Распространенная уловка угонщиков

Преступники изобрели очень простой, но действенный способ угнать любой автомобиль. Теперь они используют обычную пластиковую бутылку, которую назаметно вставляют в колесо.







Уловка, на самом деле, действительно элементарна. На стоянке вор вставляет пластиковую бутылку между колесом и крылом с пассажирской стороны. Водитель, само собой, ее не видит. Тронулся — и через несколько метров слышит подозрительный шум, откуда-то из-под капота. Большинство людей будут слишком обеспокоены, чтобы подумать дважды.







Водитель останавливает машину, открывает дверь и бежит посмотреть, в чем проблема. Следящий за добычей преступник в ту же секунду прыгает за руль заведенного автомобиля и просто уезжает.







Поэтому лучше не трогаться, не осмотрев свой автомобиль заранее. И, конечно же, закрывать автомобиль, не оставляя его не на минуту. Кто знает, на какие уловки грабители пойдут в следующий раз.



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