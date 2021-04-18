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5 растительных продуктов, которые вкус которых можно перепутать с мясом


5 растительных продуктов, которые вкус которых можно перепутать с мясом

Даже если у вас в планах не было стать вегетарианцем, после праздников актуально желание устроить разгрузку желудочно-кишечному тракту. Несмотря на то, что мясо бывает разным по жирности и калорийности, в любом случае этот вид животного белка тяжело усваивается. В данном материале 5 вкусных альтернатив-обманок: рецепторы будут сообщать мозгу, что вы едите мясо, организм получит качественный и легкоусвояемый белок.

1. Чечевица с пассерованным луком


Жареная чечевица с луком. / Фото: gastronom.ru

Жареная чечевица с луком. / Фото: gastronom.ru

 

Данное недорогое блюдо, крайне лёгкое в приготовлении, напрасно игнорируют современные восточнославянские хозяйки. Единственная сложность - необходимо замочить чечевицу на ночь. Кстати, замачивание нужно как раз для того, чтобы вымыть из неё фитиновую кислоту, содержащуюся в зернобобовых и вызывающую тяжесть в желудке и метеоризм. После ночного вымачивания чечевица сильно разварится минут за 25-30 и станет нежным и лёгким блюдом. А если выложить пюреобразную массу на сковороду с предварительно пассерованным луком и потушить ещё минут 15-20, добавив любимые специи, блюдо претендует стать любимым даже у заядлого мясоеда.

2. Тунец


Котлеты из консервированного тунца. / Фото: gastronom.ru

Котлеты из консервированного тунца. / Фото: gastronom.ru

 

Вкус тунца даже прошаренные любители мясных блюд могут перепутать с говядиной.
Но, как и многие другие рыбные блюда, тунец выигрывает у мяса: ЛПВП (липопротеины высокой плотности, или так называемый полезный холестерин), меньшая нагрузка на ЖКТ в процессе переваривания, абсолютная диетичность (запечённое филе или даже консервированный тунец - это всего лишь 100 Ккал / 100 г). На фото выше - котлетки из консервированного тунца, которые обманут любого мясоеда. Вам понадобится: 600 г консервированного тунца, петрушка, 1 яичный белок, 2 луковицы, 1 зубчик чеснока. Все измельчаем, перемешиваем, из массы формируем котлетки и жарим на оливковом масле на маленьком огне.

3. Нут


Котлеты из нута - самое любимое блюдо вашей покорной слуги. / Фото: receptisalatov.com

Котлеты из нута - самое любимое блюдо вашей покорной слуги. / Фото: receptisalatov.com

 

Нут - это продукт из семейства бобовых, который содержит очень высокое количество белка. Из нута можно жарить котлеты. Делается это следующим образом: нут измельчается в кофемолке или в другом кухонном гаджете по порошкообразного состояния, зачем добавляется вода, формируются котлеты. Котлетки жарятся на растительном масле. Если дать это блюдо попробовать кому-то, кто не в курсе, из чего оно сделано, то, скорее всего, человек скажет, что котлетка изготовлена из куриного фарша с добавлением белого хлеба.

4. Соя


Соевый гуляш. / Фото: повар.ру

Соевый гуляш. / Фото: повар.ру

 

Следующий заменитель мяса - соя. В любом крупном супермаркете на сегодняшний день можно приобрести готовый продукт под названием соевый гуляш. Пробовавшие соевый гуляш утверждают, что вкус действительно очень похож на мясо. Причём, здесь мнение начинают делиться: кому-то соевые котлетки напоминают говядину, кому-то - курицу.

4. Корейская спаржевая лапша


Спаржевая лапша. / Фото: fermer.blog

Спаржевая лапша. / Фото: fermer.blog

 

Следующий продукт - это так называемая корейская спаржевая лапша (соевый продукт). Её можно приобрести в любом супермаркете в отделе, где продаются консервации. Она продается в маринаде и удивительно похожа на белое куриное мясо внешне и по вкусу. Поэтому её очень легко выдать за маринованную курочку, приготовленную по какому-то особенному экзотическому восточному рецепту. Упоминание спаржи в названии продукта не совсем коррелируют с действительностью, потому что это всё-таки лапша. Но, тем не менее, этот продукт по вкусу похож и на спаржу, и на белое куриное мясо.

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5 растительных продуктов, которые вкус которых можно перепутать с мясом

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