8 мифов о готовке, которые хозяйки считают правдой, а ученые воспринимают со скепсисом

Миф 1: Трюфельное масло настаивается на дорогих грибах

В трюфельное масло добавляется ароматизатор. / Фото: drive2.ru

Миф 2: Стейку нужно дать «отдохнуть» после холодильника

Мясо можно готовить сразу после того, как достанете его из холодильника. / Фото: globus.ru

Миф 3: Нельзя дважды кипятить одну и ту же воду в чайнике

Вода не станет вредной, если несколько раз прокипятить ее. / Фото: koffkindom.ru

Миф 4: Картофель может спасти пересоленный суп

Картофель станет соленым, но вкус бульона не изменит. / Фото: chistyulka.ru

Миф 5: Белые пятна на приготовленной рыбе являются вредными

Белые пятна - это белок, который содержится в рыбе и выходит наружу. / Фото: pikabu.ru

Миф 6: Растительное масло не позволяет макаронам слипнуться

Масло остается пленкой наверху и на макароны не влияет. / Фото: syl.ru

Миф 7: Помол соли имеет значение

От того, насколько мелкой будет соль, вкус блюда не зависит. / Фото: primemeat.ru

Миф 8: Стейк нужно солить после приготовления

Мясо нужно солить сырым, чтобы оно было нежным внутри и хрустящим снаружи