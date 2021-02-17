Чем на самом деле является контузия и какими последствиями чревата

Контузия не считалась какой-то особенной травмой до начала Второй мировой войны. Впервые выделена в отдельную категорию ранений она была именно советскими военными врачами. На такой шаг в первую очередь пошли по причине того, что количество солдат с данной травмой в условиях тотальной войны постоянно росло. Так чем же на самом деле является контузия и за счет чего она действительно так страшна для любого человека?
Контузия - страшная и очень распространенная травма во время войны. |Фото: lavozdegalicia.es.
Слово «контузия» происходит от латинского «contusio», что в переводе на русский означает всего-навсего ушиб. Интересно, что до начала Второй мировой войны термин «контузия» фактически не использовался в медицине. Во всяком случае в том узком смысле, в котором данное слово применяется врачами сейчас.
Чаще всего контузия случается после поражения взрывом. |Фото: yandex.com.
«Большая медицинская энциклопедия» Александра Бакульева говорит нам о том, что «контузия» — это поражение всего организма человека мощным механическим воздействием, которое в один момент приходится на множество разных поверхностей тела. Чаще всего контузия настигает человека при взрыве или падении с большой высоты. Конкретно при взрыве человека травмирует мощный удар, нанесенный нагретыми до высокой температуры и сжатыми до огромной плотности газами. Сжавшиеся слои воздуха в стремлении расшириться двигаются со сверхзвуковой скоростью, провоцируя тем самым скачкообразное повышение давления, температуры и плотности атмосферы. При этом за зоной сильного сжатого воздуха тут же образуется зона разряженного – с низким давлением.
Тяжелая травма. |Фото: yandex.by.
Любая взрывная травма имеет три степени поражения организма человека. Первичное поражение – это травмы, полученные непосредственно от ударной волны. Вторичное поражение – это травмы от осколков и мусора. Третичное поражение – это травмы, полученные в результате падения человека. В рамках данной классификации контузия относится именно к группе первичных поражений организма.
Контузия - спутница войны. |Фото: forum.na-svyazi.ru.
В большинстве ситуаций, заработав контузию, человек тут же теряет сознание. В таком состоянии организм может провести от нескольких минут до нескольких суток. Чаще всего контузия сопровождается ударом головного мозга, повреждением легких, а также органов слуха. Несколько реже повреждаются органы брюшной полости. Еще реже повреждаются почки и половые органы. Все это сопровождается нарушением слуха и речи. У человека также может частично или полностью пропасть зрение.
Реабилитация после контузии - сложный процесс. |Фото: liveinternet.ru.
Контузия делится на три группы тяжести: легкую, среднюю и тяжелую. Легкая - сопровождается заиканием, дезориентацией, потерей равновесия, снижением слуха и дрожанием конечностей. При средней контузии перечень симптомов пополняет глухота (вплоть до полной), неполный паралич конечностей, нарушение дыхания, отсутствие реакции зрачка на свет. Тяжелая контузия легко узнается по судорогам, непроизвольным движениям конечностей, судорожному дыханию и выделению крови из рта, носа и ушей.
Последствия контузии очень тяжелы. ¦Фото: twitter.com.
Опасна описываемая травма не только в момент непосредственного получения. Очень часто ее клинические проявления не угасают полностью вплоть до смерти человека. Понижение или потеря слуха и зрения, появление головокружений, психических расстройств, раздражительность, нарушение циклов работы организма, постоянная сонливость – вот далеко не полный перечень симптомов, которые могут сопровождать людей, перенесших контузию.
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