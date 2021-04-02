Как выбирали белых рабынь римляне, викинги и другие древние народы

Римляне: девушка для любви должна быть сдобной

Девочка в древнеримском доме с настолько светлыми волосами почти неизбежно была невольницей.

Арабы: стихи и краска на лице

Викинги: женщина не должна разваливаться

Викинги были очень активными работорговцами и только некоторых рабынь оставляли себе.

Славяне: недалеко ушли от викингов

Крепостное право в России: шея белая, румянец алый

Картина Николая Неверова.

Средиземноморская Европа, Возрождение: лучше всего славянка

Джованни Батиста Бонончини. Вполне возможно, на некоторых картинах итальянского Возрождения можно увидеть польских или русских невольниц.

Американские плантации: сгодится и белая, лишь бы крепкая