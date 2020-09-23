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Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фотограф и художник Джон Попплтон создает фантастические произведения искусства, в которых сочетает красоту женских форм с великолепием природы. На спинах обнаженных девушек он рисует люминесцентными красками пейзажи, будто то закаты, рассветы, океаны, горные хребты, мерцающие сияния и даже космос. Все это выглядит мистически и завораживающе.

Мы и представить не могли, что боди-арт может быть и таким.

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

Фантастические светящиеся пейзажи на телах девушек

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