Женщина случайно купила на распродаже «сердце» с прахом и решила провести настоящее расследование

Джессика Робертс из американского города Веллингтона вместе с сыном рассматривала вещи на барахолке и обнаружила симпатичное пресс-папье в виде сердца. «Мама, я хочу его тебе подарить», – сказал мальчик. Маленькая вещица стоила всего один доллар, и женщина, не задумываясь, купила ее. В тот момент она даже не догадывалась, что, совершая эту покупку, они с сыном приобретают вовсе не пресс-папье, а урну в прахом… Когда Джессика это узнала, она была поражена. А потом появилось желание во всем разобраться…
Первые пять лет после покупки пресс-папье женщина, не задумываясь, использовала предмет по назначению: прижимала им домашние бумаги. По весу он был тяжелый, а внешне очень красивый – в форме сердца, но владелица его особо не разглядывала. Правда, еще при покупке она заметила на нем два завинченных шурупа, но это ее не смутило. Джессика решила, что внутри находится емкость для засыпки песка, который утяжеляет пресс-папье. Однако, в конце концов, ей все же пришлось изучить этот предмет детально.
В тот день Джессика просматривала товары на сайте Amazon и вдруг увидела на картинке пресс-папье, очень похожее на то, что лежало у нее дома. Напротив него стояла цена: 30 долларов. Она кликнула на картинку и прочитала «Урна для праха». В описании разъяснялось, что это ёмкость для хранения кремированных останков домашнего животного либо небольшой части праха человека.
Женщина очень удивилась, взяла со стола свое пресс-папье и стала внимательно его изучать. Наконец-то она поняла, для чего нужна «дверка» на объемном металлическом сердце.
Пресс-папье оказалось урной для праха и но на нём, увы, не было гравировки. /Фото: Bruce Bishop
Об этой истории Джессика написала на своей странице в Facebook. Подписчики живо отреагировали её на пост и принялись давать советы. Кто-то рекомендовал ей срочно выбросить урну, кто-то – бережно и с уважением закопать её в каком-нибудь тихом месте или похоронить на кладбище домашних животных. А одна приятельница посоветовала ей украсить этой урной газон: мол, и красиво, и место для усопшего вполне подходящее. Были и те, кто порекомендовал Джессике попытаться отыскать владельцев урны.
В беседе со знакомыми Робертс мрачно пошутила: «Ну, что поделать, раз я не знаю, кому принадлежал прах, я просто оставлю этот предмет у себя. Перестану использовать как пресс-папье, положу на полку камина и буду хранить как члена своей семьи. Придумаю ему какое-нибудь имя – например, тётя Томас. Я ведь не знаю, какого этот человек был пола…».
Однако шутки шутками, а в ночь после этого жутковатого открытия Джессика не могла уснуть –всё ворочалась и думала, о том, что же ей теперь делать.
На следующее утро Джессика отвинтила шурупы у урны. Удостоверившись, что внутри действительно лежит прах, она решила непременно найти того, кому мог принадлежать мемориальный предмет.
Джессика открыла маленькую дверцу в ёмкости и поняла, что её догадки подтвердились.
Джессика попросила своих подписчиков распространить информацию об урне в соцсетях. Она очень надеялась отыскать владельцев до Рождества. И, что невероятно, ей это удалось.
Женщина вспоминает, что ее сообщение вызвало огромный резонанс. Десятки людей были готовы ей помочь. А вечером ей позвонили из местной газеты Chronicle Telegram, чтобы сообщить, что ее историю планируют напечатать в ближайшем номере.
На следующее утро – сразу после выхода газеты – с Джессикой Робертс связался незнакомец и рассказал, что эту урну много лет назад потеряла его жена и что в емкости хранится часть праха ее отца.
Мужчина объяснил, что много лет назад, еще до свадьбы с ним, его жена ушла от партнера, который отличался необычайной жестокостью. После расставания он из злости не захотел отдать ей ее вещи, в том числе у него осталась и эта урна. А еще незнакомец рассказал, что у них с женой родился ребенок, и совсем недавно она как раз с горечью вспоминала о потере и сетовала, что останки её отца находятся не в семье. Супруга призналась, что сильно переживает по поводу того, что на Небесах ее родитель, вероятно, никак не найдет успокоения.
Джессика с семьёй.
– Я встретилась с этим мужчиной и отдала ему останки его тестя. Забирая урну, он был просто счастлив, пояснив, что намеревается удивить жену этим сюрпризом с утра в Рождество, – говорит Джессика. – После того, каким неудачным был для многих на планете 2020 год, я чувствую себя по-настоящему счастливой от того, что смогла принести кому-то немного радости в рождественский сезон, – поясняет Джессика.
Текст: Анна Белова, фото: страница Джессики Робертс на Facebook
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