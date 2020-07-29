Правила хранения растительного масла

Хранение растительного масла — вопрос, который затрагивает практически каждого и о котором мало кто может сказать что-нибудь вразумительное. Я в этом деле привык особо не заморачиваться и до последнего времени ставил бутылку с маслом прямо возле плиты, чтобы всегда была под рукой.







У всех, кого я знаю, картина примерно такая же. Масло или стоит в 10 сантиметрах от плиты, или в лучшем случае находится в шкафчике на расстоянии вытянутой руки. Однако, если дать себе труд прочитать мелкие буковки с обратной стороны этикетки, то увидим следующее: «После вскрытия хранить в холодильнике».



ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Температурный режим

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ

Темное место

Прохладное место

Холодильник

Так нужно ли хранить растительное масло в холодильнике? И да и нет. Но обо всём по порядку. У всех растительных масел есть 4 врага: свет, кислород, тепло, резкие перепады температур.Их воздействие заставляет масло окисляться, делает его прогорклым, приводит к потере вкуса, аромата и полезных свойств. Лучший способ этого избежать — надлежащее хранение.Идеальная температура для хранения подсолнечного масла находится в пределах от +8 до +17 градусов. При этом летом возле горячей плиты она может составлять и +40, а в холодильнике не превышает +4.Казалось бы, держи масло в шкафчике подальше от плиты, и не будет проблем.Почему же производитель рекомендует хранить масло в холодильнике? Оказывается, хранить масло в кухонном шкафчике действительно можно, но только до тех пор, пока ты не открыл крышку.После вскрытия упаковки внутрь попадает кислород и происходит окислительная порча масла, попросту говоря, оно прогоркает. Кстати, это существенно сохраняет срок хранения. Открытую бутылку, стоящую в шкафчике, нужно использовать в течение 3–4 недель. В холодильнике при температуре не выше 11 градусов она может храниться до 3–4 месяцев.Под воздействием ультрафиолета растительное масло изменяет химический состав, а также быстро утрачивает свои вкусовые качества и характерный цвет. Поэтому идеальная упаковка (как, например, у оливкового масла) должна быть из темного стекла.Однако из соображений экономии растительное масло, которое используется массово и в большом количестве, по-прежнему разливается в прозрачную пластиковую тару. Которая со временем начинает выделять вредные вещества (особенно при нагревании).Какой же выход? Сохранить полезные свойства масла в домашних условиях довольно легко. Достаточно просто держать масло в закрытом кухонный шкафчике, а еще лучше сразу после вскрытия переливать масло в темную стеклянную посуду с плотной крышкой.Самое удобное (всегда под рукой) место хранения растительного масла — столешница. Но оно же и самое неблагоприятное. Сказывается близость раскаленной плиты, обилие дневного и искусственного света, резкие перепады температур.Идеальным решением как для длительного, так и для ежедневного хранения масел может послужить закрытый шкаф, желательно нижний (там прохладнее). Чтобы было удобнее, можно держать большую бутылку в шкафчике и по мере необходимости переливать недельный запас в маленькую, которая будет стоять возле плиты.Хранить открытую бутылку нужно в холодильнике. Например, в отделении для фруктов и овощей (там установлена температура около 8 градусов). На средних полках температура ниже (может составлять 4–5 градусов), а это для масел вредно.При этом дверца холодильника тоже не самый лучший вариант. С одной стороны, температура соответствует, с другой — постоянные перепады температур, которые не идут маслу на пользу.Теперь я храню растительное масло по правилам. Вкус его остается таким же приятным даже спустя несколько месяцев. А как хранишь масло ты?