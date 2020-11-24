Грибы с дырками: можно ли их использовать или лучше сразу выбросить

Сбор грибов - дело непростое. ¦Фото: dachnyj-mir.ru.

Поточенные грибы на самом деле не проблема. ¦Фото: kipmu.ru.

Все равно грибы пройдут обработку. ¦Фото: ya.ru.

Вот, что говорит ГОСТ о грибах. ¦Фото: ya.ru.