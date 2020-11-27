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20 вредных задач Григория Остера

20 вредных задач Григория Остера

По случаю зимних каникул мы не могли не вспомнить замечательный «Задачник по математике» Григория Остера. Если бы все учебники были так увлекательно написаны, делать домашнее задание было бы куда веселее.

***

Если тихонько подкрасться к дедушке и папе сзади и внезапно крикнуть: «Ура!», папа подскочит на 18 см. Дедушка, в трудные годы переживший и не такое, подскочит только на 5 см.

На сколько сантиметров выше дедушки подскочит папа, услышавший внезапное «Ура!»?

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Пожарных учат надевать штаны за три секунды.

Сколько штанов успеет надеть хорошо обученный пожарный за пять минут?

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40 бабушек поехали кататься на мотоциклах. Впереди на мотоцикле без глушителя ехала в одиночестве самая шустрая бабушка, за ней мчались три мотоцикла с колясками, на каждом из которых поместилось по три бабушки, а сзади их догоняли остальные мотоциклы. На отставших мотоциклах сидело по две бабушки.

Сколько всего мотоциклов было у бабушек?
20 вредных задач Григория Остера 20 вредных задач Григория Остера

***

В специальный ящик можно уложить 68 куриных яиц. Если уминать их ногами, то поместится в 100 раз больше.

Сколько уминаемых ногами яиц можно уложить в 3 таких же одинаковых ящика?

***

Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Тогда Ряба снесла еще три яичка. Мышка эти тоже разбила.
Ряба поднатужилась и снесла еще пять, но бессовестная мышка расколотила и эти.

Из скольких яиц могли бы приготовить себе яичницу дед и баба, если бы не разбаловали свою мышку?

***

Если микроба, недавно открытого учеными, увеличить в 20 миллионов раз, его можно будет заметить невооруженным глазом, потому что длина его хваталок станет равна 1 см, а ширина кусалок — 2 см.

Чему будет равна длина хваталок и ширина кусалок, если этого микроба увеличить еще в 74 раза, и что станет с невооруженными учеными, встретившими этого микроба на узкой дорожке?

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Приближаясь к дереву со скоростью 18 км в час, велосипедист Артур мечтает покатать на своем велосипеде красавицу Катю.

Как долго продлятся Артуровы мечты, если до дерева осталось 25 метров?

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Рост Кати 1 м 75 см. Вытянувшись во весь рост, она спит под одеялом, длина которого 155 см.

Сколько сантиметров Кати торчит из-под одеяла?

***

Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 минут.

За сколько часов пройдет 60 км этот неутомимый мальчик?

20 вредных задач Григория Остера

***

Из двух сел, находящихся на расстоянии 16 км, вышли в 9 часов навстречу друг другу и двигаются с одинаковой скоростью 8 км/ч две разговорчивые тетеньки.

Сколько часов проговорят тетеньки встретившись, если известно, что расстанутся они в 12 часов?

***

Допустим, что ты решил прыгнуть в воду с высоты 8 метров и, пролетев 5 метров, передумал.

Сколько метров придется тебе еще лететь поневоле?

***

Младенец Кузя орет как резаный 5 часов в сутки и спит как убитый 16 часов в сутки. Остальное время младенец Кузя радуется жизни всеми доступными ему способами.

Сколько часов в сутки младенец Кузя радуется жизни?

***

Личный попугай капитана Флинта изучил 1567 ругательств на разных языках. 271 ругательство на английском, 352 на французском и 127 на испанском языках. Остальные ругательства попугай почерпнул из великого и могучего русского языка.

Сколько ругательств почерпнул личный попугай капитана Флинта из русского языка?

20 вредных задач Григория Остера

***

Один дедушка охотился в кухне на тараканов и убил пятерых, а ранил в три раза больше. Трех тараканов дедушка ранил смертельно, и они погибли от ран, а остальные раненые тараканы выздоровели, но обиделись на дедушку и навсегда ушли к соседям.

Сколько тараканов ушло к соседям навсегда?

20 вредных задач Григория Остера

***

Ученый с мировым именем Иннокентий изобрел грабли, которые, если на них наступишь, бьют по лбу не один раз, как обыкновенные, а 8 раз.

Сколько раз ударят тебе по лбу грабли, изобретенные ученым с мировым именем Иннокентий, если ты наступишь на них 12 раз?

***

Отплякиваясь от сурых пляк, каждый хамсик шмыряет на глын по 5 гнусиков.

Сколько гнусиков шмырнут на глын 12 хамсиков, отплякивающихся от сурых пляк?

***

Ляк полючит, и к нему подклякиваются жужи одна за другой. Кляк тоже полючит, но жужи не обращают на него никакого внимания. Ляк уже нафунял 284 жужи, а Кляк только 1, да и та какая-то нылая.

Сколько жуж станет у Кляка, если Ляк по доброте душевной отфуняет ему 73 своих жужи?

20 вредных задач Григория Остера

***

В небе летят 35 утят. 12 утят вперед глядят, а остальные оглядываются назад и видят дерево, на котором сидят 27 котят.

На сколько утят, оглядывающихся назад, меньше, чем сидящих на дереве котят?

20 вредных задач Григория Остера

***

Мальчик пишет на заборе неприличное слово из пятнадцати букв. На каждые три буквы мальчик тратит по 62 см длины забора.

Поместится ли на заборе неприличное слово, если вся длина забора 3 м 16 см?

20 вредных задач Григория Остера

***

Когда Слюник видит, что кто-то нашел пусик, он сразу начинает умирать от зависти. В четверг Мряка в присутствии Слюника нашла сначала 6 пусиков, а потом еще 12.

Сколько раз в этот день начинал умирать от зависти Слюник?

 

по книге «Задачник по математике» Григория Остера
Иллюстрации: Денис Бурусов


 

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