7 знаменитостей, которые без ума от своих питомцев и готовы ради них на многое

Любовь к братьям нашим меньшим - один из популярных трендов современности. Люди становятся веганами, борются с загрязнением окружающей среды и… завещают своим питомцам миллионы. Порой жизнь звездных любимцев напоминает сказку - личные дворцы, лучшие деликатесы, индивидуальная прислуга и популярные аккаунты в соцсетях. Кто же хозяева этих счастливцев - сегодня мы расскажем вам об этом.
Майкл Джексон
Майкл Джексон и Бабблз
Любовь короля поп-музыки к животным известна всем. Он устроил на своём ранчо настоящий зоопарк и предпочитал общение с братьями нашими меньшими разговорам с людьми. По его мнению, животные неспособны лгать и осуждать, они искренни в своих эмоциях. Самым большим любимцем певца стал шимпанзе по имени Бабблз. Он не просто был другом, но и вёл себя, как настоящий человек - подобно людям, обезьяна сидела за столом, ела, используя столовые приборы и также посещала туалет по всем правилам гигиены.
Также это чудо дрессуры помогало в уборке дома. 15 лет шимпанзе Бабблз в качестве компаньона и любимца развлекал звезду. Однако все-таки природа взяла свое. В какой-то момент животное стало агрессивным, и ему пришлось сменить место жительства. Обезьяну отправили в заповедник Center for Great Apes. Думаем, что Бабблз там не бедствует, ведь бывший хозяин оставил ему хорошее наследство в размере двух миллионов долларов. К тому же шимпанзе стал настоящим объектом масскультуры, ведь он является главным героем нескольких мультфильмов, о нем снят фильм, и даже существует скульптура «Майкл Джексон и Бабблз» от мастера Джеффа Кунса. Вы удивитесь, но от имени шимпанзе написали мемуары: в годовщину смерти легендарного певца издательство выпустило «воспоминания» Бабблза под названием «Мой тайный дневник: от Свазиленда до Неверленда».
Майли Сайрус
Майли Сайрус и Флойда
Любимцем Майли Сайрус стал пес породы сибирская хаски. Голубоглазый питомец по имени Флойда не только полюбился певице, но и стал объектом обожания и для многих ее фанатов. На страничках в социальных сетях вы по-прежнему сможете увидеть многочисленные снимки девушки с ее преданным другом. К сожалению, собаки не живут долго, и Флойда умерла весной 2014 года. На ближайшем концерте после этого печального события в Бостоне певица даже разрыдалась, рассказывая о трагедии. В качестве вечной памяти Майли набила себе тату с именем любимицы.
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд и Шупетт
Маленький белый пушистый комочек в качестве подарка однажды получил Карл Лагерфельд от одного из его манекенщиков - Батиста Джиабикони. Этим сюрпризом оказалась бирманская кошка, которую назвали Шупетт. Манерная красавица отнюдь не занята ловлей мышей - к ее услугам наняты две горничные, в обязанности которых входит выполнение всех капризов кошечки. Также любимица кутюрье имеет свои апартаменты в доме хозяина и личную страничку в Twitter. А еще эта голубоглазая блондинка любит позировать - ее фото не однажды появлялось на разворотах глянцевых журналов, причем зачастую и в качестве главной модели. На такое проявление эгоизма дизайнер вовсе не в обиде. Ведь он не раз признавался журналистам, что если бы Шупетт родилась женщиной, он скорее всего влюбился в нее и позвал замуж.
Кэти Перри
Кэти Перри с Китти
Для Кэти Перри ее кошка с именем Китти Пурри не только любимое животное, но и настоящий символ удачи. Зачастую именно пушистая красавица привлекает поклонников певицы, работая как тотем на бренд хозяйки. С ней в соцсетях выставляется множество фотографий, именно она снялась в клипе Кэти Перри на песню «I Kissed A Girl», и даже концертные шоу певицы планируются с учетом участия популярной кошечки. Помимо этого, любимицу можно увидеть и в анимационном фильме, который сопровождал турне Prismatic. Если другие девушки носят с собой вместо сумочки маленьких собачек, то Кэти Перри любит выходить в свет со своей кошкой. Порой фанаты даже больше внимания уделяют именно грациозному животному, но Кэти не в обиде на них.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Именно благодаря голубям Майк Тайсон занялся спортом и выбрал будущую карьеру боксера. Однажды, когда Майк был еще тинейджером, он стал свидетелем убийства этой благородной птицы. Так как мальчик часто подкармливал голубей, такое насилие ему очень не понравилось, и он ввязался в драку. Тайсон таким образом на собственном опыте познал, что значит «добро бывает с кулаками» и с тех пор стал усиленно заниматься.
Одержимость спортом принесла боксеру мировую славу, успех, деньги. Но, тем не менее юношеское увлечение голубями не прошло. Сейчас на ранчо Майка Тайсона более 350 птиц различных пород. Бывший боксер оставил большой спорт и сейчас одним из направлений его деятельности является участие в реалити-шоу, где главными героями стали его питомцы. Конечно, тут же появились недоброжелатели, которые обвиняют Майка в насилии над животными и забрасывают его гневными письмами, однако дальше угроз дело не идет. Ну, а Тайсону все равно - главное, что птички рядом.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Как известно, среди ближайшего окружения актера Леонардо Ди Каприо можно выделить его маму, длинноногих ангелов Victoria's Secret и давних друзей из организованного им когда-то «братство любителей девушек». Однако журналистам удалось выяснить еще одну привязанность актера. Ею (или им ?) стала огромная черепаха. Ее вес уже более 20 килограмм. А появилась она в доме знаменитости после посещения им одной из выставок, где и была приобретена за 400 долларов. Ну что ж, пожалуй, это животное не потискаешь, зато вполне можно использовать вместо журнального столика. А так как нынешний возраст черепахи не превышает двадцати лет, то вполне можно рассчитывать на то, что этот питомец переживет хозяина.
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Кошки, собаки, птицы - это такая банальность. Ну, кто из них сможет тебя понять, когда возвращаешься с поздней вечеринки совершенно в «свинском состоянии»? Возможно, именно так думал Джордж Клуни, выбирая весьма необычного питомца. Свин Макс стал товарищем актера на десятилетие. Причем заметьте - не маленькая декоративная визгучая свинка, а настоящий большой кабанчик. Душевная привязанность актера к своему хрюкающему другу Максу была настолько сильной, что он не желал оставлять впечатлительное животное подолгу в одиночестве.
Джорджа Клуни часто можно было увидеть в компании питомца на прогулке, на съемках. И даже, как утверждал актер, он разрешал свину спать в его спальне. С таким чудачеством знаменитости пришлось смириться его друзьям - Джордж Клуни мог прилететь к ним в гости на week-end со своим питомцем. Даже любовь женщин он не желал менять на благополучие четвероногого друга. Поговаривают, именно это стало причиной разрыва между Клуни и Селин Балитран: самонадеянная красотка будто бы поставила условие «или я, или свинья». Ответ Джорджа был однозначен.
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