5 впечатляющих сооружений под землей, которые по размерам не уступают целым городам

1. Подземный город в Пекине

В Пекине можно найти целый подземный город. /Фото: ardexpert.ru

Бункер размером с город был построен по приказу Мао Дзедуна. /Фото: orangesmile.com

Один из открытых входов в подземный город. /Фото: travelask.ru

В подземном городе живут вполне реальные люди. /Фото: travelask.ru

2. Катакомбы Йиглавы

Уникальные средневековые туннели в Чехии. /Фото: magic-world.info

В таких кувшинах в Средневековье хранили вино в лабиринте. /Фото: tour2go.ru

Таинственный светящийся коридор чешских катакомб. /Фото: navolnenoze.cz

3. Бункер Pionen

Шведский бункер с необычной историей. /Фото: wikipedia.org

Схема современного офиса в бункере. /Фото: hbpl.co.uk

Дата-центр в настоящем ядерном бункере. /Фото: gradremstroy.ru

4. Храмы Даманхур

Потрясающей красоты современный храм. /Фото: livejournal.com

Поражающий воображение интерьер подземного храма. /Фото: tvoyataina.ru

Росписи на стенах занимают огромную площадь. /Фото: pikabu.ru

5. Шахта в Величке

Трудно поверить, что так выглядит соляная шахта. /Фото: venividi.ru

Соляная шахта превратилась в большое подземное царство. /Фото: putidorogi-nn.ru

Трудно представить, но материалом для этого потрясающего места стала...соль. /Фото: amazonaws.com