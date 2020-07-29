Правила хранения растительного масла

Хранение растительного масла — вопрос, который затрагивает практически каждого и о котором мало кто может сказать что-нибудь вразумительное. Я в этом деле привык особо не заморачиваться и до последнего времени ставил бутылку с маслом прямо возле плиты, чтобы всегда была под рукой.
У всех, кого я знаю, картина примерно такая же. Масло или стоит в 10 сантиметрах от плиты, или в лучшем случае находится в шкафчике на расстоянии вытянутой руки. Однако, если дать себе труд прочитать мелкие буковки с обратной стороны этикетки, то увидим следующее: «После вскрытия хранить в холодильнике».
ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Так нужно ли хранить растительное масло в холодильнике? И да и нет. Но обо всём по порядку. У всех растительных масел есть 4 врага: свет, кислород, тепло, резкие перепады температур.
Их воздействие заставляет масло окисляться, делает его прогорклым, приводит к потере вкуса, аромата и полезных свойств. Лучший способ этого избежать — надлежащее хранение.
Температурный режим
Идеальная температура для хранения подсолнечного масла находится в пределах от +8 до +17 градусов. При этом летом возле горячей плиты она может составлять и +40, а в холодильнике не превышает +4.
Казалось бы, держи масло в шкафчике подальше от плиты, и не будет проблем. Почему же производитель рекомендует хранить масло в холодильнике? Оказывается, хранить масло в кухонном шкафчике действительно можно, но только до тех пор, пока ты не открыл крышку.
После вскрытия упаковки внутрь попадает кислород и происходит окислительная порча масла, попросту говоря, оно прогоркает. Кстати, это существенно сохраняет срок хранения. Открытую бутылку, стоящую в шкафчике, нужно использовать в течение 3–4 недель. В холодильнике при температуре не выше 11 градусов она может храниться до 3–4 месяцев.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ
Темное место
Под воздействием ультрафиолета растительное масло изменяет химический состав, а также быстро утрачивает свои вкусовые качества и характерный цвет. Поэтому идеальная упаковка (как, например, у оливкового масла) должна быть из темного стекла.
Однако из соображений экономии растительное масло, которое используется массово и в большом количестве, по-прежнему разливается в прозрачную пластиковую тару. Которая со временем начинает выделять вредные вещества (особенно при нагревании).
Какой же выход? Сохранить полезные свойства масла в домашних условиях довольно легко. Достаточно просто держать масло в закрытом кухонный шкафчике, а еще лучше сразу после вскрытия переливать масло в темную стеклянную посуду с плотной крышкой.
Прохладное место
Самое удобное (всегда под рукой) место хранения растительного масла — столешница. Но оно же и самое неблагоприятное. Сказывается близость раскаленной плиты, обилие дневного и искусственного света, резкие перепады температур.
Идеальным решением как для длительного, так и для ежедневного хранения масел может послужить закрытый шкаф, желательно нижний (там прохладнее). Чтобы было удобнее, можно держать большую бутылку в шкафчике и по мере необходимости переливать недельный запас в маленькую, которая будет стоять возле плиты.
Холодильник
Хранить открытую бутылку нужно в холодильнике. Например, в отделении для фруктов и овощей (там установлена температура около 8 градусов). На средних полках температура ниже (может составлять 4–5 градусов), а это для масел вредно.
При этом дверца холодильника тоже не самый лучший вариант. С одной стороны, температура соответствует, с другой — постоянные перепады температур, которые не идут маслу на пользу.
Теперь я храню растительное масло по правилам. Вкус его остается таким же приятным даже спустя несколько месяцев. А как хранишь масло ты?
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