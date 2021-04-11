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Идеи хранения вещей в ванной комнате

Ванная комната – это помещение, которое используется всеми домочадцами. Очень часто ванную комнату делают не слишком габаритной, в целях экономии общей площади квартиры. Именно поэтому важно правильно организовать комнату, чтобы она стала более просторной и уютной.

1. Магнитный держатель


Простой магнитный держатель позволит разложить все металлические приборы, которые необходимы для полноценного ухода за собой. Благодаря такому способу вы сможете наконец-то разобрать все тумбочки в ванной комнате.
Идеи хранения вещей в ванной комнате

2. Многофункциональная вешалка 


Многофункциональная вешалка позволит расположить необходимое количество полотенец, а также развешать дополнительные вещи для ванной комнаты. Удобство вешалки в том, что ее можно в любой момент сложить и убрать к стене.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

3. Двух- или трехъярусный сервировочный поднос


Практичный поднос, который чаще всего используют на кухне для фруктов или конфет, может решить проблему организации хранения в ванной комнате. На нем можно разложить вещи первой необходимости для более легкого доступа.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

4. Настенный мини-стеллаж


Небольшой стеллаж можно купить в любом строительном магазине. Его легко установить на любую стену, а также при желании снять. Класть в него можно щетки, мыло, губки и прочие предметы гигиены.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

5. Скрытые крючки


 Очень практичный способ хранения – это установить крючки внутри тумбочек. Они позволят разложить некоторые предметы для уборки квартиры.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

6. Самодельные держатели 


Если бюджет не позволяет купить стеллаж или другую конструкцию для организации вещей, можно включить немного фантазии и использовать обычные резинки и присоски. Конечно, много вещей они не выдержат, но для временного решения подойдут отлично.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

7. Настенное приспособление для зубных щеток 


Чтобы щетки вечно не лежали на умывальнике, можно приобрести специальные приспособления для их хранения. Креативные контейнеры оценят не только взрослые, но и дети.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

8. Настенная мыльница


Для создания более уютного интерьера и также позволить себе забыть о вечно прилипающем мыле к умывальнику, стоит купить мыльницы, которые легко установить на плитку или другую поверхность в ванной комнате.

Идеи хранения вещей в ванной комнате

9. Универсальные крючки


Обычные крючки могут значительно упростить процесс организации хранения. Их нужно только установить на стену и на предметах сделать отверстия, которые позволят использовать крючки в максимальной функциональности.
Идеи хранения вещей в ванной комнате

10. Подвесной стеллаж


Еще один креативный вариант хранения – подвесной стеллаж. Сделать его можно самим при помощи обычной цепи. Лучше всего его расположить над ванной, чтобы можно было положить в него все шампуни и другие средства для мытья тела.

Идеи хранения вещей в ванной комнате
Правильная организация хранения в ванной комнате позволит вам значительно увеличить пространство. Также все ваши вещи будут лежать на своих местах, что позволит упростить их поиски.
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