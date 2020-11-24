Грибы с дырками: можно ли их использовать или лучше сразу выбросить

Каждый, кто хотя бы раз ходил в лес за грибами, а затем с должным усердием занимался их переборкой, наверняка сталкивался с «поточенными» дарами леса. В этом вопросе грибники делятся на два фактически непримиримых лагеря. Одни утверждают, что можно смело есть грибы с дырками, в то время как другие категорически заявляются о том, что единственный способ применения такого продукта – отправка его в мусорное ведро. Сложно поверить, но по данному вопросу существует целый ГОСТ, который и рассудит все споры.
Сбор грибов - дело непростое. ¦Фото: dachnyj-mir.ru.
Большинство дырок в мякоти шапки и ножки грибов создают червячки – личинки различных насекомых, в том числе грибных мух. Как бы не брезговали адепты чистых грибов, однако дары леса и личинки – вещи, не отделимые друг от друга. Если гриб просидел в лесу хотя бы полдня, то он гарантированно станет местом обитания какого-нибудь живого существа, становясь для него кормовой базой.
Поточенные грибы на самом деле не проблема. ¦Фото: kipmu.ru.
Главный вопрос заключается в том: а нужно ли переживать по поводу личинок и яиц насекомых в грибах? И да, и нет. В абсолютном большинстве случае (близящемся к 100%) ни яйца насекомых иди слизней (улиток), ни личинки сами по себе никакой опасности для человека не представляют. Более того, это чистый животный протеин! В некоторых случаях навредить человеку могут лишь продукты жизнедеятельности перечисленных живых организмов, однако они легко удаляются благодаря обычной чистке и промывке грибов в воде. Тем более, что в дальнейшем грибы так или иначе проходят термическую обработку: варку или сушку.
Все равно грибы пройдут обработку. ¦Фото: ya.ru.
Что же касается ГОСТа, то он главным образом был создан для торговых учреждений и используется с точки зрения того, что товар должен выглядеть респектабельно. На полезности (или вредности) грибов это фактически никак не отражается. По стандарту грибы делят на четыре сорта от высшего до третьего. При этом больше всего требований со стороны государственного стандарта исходит вовсе не к наличию или отсутствию червоточин, а к отсутствию механических повреждений: надломов, вмятин, царапин, трещин, уколов и т.п.
Вот, что говорит ГОСТ о грибах. ¦Фото: ya.ru.
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