8 мифов о готовке, которые хозяйки считают правдой, а ученые воспринимают со скепсисом

Несмотря на то, что кулинария неизменно присутствует в жизни каждого человека, и кажется, что все ее тонкости изучены вдоль и поперек, эта область до сих пор окутана огромным количеством мифов и заблуждений. Novate.ru предлагает разобраться с самыми популярными из них, и ознакомиться с мнением ученых.
Миф 1: Трюфельное масло настаивается на дорогих грибах
В трюфельное масло добавляется ароматизатор. / Фото: drive2.ru
Этот продукт является ярким примером того, как сильно порой отличаются друг от друга ожидания и реальность. С одной стороны, многие люди уверены, что трюфельное масло относится к категории премиальных, учитывая цену главного ингредиента. С другой стороны, если внимательно прочитать состав, сразу станет понятно, что трюфеля, одного из самых дорогих грибов в мире, там нет. Вместо него используются ароматизаторы, идентичные натуральным. Давайте разбираться.
Первый момент, на который стоит обратить внимание – упаковка. Все знают, что оливковое масло нужно хранить в непроницаемых для света бутылках. Поэтому если вы вдруг увидели прозрачную емкость со слайсом псевдотрюфеля, можете быть уверены, что перед вами некачественный продукт. Идем далее. В состав трюфельного масла входит 2,4-дитиапентан, который непосредственно отвечает за трюфельный аромат. То есть, в самом продукте нет ничего страшного, вы вполне можете использовать его для заправки салатов или других целей. Но стоит понимать, что в магазине представлено не масло, настоянное на трюфелях, а масло с синтетической добавкой, которая дает необходимый запах.
Миф 2: Стейку нужно дать «отдохнуть» после холодильника
Мясо можно готовить сразу после того, как достанете его из холодильника. / Фото: globus.ru
В интернете можно найти множество советов, касающихся правильного приготовления мяса. Один из них звучит так: нужно достать стейк из холодильника и подождать 30-60 минут, пока его температура станет комнатной. Однако исследования ученых наглядно продемонстрировали, что отличить по вкусу говядину, которая готовилась сразу после холодильника, и мясо, которое лежало определенное время на столе, невозможно. А самое интересное, что стейки дойдут до одинаковой внутренней температуры одновременно.
Миф 3: Нельзя дважды кипятить одну и ту же воду в чайнике
Вода не станет вредной, если несколько раз прокипятить ее. / Фото: koffkindom.ru
Еще одно распространенное заблуждение касается кипяченой воды. Считается, что если дважды прокипятить одну и ту же жидкость в чайнике, то образуется «тяжелая» вода, которая является вредной для организма. Это название она приобрела неслучайно. Дело в том, что одним из компонентов такой воды является тяжелый водород дейтерий, а образуется он при прохождении через нее тока. К счастью, наш организм содержит дейтерий, поэтому данная составляющая абсолютно безвредна. Единственное, что происходит при кипячении – это увеличение концентрации солей при испарении воды. Но сама вода «тяжелой» не становится. Впрочем, как и радиоактивной. Поэтому можете смело пить и не бояться последствий.
Миф 4: Картофель может спасти пересоленный суп
Картофель станет соленым, но вкус бульона не изменит. / Фото: chistyulka.ru
Картофель является одним из самых любимых продуктов хозяек, так как он очень вкусный, простой в приготовлении, а также может стать ингредиентом многих блюд. Однако лайфхаки с его непосредственным участием далеко не всегда являются эффективными. Например, есть мнение, что одна большая картофелина, брошенная в пересоленный суп, мгновенно впитывает в себя лишнюю соль и спасает от славы «влюбленного» повара. Однако этот лайфхак не имеет под собой никакой научной основы. Естественно, если проварить в соленом бульоне картофель, он не останется пресным: соль вместе с водой проникнет внутрь овоща и останется там, но на общем вкусе и концентрации соли в блюде это никак не отразится.
