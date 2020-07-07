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В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020

По традиции, в начале года в Нью-Йорке проходит самая престижная в США выставка собак Westminster Kennel Club 2020, уже в 144-й раз. Можно сказать, это собачий аналог нашего конкурса красоты. Двухдневный конкурс, в котором принимали участие более 2 500 собак из 200 пород, проходил в спортивно-развлекательном комплексе Мэдисон Сквер Гарден на Манхэттене. Несколько фотографий для любителей барбосов. В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020

Подготовка к выходу на подиум. (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 На выставке собак Westminster Kennel Club 2020 собаки не просто позируют, но и соревнуются. (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Французский бульдог. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошерстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа, стоячими ушами и коротким от природы хвостом. Собака-компаньон, собака для развлечения. (Фото Stephanie Keith): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Гаванский бишон — порода собак группы болонок. Исключительно умный, он легко поддается дрессировке в качестве сигнальной собаки. (Фото Carlo Allegri): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Радости от подготовки к конкурсу не видно. (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Профессиональные прически. (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Подготовка к выходу на подиум проводится специальными собачьим парикмахерами. (Фото Stephanie Keith): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Венгерские овчарки пули. Это порода пастушьих собак, выведенная в Средние века в Венгрии. Густой, свитый в шнуры шёрстной покров, почти полностью закрывающий глаза.

(Фото Eduardo Munoz): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Само название породы «пекинес» происходит от города Пекин. Китайцы зовут пекинесов собачками Фу. Пекинесы принадлежали семье китайского императора, содержались во дворце и не были доступны простым жителям. Считалось, что это маленькие духи-охранники, да и внешне пекинесы больше похожи на крошечных львов, чем на собак. (Фото Carlo Allegri): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Бишон фризе. В Советском Союзе не было бишонов фризе, так же как и болонезов, и французской болонкой называли декоративную собачку маленьких размеров белого цвета с сильно кучерявой шерстью, которая сочетала в себе признаки обеих пород, но более квадратного формата. В России после появления чистокровных животных породу также называют французской болонкой, по праву её происхождения, страна происхождения этой породы — Франция. (Фото Stephanie Keith): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Готовность номер один! (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Красота! (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Стройняшка. (Фото Tayfun Coskun): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Пудель — порода, которая на данный момент относится преимущественно к группе декоративных собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте. (Фото Stephanie Keith): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Бульдог. (Фото Mark Lennihan): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020 Бишон фризе так же, как и пудель, по своей природе весел, игрив, очень активен, смел, но не агрессивен. Характер у таких собак довольно сложный, но они легко находят общий язык со своими хозяевами и поддаются любой дрессировке. (Фото Johannes Eisele): В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020

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В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020

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В США прошла знаменитая выставка собак Westminster Kennel Club 2020Подписаться на мой Instagram

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