Как появились названия знаменитых отечественных рок-групп: Что значит «Би-2» и другие малоизвестные

Не секрет, как корабль назовешь, так он и поплывет. Эту фразу можно применить и в отношении музыкальных групп. Ведь порой сложнее не собрать хороший творческий коллектив, а именно дать своему детищу звучащее имя. И у каждого названия есть своя история. О ней и поговорим, и выясним.
«ДДТ»
ДДТ
В народе название легендарной уфимской группы, снискавшей общероссийскую славу, расшифровывают по-разному. Одни говорят, что оно является сокращенным от «Дома детского творчества». Другие спорят, что это приветствие и переводится, как «Добрый день, товарищи». Третьи и вовсе парируют, что это «Дураки из Дома техники». Но мало кто знает, что на самом деле аббревиатура полностью звучит, как Дихлордифенилтрихлорэтан. Если не знаете, то это инсектицид, применяемый для борьбы с комарами и вредителями. В просторечье его еще именуют «Для домашней твари» или просто «Дустом».
Бессменный лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказывает, что когда в начале 80-х они с коллективом подбирали подходящее название для группы, хотели найти именно то, что шло в противовес общественному мнению и звучало, как ультиматум. Хотя участники не сразу приняли слово, которое, кстати, случайно брякнул клавишник Владимир Сигачев.
«Кино»
"Кино"
Виктор Цой никогда не был банальным, и изначально его рок-коллектив получил название Гарин и гиперболоиды» в честь романа «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого. Вначале всех все устраивало, но, когда в 1982 году музыканты решили записать свой первый альбом, выяснилось, что для обложки все же предпочтительней придумать не такое сложное, но звучное имя. Помочь подобрать новое название группы вызвался даже лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Но все было не то.
Однажды, Цой, возвращаясь домой, увидел на крыше одного из домов надпись «Кино». Так и появилось название легендарной отечественной рок-группы.
«Гражданская оборона»
Ох уж эти случайные надписи, оказавшиеся как нельзя кстати. Вот и Егор Летов, Андрей Бабенко и Константин Рябов, долго раздумывали над названием группы. Все решил случай: в комнате вокалиста висел плакат, посвященный гражданской обороне. Ребята, поразмышляв, пришли к выводу, что название точно отражает направление их музыкальной деятельности.
«Би-2»
"Би-2"
В теперь уже далеком 1985 году в белорусском Бобруйске познакомились Александр Уман (более известный, как Шура Би-2) и Егор Бортник (он же Лева Би-2). Первый учился в музыкальном училище и играл на контрабасе, второй сочинял стихи. Молодые люди решили объединиться и создать группу. Через три года совместно с ребятами из группы «Шанс» был организован коллектив «Братья по оружию», позже ставший «Берегом истины». Но парни особого успеха не завоевали.
Спустя 10 лет Лева и Шура встретились вновь уже в Австралии и решили сделать вторую попытку по завоеванию музыкального Олимпа. Так и появилась группа «Берег истины-2» или просто «Би-2».
«Алиса»
"Алиса"
В конце 70-х музыкант Святослав Задерий приложил руку к созданию сразу нескольких музыкальных рок-групп. Одной из них была «Магия», в которой трудились сам идейный вдохновитель, получивший прозвище Алиса, и Андрей Христиченко, которого называли Белым Кроликом. Клички появились благодаря знаменитой сказке Льюиса Кэрролла. Позже название было решено сменить. Президент ленинградского рок-клуба Николай Михайлов был категорически против того, чтобы коллектив называли женским именем, но музыканты стояли на своем.
В 1984 году место вокалиста в группе занял Константин Кинчев. А спустя три года Задерий покинул коллектив и больше не вернулся. А группа, хоть и без него, но осталась «Алисой».
«Наутилус Помпилиус»
"Наутилус Помпилиус"
Изначально группа имела название «Али Баба и сорок разбойников». Но вскоре его было решено сменить на просто «Наутилус». Но в стране существовало еще несколько музыкальных коллективов, в том числе и известных, которые именовались так же. Дабы избежать путаницы, добавилось еще одно слово «Помпилиус».
