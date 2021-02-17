Чем на самом деле является контузия и какими последствиями чревата

Контузия - страшная и очень распространенная травма во время войны. |Фото: lavozdegalicia.es.

Чаще всего контузия случается после поражения взрывом. |Фото: yandex.com.

Тяжелая травма. |Фото: yandex.by.

Контузия - спутница войны. |Фото: forum.na-svyazi.ru.

Реабилитация после контузии - сложный процесс. |Фото: liveinternet.ru.

Последствия контузии очень тяжелы. ¦Фото: twitter.com.