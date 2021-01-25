5 трагических судеб детских поэтов, чьи стихи кажутся легкомысленнее некуда

Детские поэты кажутся чем-то вроде своих стихов: простыми, светлыми людьми с лёгкой, размеренной, быть может яркой и весёлой судьбой. И только став взрослыми, читатели понимают, что мало что есть легкомысленного в жизнях поэтов их детства. Многие судьбы можно назвать трагическими.
Корней Чуковский
В школе от неравнодушного учителя можно узнать, что Корней Чуковский обожал возиться с детьми, и во дворе его дома летом всегда стоял детский гомон и смех. Удивительно ли, что поэт всю жизнь писал стихи на радость детворе? Но вот и нет: умер Чуковский в 1969 году, а все его оригинальные стихотворения укладываются в период с 1912 по 1946 год, притом после 1929 года новые появляются очень редко.
Легко предположить, что Чуковский столкнулся с идеологическими гонениями. Так и было. Полные несуразиц и странностей стихотворные сказки поэта то и дело принимались клеймить как пошлые и отвлекающие от реальности. Но главная причина, по которой Корней Иванович утратил творческий запал – страшная смерть его младшей дочери Муры.
Корней Чуковский отлично ладил с детьми. Но жизнь его была полна не только детским смехом.
Мура несколько лет болела костным туберкулёзом. Чуковский ухаживал за дочерью, возил её по врачам, выбил ей место в экспериментальном санатории. Под конец жизни ей удалили глаз, провели и другие ампутации, но болезнь не отступала, и девочка мучилась от страшных болей. Когда она умерла, ей было только одиннадцать лет. До последних дней отец был рядом с малышкой и старался её утешать и отвлекать, часами что-то рассказывая или декламируя смешные стишки. Горе семьи после смерти Муры было огромным, и на Чуковском оно очень сильно сказалось.
Агния Барто
Среди критиков Чуковского была Барто, другая знаменитая детская писательница. Её собственные стихи всегда были посвящены реальности вокруг ребёнка, и эта позиция была идейной. По жестокой иронии судьбы, Агния Львовна пережила то же горе, что и Чуковский: она потеряла своего сына. Правда, его смерть была быстрой. Юноша выехал на велосипеде на улицу. Там его сбил грузовик.
Агния Львовна испытала мистический ужас, когда узнала о трагедии. Примерно в этот момент она опрашивала мать, потерявшую сына от попадания снаряда, и думала о том, как детальнее записать этот рассказ, сохранив на бумаге чувства осиротевшей матери… Теперь она могла передать их максимально точно. Но уже больше не хотела.
Агния Барто.
Даниил Хармс
Детей поэт не любил, а детские стихи стал писать исключительно потому, что это давало возможность прожить в голодные послереволюционные годы. Детские стихи принимали в журналы «Ёж», «Чиж», «Сверчок» и «Октябрята». Кроме того, издательства выпускали стихи и отдельными книжками.
Впервые Хармса арестовали в 1931 году, и именно за детские стихи – мол, нарочно разлагает советских детей, сбивая их с толку. Сразу несколько детских поэтов провели как организацию антисоветских писателей. Причиной была жадность следователей. За раскрытие любой антисоветчины давали хорошую премию… Хармса приговорили было к трём годам лагерей, но в итоге заменили приговор на ссылку. Уже через несколько месяцев сосланный поэт вернулся в родной Ленинград и, увы, зря.
Печатали теперь Хармса неохотно, жил он впроголодь, глядели на него с подозрением. В сорок первом его арестовали по доносу. В доносе было сказано, что Хармс будто бы обещал, если его мобилизуют, стрелять в советских, а не в немцев, и что он заявил, что Советский Союз уже проиграл. Чтобы избежать расстрела, во время суда Даниил Иванович симулировал безумие. Его перевели в психиатрическую клинику, и во время блокады он там умер от голода. Впрочем, есть версия, что смерть его была быстрее и милосерднее и его на самом деле расстреляли, заявив, что отправили лечиться.
Даниил Хармс легко производил впечатление безумца.
Елена Благинина
По популярности эта поэтесса спорила с Барто: «Мама спит, она устала, Ну и я играть не стала…» Писала своих стихов и переводила чужие она очень много. На это и жила. И на это же ей надо было собирать передачки мужу, поэту Георгию Оболдуеву. Его арестовали в 1933 году за «антисоветскую пропаганду». В 1934 году судьба его, наконец, решилась и три года он прожил в ссылке в Карелии.
Писала Елена Александровна также взрослую лирику, но её никто не хотел публиковать. Дело не муже, не в цензуре и даже не в качестве стихов (уж писать стихи она умела). «Вас привыкли видеть детской поэтессой», напрямую говорили ей. В общем, никто не готов был помочь ей выйти из официальной роли.
Елена Благинина.
Самуил Маршак
Легко представить, что поэту еврейской этничности пришлось несладко в годы «борьбы с космополитизмом», то есть с оттоком еврейских умов после войны в Израиль. Эта борьба в итоге вылилась в антиеврейские меры во многих сферах, связанных с трудоустройством и занятостью. Даже детские писатели, которые, казалось бы, могут увезти в случае чего в своей голове только сказки и стишки, оказывались под подозрением: не продвигают ли в замаскированном виде малышам сионизм?
Но Самуила Маршака государственная борьба с вероятным сионизмом почти не тронула. Ведь к тому моменту он был уже маститым детским поэтом – и после войны с этим уже считались. Кроме того, он никогда не демонстрировал ни намёка на нелояльность власти. Может быть, поэтому его обошла чистка среди детских поэтов в 1937 году. Притом отдельных людей Маршак мог отстаивать – как Чуковского и Бродского.
Самуил Маршак.
Трагедия Маршака была сродни пережитому Чуковским и Барто. У него было трое детей – два мальчика и девочка. Полуторагодовалая дочка Натанаэль умудрилась опрокинуть на себя самовар с кипятком и не пережила страшных ожогов. Сыновья выросли на радость отцу, но один из них, Яков, заболел туберкулёзом и в двадцать один год тоже умер. Несмотря на своё горе, Маршак, в отличие от Чуковского, нашёл в себе силы не прекращать работу, и много детей могли бы сказать, что стихи и переводы Маршака стали важной частью их счастливого детства.
Текст: Лилит Мазикина.
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