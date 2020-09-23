Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фотограф и художник Джон Попплтон создает фантастические произведения искусства, в которых сочетает красоту женских форм с великолепием природы. На спинах обнаженных девушек он рисует люминесцентными красками пейзажи, будто то закаты, рассветы, океаны, горные хребты, мерцающие сияния и даже космос. Все это выглядит мистически и завораживающе.



Мы и представить не могли, что боди-арт может быть и таким.















































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