9 мифов о мечах и фехтовании, которые навязал нам Голливуд

1. Боевая стойка

В кино боевые стойки как таковые отсутствуют. /Фото: de.ign.com.

2. Меч за спиной

Вытянуть меч уже будет невозможно. /Фото: mutually.com.

3. Скрежет лезвия при извлечении

Никакого скрежет у реальных ножен нет. /Фото: youtube.com.

4. Фехтование с двух рук

Фехтование с двух рук на практике выглядит не как в кино. /Фото: ablogofthrones.com.

5. Доспехи легко проколоть мечом

Бороню проколоть крайне сложно. /Фото: stivesmedievalfaire.com.au.

6. Блокирование ударов клинком

Блокирование лезвием - самая плохая идея. /Фото: fotokto.ru.

7. Бритвенная острота клинка

Мечи были острыми, но не как бритва. /Фото: twitter.com.

8. Удар с разворота

9. Меч – тяжелая штука

На самом деле меч весит немного. /Фото: yandex.by.