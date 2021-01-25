5 трагических судеб детских поэтов, чьи стихи кажутся легкомысленнее некуда

Корней Чуковский

Корней Чуковский отлично ладил с детьми. Но жизнь его была полна не только детским смехом.

Агния Барто

Агния Барто.

Даниил Хармс

Даниил Хармс легко производил впечатление безумца.

Елена Благинина

Елена Благинина.

Самуил Маршак

Самуил Маршак.