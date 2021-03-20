Понты долой: каким должен быть «правильный» охотничий нож и сколько он стоит

Каждый человек, который приобретает для себя нож, заинтересован в том, чтобы прослужил он как можно дольше. При этом многие люди хотят получить в свое распоряжение не только строго утилитарный инструмент, а еще и вещь, обладающую некоторыми эстетическими качествами. Вот только чем причудливее ножик, тем он гарантированно дороже. Зачастую приходится переплачивать еще и за качество, которое, к слову, бывает весьма мнимым. Поговорим о том, что следует помнить при выборе режущего инструмента.
Инструмент, а не украшение
В дорогих ножах нет смысла. |Фото: smotribalet.ecwid.com.
Когда человек покупает топор, то в пору поинтересоваться: «Тебе, уважаемый из него что: стрелять?» С такой же идей, пускай и в несколько измененном виде, можно подходить к выбору ножа. Вот только ключевой вопрос здесь должен быть иной: «Тебе он нужен красивый на поясе или функциональный в руке?» Каждый знает о том, что скупой платит дважды, а значит вещь лучше всего покупать качественную и надежную. Вот только в отношении рабочих ножей, в том числе охотничьих, данные принципы не работают в 9 из 10 случаев.
В первую очередь рабочий нож должно быть не жалко. |Фото: pinterest.com.
Для многих может стать открытием, однако нож для работы, в том числе для решения каких-то бытовых задач на даче, в гараже или при походе в лес, ни в коем случае не должен быть дорогим. Брать ширпотреб тоже не нужно. Однако еще до извлечения денег из кармана следует себе сказать: я могу его потерять или сломать, и это скорее всего рано или поздно произойдет. И самое обидное в ножах это не то, что они тупятся и ломаются, а то, что теряются они намного чаще, чем того хотелось бы. А значит «правильный» нож в первую очередь должно быть не жалко. Достаточно сказать, что охотничьи ножи стоимостью от 10 тысячи рублей – это уже откровенно излишество.
Тупость против остроты
Нож должен легко точиться. |Фото: yandex.ru.
Очень часто ценник на нож накручивается не только декоративным оформлением, сколько его характеристиками. В первую очередь прочностными. Многие новички разумно предположат, что чем острее нож – тем лучше. С одной стороны, это так. Однако на самом деле все несколько сложнее.
В вопросах качества металла есть два основных подхода. Первый, условно «японский». Второй, условно «американский». «Японская школа» производства ножей сводится к тому, что металл клинка должен быть максимально твердым и прочным. Такой отлично держит заточку, однако зачастую и ржавеет намного быстрее. Кроме того, такой инструмент сложно точить без специальных инструментов. Что особенно важно в полевых условиях.
Нож - это инструмент резки. |Фото: blog.yakaygo.com.
«Американская школа» сводится к тому, что клинок ножа может быть сделан из не очень качественного, мягкого металла, который в обязательном порядке будет иметь антикоррозийное покрытие. Такой инструмент хуже режет, легче тупится, быстрее ломается при небрежном использовании. Однако, он медленнее ржавеет, а самое главное – заточить его можно буквально на первом попавшемся лесном камне. Таким образом можно сказать, что второй подход к ножам разумнее с точки зрения чисто утилитарных позиций. Само собой, ножи из «американской школы» в среднем дешевле «японцев».
Не нужно лишних трат. ¦Фото: zr.ru.
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