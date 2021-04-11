Идеи хранения вещей в ванной комнате

Ванная комната – это помещение, которое используется всеми домочадцами. Очень часто ванную комнату делают не слишком габаритной, в целях экономии общей площади квартиры. Именно поэтому важно правильно организовать комнату, чтобы она стала более просторной и уютной.



1. Магнитный держатель

2. Многофункциональная вешалка

3. Двух- или трехъярусный сервировочный поднос

4. Настенный мини-стеллаж

5. Скрытые крючки

6. Самодельные держатели

7. Настенное приспособление для зубных щеток

8. Настенная мыльница

9. Универсальные крючки

10. Подвесной стеллаж

Простой магнитный держатель позволит разложить все металлические приборы, которые необходимы для полноценного ухода за собой. Благодаря такому способу вы сможете наконец-то разобрать все тумбочки в ванной комнате.Многофункциональная вешалка позволит расположить необходимое количество полотенец, а также развешать дополнительные вещи для ванной комнаты. Удобство вешалки в том, что ее можно в любой момент сложить и убрать к стене.Практичный поднос, который чаще всего используют на кухне для фруктов или конфет, может решить проблему организации хранения в ванной комнате. На нем можно разложить вещи первой необходимости для более легкого доступа.Небольшой стеллаж можно купить в любом строительном магазине. Его легко установить на любую стену, а также при желании снять. Класть в него можно щетки, мыло, губки и прочие предметы гигиены.Очень практичный способ хранения – это установить крючки внутри тумбочек. Они позволят разложить некоторые предметы для уборки квартиры.Если бюджет не позволяет купить стеллаж или другую конструкцию для организации вещей, можно включить немного фантазии и использовать обычные резинки и присоски. Конечно, много вещей они не выдержат, но для временного решения подойдут отлично.Чтобы щетки вечно не лежали на умывальнике, можно приобрести специальные приспособления для их хранения. Креативные контейнеры оценят не только взрослые, но и дети.Для создания более уютного интерьера и также позволить себе забыть о вечно прилипающем мыле к умывальнику, стоит купить мыльницы, которые легко установить на плитку или другую поверхность в ванной комнате.Обычные крючки могут значительно упростить процесс организации хранения. Их нужно только установить на стену и на предметах сделать отверстия, которые позволят использовать крючки в максимальной функциональности.Еще один креативный вариант хранения – подвесной стеллаж. Сделать его можно самим при помощи обычной цепи. Лучше всего его расположить над ванной, чтобы можно было положить в него все шампуни и другие средства для мытья тела.Правильная организация хранения в ванной комнате позволит вам значительно увеличить пространство. Также все ваши вещи будут лежать на своих местах, что позволит упростить их поиски.