Но мало кто знает, что Nautilus Pompilius – название видов моллюсков. Участники группы объяснили, что эти морские существа от природы красивы и обаятельны. С этим не поспоришь.
«Чайф»
"Чайф"
Свои путь ребята из группы «Чайф» начинали в Свердловске 35 лет назад. Названия группы еще не было, но процесс над созданием песен шел полным ходом, и ребята набирались сил с помощью крепкого чая, в народе именуемым чифиром. Напиток настолько полюбился участником, что вскоре они вместо фразы «сходить на репетицию» начали употреблять «сходить на чифирь». Объединение слов «чай» и «кайф» привели к появлению названия «Чайф». Кратко, емко и понятно.
«Сектор Газа»
"Сектор Газа"
Прежде чем остановить выбор над окончательным вариантом, солист группы Юрий Хой перебрал не один десяток вариантов. Но, как обычно это бывает, имя коллектива появилось, можно сказать, случайно.
Дело в том, что история коллектива начиналась в Воронеже. Один из районов города местные жители называли сектором газа из-за нахождения большого количества заводов. Небо над этим участком было сильно задымлено. И именно здесь находился рок-клуб, где играли музыканты.
Как вспоминал Хой, он не думал, что они раскрутятся, и наобум дал коллективу название, хорошо известное воронежцам. Другие музыканты вспоминали, что к тому же в 80-х годах в прессе часто упоминали о конфликте палестинском регионе. Это тоже стало одной из причин появления названия «Сектор Газа».
«Машина времени»
"Машина времени"
В конце 60-х годов старшеклассники двух столичных школ решили объединиться и создать музыкальную группу. А поскольку своих песен у них еще не было, исполняли популярные англоязычные композиции (в основном из репертуара The Beatles). Поэтому и группу назвали не на русский лад – Time Machines.
Несколько лет коллектив продолжал работать с западным материалом, пока один из его лидеров Андрей Макаревич не решил, что исполнять каверы, конечно, хорошо, но непрофессионально. Сыграла свою роль и советская пропаганда, которая заботилась о воспитании патриотического духа. В итоге в 1973 году появилась «Машина времени» со своим репертуаром.
«Король и шут»
"Король и шут"
В конце 80-х годов в Ленинграде Михаил Горшенев, Александр Щиголев и Александр Балунов организовали панк-группу «Контора». Через два года «Горшок» поступил в реставрационное училище, где вместе с ним учился Андрей Князев. Он-то и предложил коллективу совсем другую концепцию и стал вторым исполнителем и автором текстов песен, каждая из которых была отдельной историей с началом и концом.
Со сменой репертуара понадобилась и замена имени. Ребята пересмотрели множество вариантов, среди которых были «Апокалипсис», «Зарезанный одуванчик», «Король шутов». Последний понравился всем, и было решено оставить звучное имя. Чуть позже название немного подкорректировали, желая подчеркнуть наличие двух авторов песен – «Горшка» и «Князя».
«Агата Кристи»
"Агата Кристи"
В 1988 году группа, до этого существовавшая под названием «РТФ УПИ», решила сменить имя. Основных вариантов было два – «Жак Ив Кусто» и «Агата Кристи». Победил последний, хотя участники коллектива признавались, что не интересуются творчеством английской писательницы. Какого-то особого посыла название не несет – просто хорошо звучит.
«Ночные снайперы»
"Ночные снайперы"
Женские рок-группы – само по себе явление нетипичное. А оригинальное название дает больше шансов на успех. Хотя изначально Светлана Сурганова, переехавшая из Санкт-Петербурга в Магадан, и Диана Арбенина выступали в кафе, учебных учреждениях и разных заведениях совсем никак не именовали свой дуэт.
Как ни странно, подсказку девушкам дал случайный таксист. Подвозя девушек, он пошутил, что они, видимо, прячут оружие и являются ночными снайперами. А проблема безопасности была особо актуальна для ночного Магадана начала 90-х. Вокалистки посмеялись, но интересное словосочетание взяли на заметку.
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