Миф 5: Белые пятна на приготовленной рыбе являются вредными
Белые пятна - это белок, который содержится в рыбе и выходит наружу. / Фото: pikabu.ru
Если вам когда-нибудь доводилось готовить лосося, то наверняка вы замечали, что после термической обработки на его поверхности появляется странная белая субстанция. С одной стороны, выглядит она весьма неаппетитно, но с другой – является вполне съедобной. Чтобы вы не думали и не гадали, что за белая штука появилась на вашей рыбе, сразу раскроем все карты: это белки под названием альбумин и миозин. Их без опасения можно есть, однако не всегда хочется это делать. И если дома переступить через себя можно, то в ресторане появляется желание высказать свое негодование повару или просто перейти к десерту.
Если вы не хотите сталкиваться с подобной проблемой, возьмите на вооружение следующую рекомендацию: перед тем, как готовить лосося, опустите его на десять минут в соляной раствор. Благодаря этому белки частично растворятся и при термической обработке останутся внутри продукта, а не выйдут на поверхность.
Обратите внимание: Эту технику можно использовать в процессе приготовления любой рыбы, поэтому не стоит ограничиваться только лососем.
Миф 6: Растительное масло не позволяет макаронам слипнуться
Масло остается пленкой наверху и на макароны не влияет. / Фото: syl.ru
Существует категория кулинарных мифов, с которыми очень легко бороться, если воспользоваться обычной логикой. Например, многие хозяйки в процессе варки макарон добавляют в воду растительное масло, искренне веря, что так они не слипнутся. Однако если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что масло остается плавать тонкой пленкой на поверхности воды из-за разницы в плотности. Тогда каким образом оно может воздействовать на пасту?
На самом деле, макароны не слипаются благодаря крахмалу, который входит в их состав, а также правильной технике приготовления. Здесь важны первые две-три минуты: пасту следует несколько раз помешать, пока верхний слой не приготовится. А дальше все зависит от крахмала – как только он насытится водой и разбухнет, макароны сразу перестанут слипаться. Кстати, не следует добавлять растительное масло в пасту и по окончанию процесса приготовления, иначе ваш соус не будет держаться.
Миф 7: Помол соли имеет значение
От того, насколько мелкой будет соль, вкус блюда не зависит. / Фото: primemeat.ru
Представьте себе ситуацию: вы покупаете дорогой набор автоматических мельниц, в одну из которых насыпаете перец, а в другую – большие кристаллы соли. А затем, одно простое движение – и специи измельчаются в мгновение ока. Но есть ли в этом смысл, или проще сразу купить пряности и соль мелкого помола? Давайте разбираться.
Измельчать перец самостоятельно можно и нужно, так как в нем содержатся летучие эфирные масла. При помоле они высвобождаются и напрямую влияют на вкус, запах и восприятие блюда в целом. Что касается соли, то в ее составе подобных веществ нет. У нее одна задача – сделать блюдо соленым. Поэтому не имеет значения, какую именно соль вы добавили в блюдо – только что измельченную или из упаковки.
Миф 8: Стейк нужно солить после приготовления
Мясо нужно солить сырым, чтобы оно было нежным внутри и хрустящим снаружи
Если спросить некоторых хозяек, почему они солят мясо после того, как оно пожарилось, многие ответят: чтобы не засохло в процессе приготовления. Здесь складывается двоякая ситуация. С одной стороны, соль действительно вытягивает жидкость из стейка, но с другой – это ничуть не ухудшает вкус готового блюда. Даже наоборот. Чем суше будет мясо на поверхности, тем красивее получится корочка. Если вы заранее посолите кусочек, соль успеет проникнуть внутрь стейка и улучшить его вкусовые качества. Есть и еще одна хорошая новость: соль имеет свойство видоизменять, а точнее, денатурировать часть белков, за счет чего они лучше удерживают влагу. Таким образом, готовое мясо окажется намного вкуснее и сочнее, если его посолить вначале.
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