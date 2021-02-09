Как экипажи самолетов времен Первой мировой войны умудрялись стрелять через винт

Приходилось ли обращать внимания на то, что у самолетов времен Первой мировой войны, огнестрельное вооружение очень часто расположено прямо за несущим винтом так, что при попытке ведения огня пули будут гарантированно пролетать через работающий пропеллер? Если нет, то самое время порыться в старых фотографиях. Впрочем, у многих и без этого уже должен был возникнуть в голове вопрос о том, как вообще можно стрелять через работающий винт так, чтобы его не повредить.
Стрелять приходилось через винт. |Фото: kudatumen.ru.
Очень часто моторные самолеты действительно вели стрельбу прямо через пропеллер. Скорость полета пули была такой, что значительная часть боеприпасов все-таки пролетала. Однако, ведение огня таким способом было чревато скорой поломкой пропеллера и ли даже его критическим повреждением прямо в условиях боевой обстановки. Еще в 1913 году французские инженеры задумались над созданием специального устройства – синхронизатора огня, который бы позволял сократить количество пуль, попадающих непосредственно в пропеллер. Однако тогда из-за своего несовершенства технология не пошла в серию.
Многие пули попадали в винт. |Фото: yandex.by.
Ситуация изменилась уже после начала Первой мировой войны. В 1915 году французский летчик и инженер Адриен Жорж Эжен Ролан Гаррос попал по мобилизации на фронт. После серии воздушных боев Ролан Гаррос разработал и сконструировал специальное устройство – «отсекатель пуль», которое было выполнено в виде металлической призмы.
Ролан Гаррос - первый ас ВВС Франции. |Фото: pikabu.ru.
«Отсекатели» крепились на лопасти пропеллера и вызывали рикошет пуль, попадающих в винт. Хотя в пропеллер попадало лишь 7% выстрелов, для создания устройства Ролана этого было достаточно для получения критических повреждений уже в рамках одного боя. Приспособление французского конструктора позволило значительно уменьшить износ винта и позволило использовать на самолетах пулеметы. Впрочем, были у технологии и минусы: темп огня авиационных пулеметов пришлось уменьшать, также, как и мощность двигатель.
Инженер и конструктор Антон Фоккер. |Фото: npofocus.nl.
Следующий важный шаг на пути развития синхронизаторов сделал нидерландский конструктор Антон Фоккер, который работал на Германскую армию. Именно он создал первый полноценный синхронизатор. Устройство оказалось настолько удачным, что летчики прозвали его мрачной кличкой «бич Фоккера».
Синхронизатор стрельбы и пулемет. |Фото: my.mail.ru.
Механический синхронизатор в действии:
Суть синхронизатора в том, что он связывает гашетку пулемета с тягой самолета. В момент совершения выстрела вращение пропеллера немного замедляется, что позволяет пулям пройти сквозь пропеллер без повреждения последнего. Первоначально система была механической и не позволяла достичь высоких показателей скорострельности. Однако, уже ко Второй мировой войне конструкторы создадут электронные синхронизаторы, что позволит радикально повысить темп ведения огня через пропеллер без потери скорости движения самолета.
Впрочем, с появлением реактивной авиации в 1950-е годы, данная технология станет ненужной.
Синхронизатор стрельбы использовался до 1950-х годов. |Фото: ochevidets.ru.
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