшей молнией поможет обычный карандаш. Хорошенько «разрисуйте» им проблемный участок и бегунок снова заскользит, как раньше.
11. Катышки
Борьба с катышками. | Фото: Пикабу.
Избавиться от катышков на любимой вещи можно при помощи специальной машинки, а также с помощью обычного станка. Аккуратно «побрейте» им проблемные участки, и свитер снова станет как новый.
12. Чистка кухонных досок
Качественная чистка разделочных досок. | Фото: vestikavkaza.ru.
Деревянные разделочные доски имеют свойство впитывать в себя посторонние запахи. Поэтому очень важно регулярно производить их качественную чистку. Все, что для этого потребуется, наверняка, есть у вас в холодильнике, а именно: крупная соль и лимон. Посыпьте доску солью, долькой лимона как следует разотрите ее по поверхности, оставьте на 10-15 минут, а потом смойте проточной водой.
13. Держатели из бутылок
Подвесные держатели из пластиковых бутылок. | Фото: Pinterest.ru.
Не спешите выбрасывать все бутылочки от шампуней и моющих средств. Почти все можно использовать для создания практичных ярких держателей. Готовые изделия можно крепить на стены и использовать для хранения расчесок, косметики, гаджетов и других мелочей.
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